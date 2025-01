Stasera in tv: “La ragazza della palude” su Rai 1

La ragazza della palude (Where The Crawdads Sing), su Rai Uno il legal-thriller a tinte romance di Olivia Newman (Il primo match) ambientato nel profondo sud degli Stati Uniti e basato sull’omonimo romanzo bestseller di Delia Owens.

La ragazza della palude – Cast e doppiatori

Daisy Edgar-Jones: Catherine “Kya” Clark

Taylor John Smith: Tate Walker

Luke David Blumm: Tate da giovane

Sam Anderson: Tate da anziano

Harris Dickinson: Chase Andrews

Blue Clarke: Chase da giovane

Michael Hyatt: Mabel Madison

Sterling Macer, Jr.: James “Jumpin'” Madison

Jojo Regina: Kya da giovane

Leslie France: Kya da anziana

Garret Dillahunt: “Pa” Jackson Clark

Ahna O’Reilly: “Ma” Julienne Clark

David Strathairn: Tom Milton

Logan Macrae: Jeremy ‘Jodie’ Clark

Will Bundon: Jodie da giovane

Bill Kelly: Sceriffo Jackson

Jayson Warner Smith: Vice Sceriffo Joe Purdue

Eric Ladin: Eric Chastain

Dane Rhodes: Giudice Sims

Robert Larriviere: Dott. Robert Foster

Joe Chrest: Dott. Cone

Jerri Tubbs: Patti Love

Don Stallings: Scupper Walker

Sharon Landry: Miss Pansy

Grace Hinson: Sandy

Tate Marinovich: Primo Giurato

Doppiatori italiani

Martina Felli: Catherine “Kya” Clark

Alessandro Campaiola: Tate Walker

Manuel Meli: Chase Andrews

Emanuela Baroni: Mabel Madison

Simone Mori: James “Jumpin'” Madison

Sara Ciocca: Kya da giovane

Riccardo Rossi: “Pa” Jackson Clark

Valentina Favazza: “Ma” Julienne Clark

Antonio Sanna: Tom Milton

Emanuele Ruzza: Jeremy ‘Jodie’ Clark

Antonio Palumbo: Sceriffo Jackson

Enrico Pallini: Vice Sceriffo Joe Purdue

Massimiliano Alto: Eric Chastain

Michele Gammino: Giudice Sims

Sergio Lucchetti: Dott. Robert Foster

Luca Biagini: Dott. Cone

Laura Boccanera: Patti Love

Luciano Roffi: Scupper Walker

Tiziana Avarista: Miss Pansy

Giovanna Martinuzzi: Sandy

Roberto Fidecaro: Primo Giurato

La ragazza della palude – Trama e trailer

Dal romanzo best-seller di Delia Owens nasce un avvincente mistero. La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing) racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all’età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla “ragazza della palude” hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all’interno della palude.

Curiosità

Olivia Newman (Il primo match) dirige “La ragazza della palude” da una sceneggiatura di Lucy Alibar (Re della terra selvaggia, Equipaggio Zero) basata sul romanzo di Delia Owens.

Tra i produttori del film ci sono Lauren Neustadter e l’attrice Reese Witherspoon.

La fotografia del film è curata da Polly Morgan (Doppia colpa, Slumber: Il demone del sonno, A Quiet Place II, 6 palloncini, Lucy in the Sky).

La protagonista Daisy Jessica Edgar-Jones (nata il 24 maggio 1998) è un’attrice inglese meglio conosciuta per il ruolo di Marianne Sheridan nella miniserie Normal People (2020), che le è valsa nomination ai Critics’ Choice, ai BAFTA e ai Golden Globes. Altri suoi crediti includono ruoli nelle serie tv Cold Feet e War of the Worlds e nei lungometraggi Pond Life del 2018 e nella commedia horror Fresh di Hulu affiancata da Sebastian Stan.

La britannica Daisy Edgar-Jones ha dovuto lavorare a stretto contatto con la coach dialettale Francie Brown per padroneggiare l’accento sudamericano per il suo ruolo di Kya.

Daisy Edgar-Jones (Kya) ha fatto il provino con un nastro autoregistrato che ha filmato sul set della sua serie War of the Worlds (2019).

A proposito dell’inaspettato successo del film, la produttrice Reese Witherspoon ha detto “Questo film non era sui radar di molte persone — ed è contro-programmazione, lo so — ma è un ritorno al vero cinema. È un’esperienza di cuore e anima su pellicola con bellissime scenografie e bellissimi costumi e attori meravigliosi. È quasi nostalgico per ciò che volevi vedere in estate.”

