Lewis Tan si unisce a Emma Roberts e Thomas Mann nella commedia romantica “About Fate”

Lewis Tan noto soprattutto per i ruoli di Cole Young nel reboot Mortal Kombat, Lu Xin Lee nella serie tv Wu Assassins e Shatterstar nel sequel Deadpool 2 si cimenterà con la sua prima commedia romantica.

Il sito Deadline riporta che Tan si unirà a Emma Roberts (American Horror Story, Come ti spaccio la famiglia, Nerve) e Thomas Mann (Kong: Skull Island, Amityville – Il risveglio) nel film About Fate, progetto che segna una reunion di Roberts con la sceneggiatrice Tiffany Paulsen che ha scritto anche Holidate, la recente commedia romantica natalizia di Netflix che ha visto Roberts protagonista al fianco di Luke Bracey.

Secondo Deadline il film sarà incentrato su due personaggi principali, entrambi credono nell’amore, ma devono ancora scoprirne il vero significato. Il destino riunisce i due alla vigilia di Capodanno che sarà l’inizio di un percorso non facile di consapevolezza e autodeterminazione. Come accade nelle commedie romantiche, dramma e commedia si alterneranno e combineranno per un coinvolgente mix sentimentale.

Tan ha recentemente utilizzato il suo account Instagram per condividere il suo entusiasmo per l’adesione a questo nuovo progetto.

Ragazzi, avete chiesto di vedermi in una commedia romantica, si vede che era destino ❤️ Sono emozionato per questo e con una grande squadra a bordo.

Vedremo Tan prossimamente nell’action con arti marziali Fistful of Vengeance nei panni di un giovane chef di Chinatown nell’odierna San Francisco che rimane invischiato nella ricerca da parte della Triade cinese di antichi poteri mortali noti come “Wu Xing”; Mann reciterà invece con John Malkovich nel film fantascientifico The Chariot attualmente in post-produzione e interpreterà il travagliato scrittore John Kennedy Toole nel dramma biografico Butterfly in the Typewriter in cui si racconta come l’autore è riuscito a pubblicare il suo capolavoro comico “Una banda di idioti”.

“About Fate” sarà diretto dal regista lituano Marius Weisberg noto per la trilogia comedy “Naughty Grandma” e i cui crediti includono la commedia romantica No Vacancy (1999) con Lolita Davidovich e Timothy Olyphant, la commedia drammatica The Elder Son (2021) e più recentemente la commedia romantica a tinte sci-fi Ideal Man (2020). Vincent Newman, Marina Bespalov e Vladimir Koshelev sono i produttori del progetto le cui riprese inizieranno a giugno a Boston, Massachusetts.