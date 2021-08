Labyrinth: storia e curiosità del film fantasy che compie 35 anni

35 anni fa usciva nei cinema Labyrinth – dove tutto è possibile, uno dei due fantasy degli anni ottanta diretto da Jim Henson, l’altro è il cult Dark Crystal, con George Lucas a bordo come produttore esecutivo. Il film vede protagonista la sedicenne Sarah, interpretata da Jennifer Connelly reduce dal Phenomena di Dario Argento, che deve raggiungere il centro di un enorme labirinto per salvare il fratellino Toby, che Jareth, il Re dei Goblin interpretato da David Bowie, ha rapito approfittando di un momento di rabbia di Sarah.

La storia del film

“Labyrinth – dove tutto è possibile” è una vera gioia per gli occhi, la maggior parte dei personaggi principali del film, a parte Bowie e Connelly, sono interpretati da pupazzi animatronici e burattini, prodotti dal Creature Shop di Jim Henson. Il film è iniziato come una collaborazione tra Henson e il pittore e illustratore inglese Brian Froud dopo la loro precedente collaborazione in “Dark Crystal” altro cult fantasy di Henson. Terry Jones dei Monty Python ha scritto non accreditato la prima bozza della sceneggiatura del film all’inizio del 1984, attingendo agli schizzi di Froud come ispirazione. Vari altri sceneggiatori lo hanno poi riscritto e fatto aggiunte.

Nonostante lo sfarzo artistico e la suggestiva atmosfera fiabesca in stile Alice nel paese delle meraviglie, “Labyrinth” non piacque alla critica e non andò bene al botteghino, con un budget stimato di 25 milioni di dollari il film ne incassò poco più di 12 durante la sua corsa nelle sale degli Stati Uniti, ma bisogna anche dire che il 1986 è stato un anno affollato di grandi film e grandi incassi guidati dal Top Gun di Tony Scott. “Labyrinth” segnerà l’ultimo film diretto da Henson, ma come molti film degli anni ottanta il trascorrere del tempo ha regalato alla pellicola un mix di fascino e nostalgia che lo ha reso un cult molto amato. Tra il 2006 e il 2010 è stato pubblicato il sequel a fumetti in quattro volumi “Ritorno a Labyrinth” e nel gennaio 2016 è stato annunciato lo sviluppo di un sequel scritto dalla sceneggiatrice Nicole Perlman che lo ha descritto più come uno “spin-off” ambientato nello stesso universo immaginario.

Curiosità

Il gufo nella sequenza dei titoli è generato dal computer. Il primo tentativo di un personaggio animale in CGI fotorealistico in un film.

Le varie cose che Jareth fa con le sfere di cristallo (facendole rotolare intorno alle braccia e tra le mani e così via) non sono trucchi o qualsiasi altro tipo di effetto speciale. In realtà sono eseguiti dal coreografo Michael Moschen, che è un abile giocoliere. Moschen era effettivamente accucciato dietro David Bowie con il suo braccio che sostituiva quello di Bowie. A differenza di una tipica esibizione dei Muppet, tuttavia, non aveva uno schermo video per visualizzare la sua esibizione. In altre parole, le sue manipolazioni sono state eseguite completamente alla cieca.

La scena di “Dance Magic” consisteva in oltre quarantotto burattini, cinquantadue burattinai e otto persone in costumi da goblin.

I personaggi del film possono essere viste nella camera da letto di Sarah all’inizio del film. Ha un peluche che assomiglia a Sir Didymus sul suo comò, una bambola che assomiglia a Ludo sugli scaffali accanto alla sua porta (insieme al libro “Nel paese dei mostri selvaggi / Where the Wild Things Are” mentre la macchina da presa fa una panoramica sulla sua scrivania), una bambola Firey su uno scaffale accanto al suo letto, fermalibri con Goblin che ricordano Hoggle sul suo comò e una statuetta di Jareth sul lato destro della sua scrivania. Dopo aver visto il fermalibro di Hoggle, viene mostrato un album di ritagli. Mostra ritagli di giornale della famosa attrice mamma di Sarah con un altro uomo, David Bowie. Inoltre, l’abito che indossa nella scena della sala da ballo può anche essere visto adornare la bambola in miniatura nel suo carillon, e un gioco del labirinto di legno sul suo comò accanto ai suoi libri ricorda la sezione della siepe del Labirinto. C’è anche un piccolo dipinto sulla sua parete che raffigura un aggeggio molto simile a quello azionato dai “Ripulitori” da cui Sarah e Hoggle devono fuggire. E c’è una copia del famoso quadro di M.C. Escher che viene utilizzato nella stanza in cui si verifica lo scontro finale con Jareth.

