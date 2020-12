Disney ha fornito un aggiornamento sullo status del remake live-action del classico La Sirenetta che a quanto riferito conterrà alcune delle canzoni classiche dell’originale e una manciata di nuove composizioni scritte da Alan Menken, compositore del film originale e Lin-Manuel Miranda (Hamilton).

Disney ha confermato anche il cast con Halle Bailey (Grown-ish) che interpreterà Ariel, Jonah Hauer-King (Un viaggio a quattro zampe) nel ruolo del principe Eric e Javier Bardem (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar) nel ruolo di Re Tritone. I compagni animali di Ariel, il granchio Sebastian, il gabbiano Scuttle e il pesciolino Flounder, saranno interpretati rispettivamente da Daveed Diggs (Hamilton), Awkwafina (Jumanji: The Next Level) e Jacob Tremblay (Good Boys). Infine Melissa McCarthy (Ghostbusters) è stata confermata come la malvagia strega di mare Ursula.

Meet the cast of Disney's The Little Mermaid, starring Halle Bailey, Jonah Hauer-King, @Awkwafina, @DaveedDiggs, @JacobTremblay, @MelissaMcCarthy & Javier Bardem. Directed by Rob Marshall, featuring music from the animated original & new music by @AlMenken & @Lin_Manuel Miranda. pic.twitter.com/lXp0p2mVrE — Disney (@Disney) December 11, 2020

L’originale La Sirenetta, 28° classico Disney, è uscito il 17 novembre 1989 incassando 211 milioni di dollari nel mondo alla fine della sua corsa nei cinema. “La Sirenetta” contribuì con il precedente Chi ha incastrato Roger Rabbit a rilanciare l’animazione Disney dopo una serie di flop prodotti dai primi anni settanta, dando inizio all’era nota come il Rinascimento Disney. Il film è approdato anche a Broadway nel 2008 in un adattamento teatrale scritto da Doug Wright con nuove canzoni di Alan Menken e Glenn Slater.

Alan Menken ha scritto la musica di innumerevoli classici del Rinascimento Disney (La Bella e la Bestia, Aladdin, Il Gobbo di Notre Dame, Pocahontas, Hercules) che gli hanno fruttato altrettanti Oscar incluse tre nomination e due statuette vinte per La Sirenetta (miglior colonna sonora e miglior canzone per “Under the Sea”).

Nonostante lo stop alla produzione causa Covid-19, a marzo di quest’anno Menken e Miranda hanno annunciato di aver completato la registrazione delle canzoni per il remake, inclusi quattro nuovissimi brani originali tra cui uno da solista per il Principe Eric. Miranda è alla sua seconda collaborazione con Disney dopo il brano “How Far I’ll Go” composto per Oceania che gli è valso una nomination all’Oscar, al Grammy e al Golden Globe. Menken in quell’occasione ha anche annunciato che era stato reclutato per la colonna sonora del sequel Come d’Incanto 2 (Disenchanted) con Amy Adams e che il classico animato Hercules approderà a Broadway.

La Sirenetta realizzata in un mix di live-action e CGI vede alla regia Rob Marshall alla sua quinta collaborazione con Disney dopo Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2011), Into the Woods (2014) e Il ritorno di Mary Poppins (2018).

Fonte: Disney