La rivincita delle bionde 3: Mindy Kaling promette un sentito omaggio all’originale

L’attrice e sceneggiatrice Mindy Kaling (E poi c’è Katherine), che sta scrivendo La rivincita delle bionde 3 con Dan Goor, creatore della serie tv Brooklyn Nine-Nine, in una recente intervista con Access (via Deadline) ha dichiarato che il nuovo film che vedrà Reese Witherspoon di nuovo nei panni dell’avvocatessa Elle Woods non deluderà i fan poiché di saranno tante citazioni e omaggi all’originale.

Amo così tanto il franchise. Amo Elle Woods come personaggio e quando Reese mi ha chiesto di scriverlo ho pensato, Assolutamente!.

Kaling ha anticipato che ci sarà una buona dose dell’iconico “Piega e scatta” e altri momenti che entusiasmeranno i fan dei primi due film. Alla domanda sulla data di uscita provvisoria di “Legally Blonde 3”, Kaling ha detto che forse dovremo aspettare un po’ più a lungo per il film poiché il team sta ancora cercando di capire come girare il film durante la pandemia di coronavirus.

Non so quando saremo di nuovo in grado di girare film, ma sarebbe fantastico, se a Reese piace la sceneggiatura, girare quest’anno sarebbe fantastico.

L’originale La rivincita delle bionde basato su un racconto di Amanda Brown è uscito nel 2001 incassando 141 milioni di dollari a livello globale, diventando un classico comedy molto amato e un successo di critica. Nel 2003 è arrivato il sequel Una bionda in carriera con Reese Witherspoon nuovamente come protagonista, gli incassi hanno premiato l’operazione con 124 milioni di dollari incassati nel mondo ma con una critica che ha stroncato il film salvando solo la performance di Witherspoon. Nel 2009 viene prodotto uno spin-off per Disney Channell dal titolo Ufficialmente bionde con protagoniste le gemelle Camilla e Rebecca Rosso nei panni di Annabelle e Isabelle Woods, cugine della Anne Woods di Witherspoon.

MGM produrrà “La rivincita delle bionde 3” tramite la sua etichetta Hello Sunshine insieme al produttore originale del franchise Marc Platt. La data di uscita attuale del film è fissata al 20 maggio 2022.

Fonte: Access