A proposito dell’inaspettato successo del film, la produttrice Reese Witherspoon ha detto “Questo film non era sui radar di molte persone — ed è contro-programmazione, lo so — ma è un ritorno al vero cinema. È un’esperienza di cuore e anima su pellicola con bellissime scenografie e bellissimi costumi e attori meravigliosi. È quasi nostalgico per ciò che volevi vedere in estate.” Quando Chase chiede, “Mi chiedo cosa renda il cielo blu” Kya risponde, “Le lunghezze d’onda blu e viola della luce solare … rimbalzano sulle particelle di gas nell’atmosfera e si disperdono.” In fisica, questo è chiamato Scattering di Rayleigh. Un fenomeno simile, chiamato Effetto Tyndall, fa sì che gli occhi azzurri siano blu quando non c’è pigmento blu negli esseri umani.

Il titolo originale del del film, Where The Crawdads Sing / Dove cantrano i gamberi, è un riferimento a una frase pronunciata dalla madre di Kya. I gamberi (gamberi) non sanno “cantare”, ma quando la madre di Kya la incoraggiava spesso a esplorare la palude, lei diceva: “Vai il più lontano possibile — laggiù dove cantano i gamberi”. Quando anche Tate ha usato la frase, lei gli ha chiesto il significato e lui ha risposto: “Significa solo lontano nella boscaglia dove le creature sono selvatiche si comportano ancora come creature”. Delia Owens è stata ispirata a usare la frase perché sua madre l’aveva usata quando era piccola.

Dato che la produzione era in corso durante la pandemia, la maggior parte del cast e della troupe non sono riusciti a “vedersi” fino alla fine delle riprese, dopo che le mascherine sono state tolte.

La storia è ambientata nella Carolina del Nord, mentre l’adattamento cinematografico è stato girato in Louisiana.

Le riprese principali si sono svolte dal 30 marzo al 28 giugno 2021 a New Orleans e Houma, Louisiana.

Il primo trailer di questo film è stato rilasciato il giorno del compleanno della produttrice Reese Witherspoon, il 22 marzo.Delia Owens: l’autrice del romanzo su cui è basato il film appare in un cameo: la si può vedere in aula seduta in prima fila dietro Tom quando Patti testimonia sulla collana di conchiglie di Chase.

Curiosità con “SPOILER” sul finale del film

In questo film, basato su un romanzo scritto da Delia Owens, un personaggio principale è accusato di aver commesso un misterioso omicidio. Poco dopo l’uscita del film, i funzionari dello Zambia hanno annunciato di voler interrogare Delia Owens e il suo ex marito, Mark, in merito all’omicidio a colpi di arma da fuoco del 1995 di un presunto bracconiere durante una pattuglia anti-bracconaggio, parte di un progetto di conservazione gestito dagli Owens. In un articolo dell’Atlantic del 2022 sulla morte del bracconiere, Jeffrey Goldberg riferisce che i funzionari legali dello Zambia gli assicurano che il caso è ancora aperto. “Non esiste prescrizione per l’omicidio in Zambia”, ha detto a Goldberg il pubblico ministero del paese, Lillian Shawa-Siyuni. “Sono tutti ricercati per essere interrogati in questo caso, inclusa Delia Owens”.

Prima del processo, Kya dice a Tom che non dirà nulla per incriminarsi e che non andrà in prigione. Tuttavia, non nega mai di aver ucciso Chase.

Il romanzo originale

Delia Owens è un’autrice e zoologa americana. Il suo romanzo d’esordio “La ragazza della palude” ha raggiunto la vetta del “New York Times Fiction Best Sellers” del 2019 e del “New York Times Fiction Best Sellers” del 2020 per 32 settimane non consecutive ed è stato nell’elenco per 135 settimane in totale.

Owens anche scritto, con il suo allora marito Mark, i libri di memorie Cry of the Kalahari, The Eye of the Elephant e Secrets of the Savanna, sul tempo trascorso a studiare gli animali in Africa. Owens dopo il dottorato in biologia ha pubblicato i suoi studi sull’ecologia comportamentale della fauna selvatica africana su riviste professionali, tra cui Nature, Journal of Mammalogy, Animal Behaviour e African Journal of Ecology. Ha anche contribuito con articoli a Natural History e International Wildlife rivolti ad un pubblico più ampio.

