Disney rivela prima foto del live-action di “Lilo & Stitch” e annuncio “L’era glaciale 6” in lavorazione

Dal Disney D23 Brazil prima foto ufficiale del remake live-action di “Lilo & Stitch” e un video conferma produzione in corso per un sesto film del franchise “L’era glaciale”.

Disney in occasione del D23 Brazil ha rivelato la prima foto ufficiale del live-action Lilo & Stitch, che vede il ritorno dell’esperimento 626 scambiato per un cane brutto e adottato da una vivace e dolcissima ragazzina hawaiiana. L’immagine ritrae Lilo in piedi su u letto con indosso una ghirlanda gialla.

Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell With Shoes On) sta dirigendo il remake live-action che debutterà in esclusiva su Disney+. La sceneggiatura del film è di Chris Kekaniokalani Bright, scrittore che ha collaborato alla produzione del film d’animazione Oceania e ha scritto, diretto e prodotto il corto Tsuru che segue un’infermiera californiana che nel 1942 durante l’internamento dei nippo-americani cerca di salvare un’anziana coppia di giapponesi tendendoli nascosti.

“Lilo & Stitch” è una rivisitazione live-action del classico animato e avrà come protagonisti Maia Kealoha nel ruolo di Lilo; Sydney Elizebeth Agudong nel ruolo di Nani; Billy Magnussen nel ruolo di Pleakley; Tia Carrere (che ha doppiato Nani nell’originale) interpreterà la signora Kekoa in questo film; Chris Sanders, che ha doppiato Stitch in origine e ha scritto il primo film, tornerà a doppiare il piccolo alieno; con Courtney B. Vance nel ruolo di Cobra Bubbles e Zach Galifianakis in quello di Jumba. “Lilo & Stitch” uscirà nelle sale il 23 maggio 2025.

L’era glaciale 6 è già in lavorazione

Disney sempre durante l’evento brasiliano ha anche confermato e ufficializzato, con l’ausilio di un promo, di avere un nuovo film d’animazione, L’era glaciale 6, sequel già entrato in produzione.

Si tratta di un altro franchise ereditato dallo studio dopo aver acquisito la 20th Century Fox, ed è stato precedentemente rilanciato su Disney+ nel 2022 con il lungometraggio L’era glaciale – Le avventure di Buck, uno spinoff diretto da John C. Donkin, prodotto da 20th Century Animation e con Simon Pegg come voce del protagonista Buck.

“L’era glaciale 6” sarà un sequel diretto de L’era glaciale – In rotta di collisione del 2016, con il ritorno delle star Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary e Simon Pegg.

