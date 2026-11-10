L’attore migliore del secolo? È stato scelto e no, non è Leonardo Di Caprio

Il quotidiano britannico lo ha messo al primo posto nella classifica 2025 dedicata agli interpreti attivi nei film usciti tra il 2000 e il 2025, davanti a nomi come Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Amy Adams e Hugh Grant. Il motivo? La capacità, rara, di rendere vero qualunque personaggio. Anche il più fragile, ambiguo o scomodo.

La lista di The Independent comprende 60 attori e attrici, scelti per le interpretazioni offerte nei film usciti in sala negli ultimi venticinque anni. Non è una classifica sulla storia del cinema nel suo insieme, né mette a confronto epoche troppo lontane. Il campo è chiaro: dal 2000 al 2025, con attenzione alle prove più recenti e al peso avuto dagli interpreti nel cinema contemporaneo.

Al primo posto c’è Philip Seymour Hoffman, morto nel 2014 a 46 anni. Una scelta che sorprende, ma solo fino a un certo punto. Attore centrale del cinema indipendente americano, Hoffman sapeva muoversi anche in film più popolari senza perdere un grammo di forza. La sua carriera è stata più breve di quella di molti colleghi, ma densissima. Ha attraversato personaggi irrisolti, fragili, a volte perfino respingenti. E li ha resi sempre credibili.

I criteri della scelta: versatilità, coerenza, profondità e qualità dei ruoli

Secondo il quotidiano britannico, la scelta si basa su quattro elementi: versatilità, coerenza, profondità interpretativa e qualità dei ruoli. Non basta, insomma, avere un grande film alle spalle o un personaggio rimasto nella memoria del pubblico. Conta saper cambiare tono, tenere alto il livello e dare peso anche a parti che, sulla carta, non sembrano centrali.

Una riunione di redazione tra provini e appunti richiama il lavoro di valutazione dietro una classifica di grandi attori.

È qui che Hoffman ha costruito il suo primato. Nelle commedie, nei drammi, nei thriller politici e nel cinema d’autore entrava in scena senza cercare effetti facili. Spesso gli bastava pochissimo: una pausa, uno sguardo basso, una frase detta quasi di traverso. The Independent sottolinea proprio questo: Hoffman riusciva a dare forza anche a ruoli non scritti alla perfezione. E, soprattutto, non c’era un momento in cui lo spettatore smettesse di credergli.

Da Capote a The Master: le interpretazioni che hanno definito il suo primato

Il ruolo più celebre resta quello di Truman Capote in Capote, film del 2005 che gli valse l’Oscar come miglior attore protagonista. Hoffman non si limitò a riprodurre la voce sottile e i gesti dello scrittore americano. Costruì un personaggio ambiguo, brillante, vulnerabile. Un uomo capace di sedurre e manipolare mentre inseguiva il libro destinato a cambiargli la vita, A sangue freddo.

Agli Academy Awards arrivarono poi altre tre candidature come miglior attore non protagonista: per Charlie Wilson’s War nel 2007, Il dubbio nel 2008 e The Master nel 2012. Proprio in The Master, diretto da Paul Thomas Anderson, Hoffman diede corpo a Lancaster Dodd, guida carismatica e opaca di un movimento religioso immaginario. Una figura calma, quasi paterna, ma piena di crepe. Bastava una risata trattenuta, una domanda lasciata sospesa, e la maschera cominciava a tremare.

La sua filmografia racconta bene questa ampiezza. Prima del 2000 era già apparso in Il grande Lebowski e Magnolia. Poi sono arrivati Almost Famous, La spia – A Most Wanted Man e la saga di Hunger Games, dove interpretò Plutarch Heavensbee. Film diversi, pubblici diversi, lo stesso rigore.

Il confronto con DiCaprio, Cruise e gli altri grandi esclusi dal primo posto

A far discutere è soprattutto il sorpasso su Leonardo DiCaprio, da molti considerato uno degli attori simbolo degli ultimi decenni. DiCaprio ha lavorato con registi come Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Christopher Nolan e Alejandro González Iñárritu, vincendo l’Oscar per The Revenant. Eppure, nella lettura di The Independent, il primo posto spetta a Hoffman per la sua capacità di trasformarsi di ruolo in ruolo, senza che un’immagine pubblica troppo forte arrivasse prima del personaggio.

In classifica ci sono anche Tom Cruise, Amy Adams, Hugh Grant e Matthew McConaughey. Percorsi molto diversi: la star globale, l’interprete raffinata, l’attore capace di reinventarsi, il protagonista passato dalle commedie romantiche a ruoli molto più duri. Nessuno, però, è stato messo davanti a Hoffman. La scelta sembra seguire un’idea precisa di recitazione: meno legata al fascino da divo, più vicina alla verità del personaggio.

Come tutte le classifiche, anche questa può essere discussa. Ma una sua logica ce l’ha. Philip Seymour Hoffman ha lasciato una serie di interpretazioni che reggono ancora oggi, senza bisogno di celebrazioni forzate. In scena sembrava spesso comune, quasi dimesso. Poi, in pochi secondi, diventava impossibile guardare altrove.