La ragazza della palude: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul thriller di Olivia Newman

Il 15 luglio debutta nei cinema con Sony Pictures La ragazza della palude (Where The Crawdads Sing), un thriller poliziesco ambientato nel profondo sud degli Stati Uniti e basato sull’omonimo romanzo bestseller di Delia Owens. Una ragazza cresciuta nelle paludi del profondo sud nella Carolina del Nord viene braccata come la principale sospettata dell’omicidio di un uomo con cui era un tempo era coinvolta sentimentalmente.

Trama e cast

La trama ufficiale: Dal romanzo best-seller di Delia Owens nasce un avvincente mistero. La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing) racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all’età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla “ragazza della palude” hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all’interno della palude.

Il cast de “La ragazza della palude” vede Daisy Edgar-Jones nei panni di Kya Clark, Taylor John Smith nei panni di Tate, Harris Dickinson nei panni di Chase, Michael Hyatt nei panni di Mabel, Sterling Macer Jr. è “Jumpin'” e David Strathairn veste i panni di Tom Milton. Il cast include anche Garret Dillahunt, Taylor John Smith, Eric Ladin, Michael Hyatt, Ahna O’Reilly, Charlie Talbert, Joe Chrest, Luke David Blumm, Billy Slaughter, Jayson Warner Smith, Jojo Regina, Logan Macrae, Bill Kelly, Blue Clarke, Sarah Durn, Caroline Cole, Calvin Williams, Mike Harkins e Robert Larriviere.

La ragazza della palude – trailer e video

Primo trailer italiano ufficiale pubblicato il 22 marzo 2022

Curiosità

Olivia Newman (Il primo match) dirige “La ragazza della palude” da una sceneggiatura di Lucy Alibar (Re della terra selvaggia, Equipaggio Zero) basata sul romanzo di Delia Owens.

Tra i produttori del film ci sono Lauren Neustadter e l’attrice Reese Witherspoon.

La fotografia del film è curata da Polly Morgan (Doppia colpa, Slumber: Il demone del sonno, A Quiet Place II, 6 palloncini, Lucy in the Sky).

La protagonista Daisy Jessica Edgar-Jones (nata il 24 maggio 1998) è un’attrice inglese meglio conosciuta per il ruolo di Marianne Sheridan nella miniserie Normal People (2020), che le è valsa nomination ai Critics’ Choice, ai BAFTA e ai Golden Globes. Altri suoi crediti includono ruoli nelle serie tv Cold Feet e War of the Worlds e nei lungometraggi Pond Life del 2018 e nella commedia horror Fresh di Hulu affiancata da Sebastian Stan.

Il libro originale

Delia Owens è un’autrice e zoologa americana. Il suo romanzo d’esordio “La ragazza della palude” ha raggiunto la vetta del New York Times Fiction Best Sellers del 2019 e del New York Times Fiction Best Sellers del 2020 per 32 settimane non consecutive ed è stato nell’elenco per 135 settimane in totale. Owens anche scritto, con il suo allora marito Mark, i libri di memorie Cry of the Kalahari, The Eye of the Elephant e Secrets of the Savanna, sul tempo trascorso a studiare gli animali in Africa. Owens dopo il dottorato in biologia ha pubblicato i suoi studi sull’ecologia comportamentale della fauna selvatica africana su riviste professionali, tra cui Nature, Journal of Mammalogy, Animal Behaviour e African Journal of Ecology. Ha anche contribuito con articoli a Natural History e International Wildlife rivolti ad un pubblico più ampio.

“La ragazza della palude” selezionato per l’Hello Sunshine Book Club di Reese Witherspoon a dicembre 2019 ha registrato vendite per oltre 4,5 milioni di copie e nel 2019 ha venduto più copie cartacee di qualsiasi altro titolo per adulti, narrativa o saggistica. È stato anche il numero “1” per il 2019 nell’elenco dei libri più venduti di narrativa di Amazon.com. Alla fine di dicembre 2020, il New York Times lo ha elencato come il sesto miglior bestseller con copertina rigida di quell’anno.

La sinossi ufficiale del romanzo: A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della Palude. Dall’età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya impara a decifrare i segni della natura prima ancora di saper leggere un libro: nella sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua bellezza non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi del paese. Kya scopre l’amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli acquitrini riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti incrollabili certezze. Il processo, fuori e dentro al tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e folgorante epilogo. “La ragazza della palude” è il romanzo di un’infanzia segnata dall’abbandono e di una natura che si rivela madre, non matrigna. Ma è anche la storia di una violazione e di un segreto gelosamente custodito, che mette in discussione i confini tra la verità e la menzogna, il bene e il male.

Il romanzo “La ragazza della palude” è disponibile su Amazon.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del canadese Mychael Danna , premio Oscar per la colonna sonora di Vita di Pi. I crediti di Danna includono musiche anche per Truman Capote, Devil’s Knot, Foxcatcher, The Captive, La ragazza di Stillwater e naturalmente il campione d’incassi Deadpool.

La colonna sonora del film e il trailer includono il brano originale "Carolina" scritto e interpretato da Taylor Swift.

Foto e poster