“La ragazza della palude” selezionato per l’Hello Sunshine Book Club di Reese Witherspoon a dicembre 2019 ha registrato vendite per oltre 4,5 milioni di copie e nel 2019 ha venduto più copie cartacee di qualsiasi altro titolo per adulti, narrativa o saggistica. È stato anche il numero “1” per il 2019 nell’elenco dei libri più venduti di narrativa di Amazon.com. Alla fine di dicembre 2020, il New York Times lo ha elencato come il sesto miglior bestseller con copertina rigida di quell’anno.

La sinossi ufficiale del romanzo: A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della Palude. Dall’età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya impara a decifrare i segni della natura prima ancora di saper leggere un libro: nella sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua bellezza non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi del paese. Kya scopre l’amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli acquitrini riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti incrollabili certezze. Il processo, fuori e dentro al tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e folgorante epilogo. “La ragazza della palude” è il romanzo di un’infanzia segnata dall’abbandono e di una natura che si rivela madre, non matrigna. Ma è anche la storia di una violazione e di un segreto gelosamente custodito, che mette in discussione i confini tra la verità e la menzogna, il bene e il male.

Il romanzo “La ragazza della palude” è disponibile su Amazon.

La ragazza della palude – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono del canadese Mychael Danna , premio Oscar per la colonna sonora di Vita di Pi. I crediti di Danna includono musiche anche per Truman Capote, Devil’s Knot, Foxcatcher, The Captive, La ragazza di Stillwater e il campione d’incassi Deadpool.

, premio Oscar per la colonna sonora di Vita di Pi. I crediti di Danna includono musiche anche per Truman Capote, Devil’s Knot, Foxcatcher, The Captive, La ragazza di Stillwater e il campione d’incassi Deadpool. La colonna sonora del film e il trailer includono il brano originale “Carolina” scritto e interpretato da Taylor Swift . La cantante ha insistito per scrivere il brano per il film, solo dopo aver saputo che l’attrice Daisy Edgar-Jones e Reese Witherspoon (come produttrice) erano entrambe coinvolte.

. La cantante ha insistito per scrivere il brano per il film, solo dopo aver saputo che l’attrice Daisy Edgar-Jones e Reese Witherspoon (come produttrice) erano entrambe coinvolte. La canzone che Chase canta a Kya a letto è “Long Black Veil”, una ballata folk del 1959 di Lefty Frizzell su un uomo che si rifiuta di fornire un alibi quando viene accusato di un omicidio che non ha commesso.

su un uomo che si rifiuta di fornire un alibi quando viene accusato di un omicidio che non ha commesso. Altri brani inclusi nella colonna sonora: Ain’t It Baby di Kenny Gamble & The Romeos / 1958 Blues di Little Sammy Davis / Lost My Head di Clarence Samuels / Vissi d’arte, vissi d’amore (Tosca/Atto 2) di Giacomo Puccini interpretato da Renata Tebaldi, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Francesco Molinari-Pradelli / I’d Rather Be Hurt di Peppermint Harris / Oh Shenandoah (Traditional) / Down in the Valley (Traditional) / Smile on Me di The Yardbirds / The Long Black Veil (Marijohn Wilkin & Danny Dill) / Something’s Up Your Sleeve di Johnny Copeland / The World’s in a Tangle di Lightnin Hopkins / Sonata No. 8 in La minore, K. 310 – 1. Allegro Maestoso 3 (Wolfgang Amadeus Mozart)

1. Carolina (Taylor Swift) 4:24

2. Out Yonder Where the Crawdads Sing 2:34

3. A Swamp Knows All About Death 2:55

4. They Called Me Kya 1:28

5. The Marsh Girl 1:08

6. Mussels for Jumpin’ 1:54

7. A Feather from Tate 2:07

8. Am I Your Girlfriend Now? 2:12

9. Snow Geese 2:18

10. Another Season Passed 0:47

11. You’re Never Going to Come Back 1:13

12. The Fourth of July 1:51

13. View from the Fire Tower 1:04

14. Clothes from Miss Mabel 1:38

15. Chase Andrews 1:37

16. Red Wool Fibers 1:24

17. I Just Wanna Talk 1:34

18. With Royalties to Follow 0:56

19. We the Jury 2:15

20. It Was Always Tate 2:41

21. I Am Every Shell Washed Upon the Shore 4:31

22. Teach You to Read 2:43

La colonna sonora de “La ragazza della palude” è disponibile su Amazon.