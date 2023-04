La Pellicola D’oro 2023: la lista completa delle nomination (cinema e serie tv)

Sono state rese ufficiali le cinquine e le terne in lizza per il premio La Pellicola D’oro 2023 che si terrà il 24 giugno a Roma. Il premio cinematografico è promosso ed organizzato dall’Ass.ne Culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e dalla “S.A.S. Cinema” di cui il presidente è lo scenografo e regista Enzo De Camillis, sottolineando la collaborazione del: MIC Direzione Generale Cinema, l’ANICA, l’APA, l’Ass.For. Cinema e Fitel.

Una nuova voce per la salvaguardia delle professioni e per un sostegno alle associazioni ed industrie del cineaudiovisivo in Italia. L’Associazione è nata per iniziativa di professionisti del settore come; scenografi, registi, architetti, costumisti, giornalisti, autori della fotografia, ed altre professioni indispensabili che compongono la filiera e che operano nel campo del cineaudiovisivo, creandosi l’obbiettivo, attraverso questa nuova entità associativa di promuovere, divulgare, difendere e valorizzare tutte le professioni della filiera e in particolar modo quei mestieri e artigiani che lavorano dietro le quinte di un opera filmica che spesso vengono dimenticati nei titoli di coda.

Nel 2016 La pellicola d’Oro esce dai confini italiani per premiare i tecnici e i mestieri portoghesi a Lisbona e bulgari a Sofia, un esperienza meravigliosa del nostro premio che si è inserito nell’ottica di divulgare e promuovere l’artigiana italiano nel resto dei paesi europei e nello stesso tempo di confrontarsi con colleghi di diverse esperienze e culture.

Nel 2017, La Pellicola d’Oro entra a far parte come premio collaterale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, riconoscendo i mestieri di quei professionisti che hanno collaborato alla realizzazione di un film in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Contemporaneamente, nello stesso anno, grazie al Presidente della Festa del Cinema di Roma Piera Detassis e al suo Vice Presidente Laura Delli Colli, La Pellicola d’Oro è ospite nello spazio della Roma Lazio Film Commission dove il suo Presidente l’Avv. Luciano Sovena apre i nostri incontri tra istituzioni cinematografiche, aziende del settore, professionisti e il mondo studentesco che vuole conoscere e inserirsi nel mondo del lavoro.

Di seguito trovate l’elenco completo delle candidature a La Pellicola D’oro 2023:

LE CINQUINE 2023

Direttore di Produzione

Marco Milani – L’IMMENSITA’

Matteo Leurini – BLA BLA BEBY

Elda Baldi – ERA ORA

Damiano Scotti – BRADO

Massimiliano Pisechi – C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE

Operatore di Macchina

Emiliano Fiore – ESTERNO NOTTE

Riccardo Filippini – BRADO

Stefano Tria – LE OTTO MONTAGNE

Roberto Gentili – IL PRINCIPE DI ROMA

Andrea Grossi – AMERICA LATINA

Capo Elettricista

Giuseppe Meloni – ERA ORA

Antonio La Barbera – GLI IDOLI DELLE DONNE

Francesco Galli – SICCITA’

Mauro Pescetelli – IL MIO NOME E’ VENDETTA

Virginio Palone – AMERICA LATINA

Capo Macchinista

Fabio Albero – SICCITA’

Cristiano Biagioli – I CASSAMORTARI

Sandro Fabriani – IL FILO INVISIBILE

Luciano Mastropietro – IO SONO L’ABISSO

Roberto Fucci – BRADO

Attrezzista di Scena

Claudio Stefani – IO SONO L’ABISSO

Alessandro Mele – TI MANGIO IL CUORE

Gianni Bardi – IL FILO INVISIBILE

Marco Aureli – IL PRINCIPE DI ROMA

Roberto Benetti – BRADO

Sarta di Scena

Gianna Di Folco- IL PRINCIPE DI ROMA

Aurelia Sartorio – TI MANGIO IL CUORE

Sabrina Fabrizi – I CASSAMORTARI

Gianna Taddeo – ESTERNO NOTTE

Valentina Vocale – ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO

Tecnico di Effetti Speciali

Chiara Fieriani – I VIAGGIATORI

Franco Sabelli – DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO

Elio Terribili – IL MIO NOME E’ VENDETTA

Andrea Colagrossi – TI MANGIO IL CUORE

Roberto Ricci – BRADO

Sartoria Cineteatrale

Tirelli – AMERICA LATINA

RO.CA.GI. Russo Castello – ESTERNO NOTTE

Missoni – AMERICA LATINA

Nori – ESTERNO NOTTE

Anna Mode – IL PRINCIPE DI ROMA

Capo Costruttore

Carlo Furlan – DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO

Corrado Corradi – BRADO

Antonio Russo – ESTERNO NOTTE

Giacomo Celentano – IL PRINCIPE DI ROMA

Massimo Chessari – L’IMMENSITA’

