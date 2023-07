L’estate più calda: nuova clip del film di Matteo Pilati su Amazon Prime Video dal 6 luglio

Dal 6 luglio disponibile Prime Video il nuovo film Original italiano L’Estate Più Calda, diretto da Matteo Pilati (Maschile Singolare) e prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film.

L’estate più calda – Trama e cast

In un paese della Sicilia meridionale, amore e passione si intrecciano nel corso di un’estate più calda che mai: l’ultima di Lucia (Nicole Damiani) prima di partire per l’università e separarsi da Valentina (Alice Angelica), la sua migliore amica; l’ultima di Nicola (Gianmarco Saurino) prima di diventare prete. L’arrivo di Nicola nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), sotto il sole accecante di luglio, porterà euforia e scompiglio in paese.

Nel cast anche Stefania Sandrelli (nel ruolo di Carmen, una parrocchiana molto devota e amante del gossip), Mehdi Meskar, Michela Giraud, Giuseppe Giofrè.

L’estate più calda – Trailer e video

Curiosità sul film

Matteo Pilati dirige “L’estate più calda” da una sua sceneggiatura scritta con Giuseppe Paternò Raddusa e Tommaso Triolo.

Nel luglio 2022 Stefania Sandrelli e Nino Frassica sono stati ingaggiati per il progetto, così come la frequente collaboratrice di Matteo Pilati Michela Giraud e il ballerino Giuseppe Giofre, al suo debutto come attore, in ruoli secondari.

Il film è stato girato a Roma e nel sud della Sicilia tra agosto e ottobre 2022.

Gianmarco Saurino, che aveva già lavorato con Matteo Pilati in Maschile singolare (2021), è stato la prima scelta per il ruolo di Nicola.

Matteo Pilati ha iniziato a raccogliere spunti dalla trama del film alla fine dell’estate del 2021, subito dopo l’uscita del suo primo film, rievocando i ricordi della sua esperienza nei campi estivi in gioventù. A gennaio 2022 la prima bozza della sceneggiatura – scritta da Pilati, Giuseppe Paternò Raddusa e Tommaso Triolo – è stata inviata agli Amazon Studios e subito acquisita.

È la seconda volta che Matteo Pilati, Gianmarco Saurino, Michela Giraud e lo scrittore Giuseppe Paternò Raddusa lavorano insieme, dopo Maschile singolare (2021).

Note di regia

Come Maschile Singolare, “L’estate più calda” è un progetto concepito in maniera del tutto spontanea insieme agli amici sceneggiatori Giuseppe Paternò Raddusa e Tommaso Triolo, ideato e scritto in poche settimane alla fine del 2021.

Diversamente dal film con cui ho esordito, prodotto in maniera indipendente con la mia società Rufus Film, la sceneggiatura di Estate ha catturato la curiosità di Amazon Studios e Notorious Pictures, che hanno deciso di produrre il film e girarlo nell’estate del 2022: con sensibilità e intelligenza, hanno affidato me e il progetto a una squadra di professionisti di grande esperienza e professionalità, da cui ho cercato di imparare il più possibile. Mi sono trovato nelle condizioni per svolgere il mio lavoro nel migliore dei modi, circostanza non affatto scontata. Abbiamo cercato di raccontare una storia semplice, con onestà, senza virtuosismi ma con grande cura, sotto tutti i punti di vista.

Alla mia seconda esperienza come regista, ho avuto le risorse – umane e non – per affinare le mie capacità e crescere, completamente sollevato dalle preoccupazioni di produttore indipendente. È stato un film di molte “prime volte” per me: la prima volta con un centinaio di comparse, la prima volta con un nutrito gruppo di minori, la prima volta con un gregge di alpaca, la prima volta con gli effetti speciali (no spoiler), la prima volta con un crane o un drone a disposizione… Spero che ciò non risulti troppo palese dal risultato finale, ça va sans dire.

Pur non essendoci riferimenti autobiografici diretti, ho attinto a piene mani dal mio vissuto: come i protagonisti del film, anch’io – durante gli anni dell’adolescenza – partecipavo alle attività della parrocchia del mio paese, Centro Estivo incluso. Credo, tuttavia, che in tanti – non solo i miei amici dell’epoca – riconosceranno le situazioni e le dinamiche raccontate nel film, soprattutto chi è cresciuto in provincia, non necessariamente nella bellissima Sicilia.