Nella scena in cui Toby (Toby Froud) è seduto sulle ginocchia di Re dei Goblin Jareth (David Bowie), il bambino ha uno sguardo fisso e ipnotizzato fuori campo mentre Jareth gli mormora maliziosamente all’orecchio. In effetti Toby ha urlato così tanto durante le numerose riprese di questa scena, che doveva essere fatto qualcosa per farlo stare zitto. Fortunatamente, un membro della troupe aveva un pupazzo di Sooty. Per tutta la durata del discorso di Jareth, David Bowie ha tenuto il burattino Sooty in una mano (fuori campo) che si muoveva dolcemente per distrarre Toby. Il bambino era estasiato, da qui lo sguardo ipnotico e il perfetto silenzio.

Il bambino che interpretava Toby era Toby Froud, figlio di Brian Froud, che era il designer concettuale di questo film e di Dark Crystal (1982), un’altra produzione di Jim Henson.

Michael Jackson, Prince e Mick Jagger sono stati considerati per interpretare il Re dei Goblin Jareth. Jim Henson preferiva Sting, fino a quando i suoi figli non lo convinsero che David Bowie (che aveva raggiunto il suo picco di popolarità mainstream con l’album “Let’s Dance”) sarebbe stato il più adatto. Bowie voleva fare un film per bambini, gli piaceva il concept e trovava la sceneggiatura più divertente di molti altri film contemporanei con effetti speciali.

Uno dei coreografi di questo film era Cheryl McFadden. È anche apparsa, non accreditata, come uno dei ballerini mascherati nella scena del ballo. Un anno dopo questo film, ha recitato in Star Trek: The Next Generation (1987), accreditata come “Gates McFadden”, la dottoressa Beverly Crusher, un ruolo che ha interpretato in sei delle sette stagioni della serie e in quattro film cinematografici.

Questo film è stato girato in contemporanea con Legend (1985), il che significava che il cast e la troupe di entrambi i film si mescolavano spesso. Brian Henson ha incontrato e si è preso una cotta per l’attrice Mia Sara. Anni dopo i due si incontrarono di nuovo e si sposarono.

Come accennato in precedenza, sullo specchio della sua camera da letto si possono vedere ritagli di giornale che mostrano la madre di Sarah e un uomo che assomiglia a Jareth. Il materiale supplementare (incluso il romanzo) spiega che quest’uomo è un collega attore e che la madre di Sarah ha lasciato la sua famiglia per lui. Inutile dire che questo dettaglio aggiunge un’enorme quantità di significato al suo ruolo di Re dei Goblin.

Il film era vagamente basato su “Outside Over There”, un libro illustrato per bambini scritto e illustrato da Maurice Sendak nel 1981 (il famoso libro di Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi, è visto all’inizio del film in camera da letto, questi due libri e “In The Night Kitchen”, comprende una trilogia non correlata di libri onirici di Sendak). La storia segue la giovane Ida che deve entrare nel mondo fantastico descritto come “il mondo che c’è là fuori” per trovare la sua sorellina, che è stata portata via da alcuni goblin. Questa somiglianza con il racconto di Sedak ha quasi messo il film in guai legali, poiché la somiglianza ha portato gli avvocati di Sendak a consigliare a Jim Henson di interrompere la produzione del film. Tuttavia, il reclamo legale è stato infine risolto, con l’aggiunta di un credito finale che afferma: “Jim Henson riconosce il suo debito nei confronti delle opere di Maurice Sendak”.

All’inizio dell’iconica scena “Magic Dance”, Toby viene visto piangere mentre è circondato da numerosi goblin. In realtà, il piccolo attore Toby Froud non era minimamente spaventato da nessuno dei pupazzi e degli animatronics utilizzati. Hanno dovuto aspettare che fosse stanco e volesse fare un pisolino dopo aver filmato il numero musicale.