Storybord Artist

Francesca Ferrara – QUEL POSTO NEL TEMPO

Pietro Scola Di Mambro – L’IMMENSITA’

Marco Valerio Gallo – IL MIO NOME E’ VENDETTA

Cristiano Donzelli – ESTERNO NOTTE

Alekos Diacodimitri – DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO

Maestro d’Armi

Samuele Brancato – ESTERNO NOTTE

Ottaviano Dell’Acqua – IL PRINCIPE DI ROMA

Franco Maria Salomon – L’IMMENSITA’

Emiliano Novelli – IL MIO NOME E’ VENDETTA

Diego Guerra – LE OTTO MONTAGNE

Creatore di Effetti Sonori

Andrea Caucci – ALTRIMENTI CI ARRABIAMO

Franco Galliano – I VIAGGIATORI

New Digital – ESTERNO NOTTE

Thomas Giorgi – LE OTTO MONTAGNE

Gianluca Basili – LA CENA PERFETTA

Miglior Attore

Fabrizio Gifuni – ESTERNO NOTTE

Saul Nanni – BRADO

Marco Giallini – IL PRINCIPE DI ROMA

Alessandro Borghi – THE HANGING SUN

Francesco Montanari – ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO

Miglior Attrice

Juju Di Domenico – ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO

Miriam Leone – DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO

Margherita Buy – ESTERNO NOTTE

Giovanna Rei – QUEL POSTO NEL TEMPO

Eloide Di Patrizi – TI MANGIO IL CUORE

LE TERNE 2023

Direttore di Produzione

Neri Migani – ROMOLUS

Paola Vargas – CRISTIAN

Fabio Carlà – BANG BANG BABY

Operatore di Macchina

Sebastiano Bazzini – THE BAD GUY

Emiliano Fiore – BANG BANG BABY

Stefano Salemme – LE FATE IGNORANTI

Capo Elettricista

Maurizio Matania – L’AMICA GENIALE

Valerio Gorga – VINCENZO MALINCONICO

Maurizio De Pol – THE BAD GUY

Capo Macchinista

Alessio Lampazzi – LE FATE IGNORANTI

Marco Santarelli – ROMOLUS

Flaviano Ricci – THE BAD GUY

Attrezzista di Scena

Maurizio d’Achille – NOI

Michael Ceracchini – CRISTIAN

Roberto Ricci – MONTEROSSI

Sarta di Scena

Gianna Taddeo – ESTERNO NOTTE

Tamara Ventrice – LE FATE IGNORANTI

Melissa Anzellotti – ROMOLUS

Tecnico di Effetti Speciali

Maurizio Corridori – SOPRAVVISSUTI

Renato Agostini – ESTERNO NOTTE

Paolo Ricci – NERO A META’ 2

Sartoria Cineteatrale

La Fabbrica del Costume – DIVISI COME DUE GOCCE D’ACQUA

Anna Mode – CRISTIAN

La Bottega di Alice – IL RE

Capo Costruttore

Luigi Sergianni – I DELITTI DEL BARLUME

Rossano Grasselli – BANG BANG BABY

Simona Balducci – THE BAD GUY

Story Bord Artist

Marco Letizia – ROMOLUS

Giordano Saviotti – SOPRAVVISSUTI

Marco Valerio Gallo – LE FATE IGNORANTI

Maestro d’Armi

Stefano Mioni – MAKARI

Emiliano Novelli – BANG BANG BABY

Marco Pancrazi – BORIS 4

Creatore di Effetti Sonori

Simone Chiossi – MAKARI

Fabrizio Quadroli – CRISTIAN

Thomas Giorgi – THE BAD GUY

Attore Protagonista

Massimiliano Gallo – VINCENZO MALINCONICO

Luigi Lo Cascio THE BAD GUY

Fabrizio Gifuni – ESTERNO NOTTE

Attrice Protagonista

Serena Rossi – MINA SETTEMBRE

Claudia Pandolfi – THE BAD GUY

Silvia D’Amico – CRISTIAN

Fonte: Artnove