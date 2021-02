L’incendiaria: Michael Greyeyes sarà Rainbird nel remake di “Fenomeni paranormali incontrollabili”

Nuovo casting per Firestarter, remake targato Universal / Blumhouse del film anni ottanta Fenomeni paranormali incontrollabili basato sul romanzo “L’incendiaria” di Stephen King. Il sito Deadline riporta che l’attore Michael Greyeyes ha firmato per il remake in cui interpreterà John Rainbird, che nel film originale era interpretato dal compianto George C. Scott.

La scelta di Michael Greyeyes riporterà il personaggio originale alle sue radici di nativo americano. Rainbird è un assassino psicopatico al soldo della Bottega, l’organizzazione federale celata dietro gli esperimenti che hanno portato alla mutazione che ha donato alla protagonista Charlene “Charlie” McGee le sue capacità pirocinetiche, la capacità di incendiare cose e persone con il pensiero. Charlie, nel film originale interpretata da una giovanissima Drew Barrymore, viene braccata da Rainbird e i suoi uomini e la vediamo in fuga con suo padre Andy, nel film originale interpretato da David Keith e in questo remake da Zac Efron unico altro casting confermato del film.

Il film originale, che alla sua uscita non incassò bene e non entusiasmò Stephen King, inizialmente doveva essere diretto da John Carpenter, ma dopo il flop del remake La cosa, la Universal cambiò idea e affidò la regia a Mark L. Lester (Commando). Alla regia del remake troviamo invece l’esordiente Keith Thomas (The Vigil) che dirigerà da una sceneggiatura di Scott Teems (Halloween Kills). Thomas è stato scelto personalmente da Jason Blum dopo la visione dell’horror The Vigil, esordio di Thomas che ha colpito così tanto Blum da affidargli questo nuovo adattamento de “L’incendiaria” che è in lavorazione dal 2017.

Michael Greyeyes è un attore, coreografo, regista ed educatore canadese. È un Cree delle Pianure della Prima Nazione del Lago Muskeg nel Saskatchewan. I crediti di Greyeyes includo l’action Tempesta di fuoco, il fanstay-horror L’ultimo dei templari, il dramma The New World – Il nuovo mondo di Terrence Malick e più recentemente lo zombie-movie Blood Quantum, l’avventura biografica Togo – Una grande amicizia e ruoli ricorrenti nelle serie tv V-Wars, Fear the Walking Dead e True Detective.