Nel 1986 sono stati rilasciati due videogiochi basati su questo film, uno in Giappone e uno negli Stati Uniti e in altri mercati. “Labyrinth: The Computer Game” per Apple II e Commodore 64 è stato rilasciato in Occidente. È stato il primo gioco di avventura grafica sviluppato da Lucasfilm Games, una società che è diventata LucasArts negli anni ’90. Nel gioco, il giocatore ha tredici ore di gioco in tempo reale per risolvere il pericoloso labirinto e sventare il piano di Jareth. In Giappone, Nintendo e Henson Associates, Inc. hanno rilasciato un gioco diverso chiamato semplicemente “Labyrinth” per il sistema Famicom. Il gioco era quasi interamente in giapponese, dal momento che è stato realizzato esclusivamente per il mercato giapponese e non ha mai avuto una versione occidentale ufficiale, sebbene esistano popolari traduzioni non ufficiali in inglese. Il gioco è un gioco di ruolo di azione e avventura, non dissimile da Zelda, e ha anche un ticchettio in tempo reale all’interno del gioco come la sua controparte occidentale.

La sceneggiatura originale si concludeva con Sarah che prendeva a pugni e calci Jareth, poi lo guardava rimpicciolirsi fino a diventare un piccolo goblin “piagnucoloso”.

Il margine di tredici ore ha un significato simbolico e non era un numero arbitrario scelto a caso. Sarah ha espresso il suo desiderio verso mezzanotte. Questo è il momento più potente in cui demoni, goblin e altre creature malevole possono attraversare la loro dimensione ed entrare nel regno terreno. Inoltre, secondo il folklore c’è una frattura temporale tra mezzanotte e l’una del mattino, che è la tredicesima ora nominale. Affinché questa elusione temporale venga attivata, deve accadere qualcosa di stridente e orribile proprio come il desiderio di Sarah. In questo film, questo elemento è alterato con la tredicesima ora che dura tredici ore e non solo sessanta minuti. Ecco perché l’orologio magico ha tredici numeri. Sebbene non sia mai spiegato direttamente in questo film, gli individui che entrano nella dimensione terrestre dai piani esterni (o viceversa) riescono ad entrare nella fessura temporale. Sebbene il tempo voli nella tredicesima ora, non avanza nel mondo umano. Il romanzo conferma che quando i genitori di Sarah tornano a casa, è passato poco tempo in casa perché è passata la mezzanotte. Sebbene Sarah trascorra molte ore nella dimensione dei Goblin, si deduce che meno di un’ora è trascorsa nel mondo umano.

Helena Bonham Carter, Jane Krakowski, Yasmine Bleeth, Sarah Jessica Parker, Mary Stuart Masterson, Laura Dern, Maddie Corman, Kerri Green, Lili Taylor, Laura San Giacomo, Ally Sheedy, Mia Sara e Marisa Tomei hanno fatto tutte l’audizione per il ruolo di Sarah Williams. Krakowski, Sheedy e Corman sono state tutte nella rosa finale insieme a Jennifer Connelly, che alla fine ha vinto il ruolo.

Quando Sarah, Hoggle, Sir Didymus e Ludo entrano nella città dei goblin, si possono vedere diversi animali vaganti. Uno di questi è un crawly. Un mollusco peloso mangiato dagli Skeksis durante la festa in Dark Crystal di Jim Henson.

Frank Oz, Bernie Brillstein, Brian Froud, Wendy Midener, Lisa Henson, Lawrence S. Mirkin e George Lucas hanno contribuito con idee durante le varie fasi del processo di scrittura della sceneggiatura. Elaine May ha lavorato per affinare la sceneggiatura e ha consegnato la bozza finale l’11 aprile 1985, solo quattro giorni prima dell’inizio delle riprese.

Brian Froud spiega che Hoggle è in parte goblin e in parte nano. La parte posteriore del panciotto di Hoggle presenta il disegno di una faccia, con una lingua che sporge che diventa la cinghia intorno al suo petto.

Prima di decidere di scegliere una rock star per il ruolo del Re dei Goblin, Jim Henson ha preso in considerazione Simon MacCorkindale, Michael Gothard e Kevin Kline per il ruolo.

La grande urna da cui escono Sarah e Hoggle è finita nel giardino di Brian Froud.

Le prime idee per la storia erano incentrate su un re, descritto come “Jen da Dark Crystal, venticinque anni dopo” e il suo giullare, Snotweed. Uno Shadow Shaper (mutaforma) ha lanciato un incantesimo su di loro e ha rapito la regina (a quel tempo descritta come “Kira venticinque anni dopo”). Dennis Lee completò un primo trattamento l’11 aprile 1983. Aveva rimosso i riferimenti a Jen e Kira e aveva cambiato il personaggio centrale in Taya, una ragazza di quindici anni. Il principe oscuro divenne Jareth e Snotweed divenne ‘Hoggle il nano verrucoso’. L’unico compagno del principe per sette anni era ora un bambino senza nome. Il 31 ottobre 1983, Lee, che in origine era un compositore piuttosto che uno scrittore, finì una versione poetica della novella del trattamento in cui Taya diventa una ragazza moderna invece di una principessa, e cambia il suo nome in Sarah.