Il ruolo di Nicola, il protagonista maschile del film, è stato pensato per Gianmarco Saurino, che – ancora prima di firmare – ha contribuito a sviluppare il suo personaggio già in fase di scrittura. Dotato di grandissima sensibilità e di una presenza magnetica, ho potuto contare su Gianmarco anche per essere un modello di professionalità e disciplina per le due attrici protagoniste: Estate è il film d’esordio sia per Nicole Damiani (Lucia) che per Alice Angelica (Valentina), due incredibili giovani attrici che – sono sicuro – entreranno nel cuore del pubblico esattamente come è successo a me quando le ho incontrate ai provini. Lavorare con Stefania Sandrelli (Carmen) e riportarla nei luoghi dove ha girato Divorzio all’italiana (il film per cui è stato coniato il termine “commedia all’italiana”) è stato insieme un onore, una responsabilità e una grandissima gioia. Nino Frassica (Don Carlo) ha portato al suo personaggio e sul set la sua verve da istrione, lavorando con creatività ed entusiasmo incontenibili. Anche per i ruoli da non protagonisti mi è stato consentito di lavorare con attrici e attori di grande talento, che hanno infuso i loro ruoli con intelligenza e mestiere. Non me la sono davvero sentita di fare a meno di Michela Giraud (come Gianmarco già in Maschile Singolare) che, con grande generosità, ha accettato un piccolo ruolo molto divertente. Sempre in due piccoli ruoli pensati apposta per loro, è stato per me un privilegio “tenere a battesimo” il ballerino e coreografo Giuseppe Giofrè e il content creator Pierluca Mariti.

“L’estate più calda” è una storia di amicizia e di amore, fra commedia romantica e dramma, incorniciata dall’atmosfera magica e sensuale della Sicilia meridionale. Al centro del film, per chi vorrà fruirne con maggiore attenzione, il conflitto tra idealismo e concretezza, declinato su vari piani con tono leggero e ironico. [Matteo Pilati]

Matteo Pilati (regista) – Note biografiche

Matteo Pilati è nato a Bologna nel 1984 ed è regista, sceneggiatore e produttore. Dal 2011 al 2019 ha lavorato come commissioning editor in aziende televisive, occupandosi di programmi di intrattenimento. Nel 2020 ha scritto, prodotto e diretto il suo primo lungometraggio, Maschile Singolare, distribuito in esclusiva su Prime Video da giugno del 2021.

Gianmarco Saurino (Nicola) – Note biografiche

Dopo aver frequentato il liceo scientifico, Gianmarco Saurino comincia a lavorare con la compagnia del Teatro dei Limoni prima di trasferirsi a Roma a 18 anni dove intraprende il triennio di studi di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, sotto la guida di Giancarlo Giannini. Negli anni collabora con diversi esponenti della scena teatrale italiana arrivando a fondare Divina Mania, collettivo artistico e teatrale di cui è direttore artistico assieme al collega Mauro Lamanna. L’esordio televisivo arriva nel 2017 con l’interpretazione del giovane avvocato Nicodemo Santopaolo, nella quarta stagione della serie televisiva Che Dio ci aiuti trasmessa in prima serata su Rai 1, ruolo che ricoprirà anche nella quinta e nella sesta stagione. Nel 2017 prende parte alla miniserie TV C’era una volta Studio Uno diretta da Riccardo Donna che nel 2018 lo richiamerà per interpretare uno dei protagonisti della seconda stagione di Non dirlo al mio capo, accanto a Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Nello stesso anno è protagonista del videoclip Tutte le Volte, del cantante Eman, ispirato alla vera storia di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come DJ Fabo. Nel 2020 entra a far parte del cast principale della serie televisiva DOC – Nelle tue mani trasmessa su Rai 1, dove interpreta il dottor Lorenzo Lazzarini, affiancando Luca Argentero e Matilde Gioli. Nel 2021 il suo esordio al cinema in Maschile Singolare, opera prima di Matteo Pilati e Alessandro Guida. È stato il volto di diverse campagne per Amnesty International e Mediterranea Saving Humans.

Nicole Damiani (Lucia) & Alice Angelica (Valentina) – Note biografiche

Nicole Damiani ha iniziato a studiare recitazione nel 2019 alla CTC Casa del Teatro e del Cinema di Claudio Insegno, proseguendo poi nel 2020 con un corso presso il C.C.C.D.S conservatorio teatrale G.B. Diotaiuti e seguendo successivamente diversi workshop di perfezionamento in diverse specializzazioni. Nel 2022 ha lavorato in Resta con me di Monica Vullo per Rai Uno ed ha partecipato al doppiaggio del film di animazione Disney Pixar Red. L’estate più calda è il suo esordio da protagonista in un lungometraggio.

Alice Angelica si è affacciata al mondo della recitazione nel 2015 frequentando la Scuola di Teatro Colli di Bologna. Ha iniziato da subito a lavorare in diversi spot pubblicitari, contemporaneamente a diversi lavori teatrali e numerosi cortometraggi, fino ad arrivare al suo primo film, L’estate più calda.

L’estate più calda – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Umberto Gaudino (Seeing Beauty: Gianni Versace’s Miami Beach Palazzo) e Jean Michel Sneider (So Wine So Food – L’Uomo delle Stelle). Insieme Gaudino e Sneider hanno musicato la serie tv Ritoccàti e il film Maschile singolare, prima collaborazione con il regista Matteo Pilati.

(Seeing Beauty: Gianni Versace’s Miami Beach Palazzo) e (So Wine So Food – L’Uomo delle Stelle). Insieme Gaudino e Sneider hanno musicato la serie tv Ritoccàti e il film Maschile singolare, prima collaborazione con il regista Matteo Pilati. La colonna sonora include il nuovo singolo di Francesca Michielin “Fulmini addosso” (Columbia Records/Sony Music Italy).

L’estate più calda – Foto e poster