David Bowie ha lo stesso taglio di capelli di Limahl, l’interprete della hit “The NeverEnding Story” dalla colonna sonora de La storia infinita (1984). Un altro film fantasy con pupazzi che raccontava una storia di perdita dell’innocenza, tuttavia la versione di Bowie è una parrucca.

Il film riutilizza una gag da Monty Python e il Sacro Graal (1975), che Terry Jones ha co-scritto e co-diretto: alcuni viaggiatori hanno bisogno di attraversare un ponte sorvegliato da un custode, che dopo un lungo preambolo li lascia passare docilmente.

Il romanzo chiarisce che ogni individuo all’interno del Labirinto è un’isola metaforica. Jareth ha proibito ogni relazione affettiva tra loro e quindi ogni creatura deve sopravvivere da sola. Per ogni transazione deve esserci sempre un prezzo. Ecco perché ogni passaggio ha una prova o un indovinello.

Tra le fonti d’ispirazione del film oltre ai racconti di Medak ci sono Il mago di Oz, le fiabe dei fratelli Grimm, mentre il Jareth di David Bowie è stato influenzato dall’Heathcliff di Cime tempestose, il Rochester di Jane Eyre e “La primula rossa”, ciclo di romanzi di Emma Orczy, mentre il look e i costumi di Bowie sono stati influenzati dal teatro Kabuki.

Il sequel a fumetti “Ritorno a Labyrinth”

A partire dal 2006 Tokiopop ha pubblicato Ritorno a Labyrinth. un manga originale sequel del film “Labyrinth”. Jake T. Forbes è accreditato come il creatore e Chris Lie è l’illustratore. Le copertine di tutti e quattro i volumi sono state disegnate da Kouyu Shurei. “Ritorno a Labyrinth” è una serie in quattro parti che inizia con il volume 1 che originariamente doveva essere intitolato “Goblin Prince of the Labyrinth”, ma invece il titolo “Ritorno a Labyrinth” è stato poi utilizzato per tutti i volumi. La storia si svolge circa tredici anni dopo gli eventi di Labyrinth e ruota intorno a Toby che enl frattempo è diventato un adolescente.

La trama ufficiale del fumetto: Il Re dei Goblin ha sempre riservato particolare attezione nei confronti di Toby; i suoi servitori infatti guidano e proteggono il bambino. Legioni di Goblin lavorano dietro le quinte per assicurarsi che ogni suo desiderio venga esaudito, preparandolo al giorno in cui egli tornerà al mondo di Labyrinth per prendere il posto che gli spetta di diritto, al fianco di Jareth, alla guida del Regno dei Goblin. Ora quel giorno è arrivato…ma nessuno lo ha ancora comunicato a Toby.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Trevor Jones (Dark Crystal, Angel Heart – Ascensore per l’inferno, Dark City, L’ultimo dei Mohicani, La leggenda degli uomini straordinari).

(Dark Crystal, Angel Heart – Ascensore per l’inferno, Dark City, L’ultimo dei Mohicani, La leggenda degli uomini straordinari). La colonna sonora include i brani: “Chilly Down” di David Alan Barclay, Karen Prell e Rob Mills, “As The World Falls Down”, “Within You”, “Underground” e “Magic Dance” tutti interpretati da David Bowie.

Sono stati pubblicati due video musicali ufficiali di David Bowie che promuovono film e diretti da Steve Barron. “As the World Falls Down” presenta scene di questo film, non solo la scena della sala da ballo, e include scene appositamente filmate di Hoggle insieme a Bowie. “Underground”, che può essere ascoltato durante i titoli di coda, presenta di nuovo molti dei personaggi del film in scene appositamente filmate con Bowie.

TRACK LISTINGS:

1. Opening Titles Including Underground

2. Into The Labyrinth

3. Magic Dance

4. Sarah

5. Chilly Down

6. Hallucination

7. As The World Falls Down

8. The Goblin Battle

9. Within You

10. Thirteen O’Clock

11. Home At Last

12. Underground