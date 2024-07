Lo squalo: video LEGO rivela il nuovo set ufficiale ispirato al film di Steven Spielberg

LEGO ha annunciato un set ufficiale ispirato al classico film Lo squalo di Steven Spielberg. Un paio di anni fa era stato presentato un progetto sul sito LEGO Ideas su cui è basato questa nuova versione che sarà disponibile dal 6 agosto.

Il set Jaws (21350) che contiene 1.497 pezzi, l’iconico squalo in mattoncini insieme alla barca Orca e le minifigure del capo Martin Brody, Matt Hooper e Sam Quint sarà venduto al dettaglio per 149.99€.

Il set “Jaws” può essere esposto su una baseche riproduce l’acqua di mare o su un proprio supporto. Sulla base è stampata con la famosa frase del capo Brody: “Avrai bisogno di una barca più grande”.

Il nuovo set LEGO da 1.497 pezzi basato sul blockbuster estivo del 1975 “Lo squalo” è stato progettato da un fan LEGO e presenta i personaggi Martin Brody, Matt Hooper e Sam Quint come minifigure, a bordo della barca Orca, oltre allo squalo.

Per celebrare il lancio, il LEGO Group ha creato “JAWS…in a Jiffy”, una rivisitazione in mattoncini LEGO di 90 secondi dell’iconico film. Il primo film “brick-buster” presenta una minifigure LEGO con cameo a sorpresa.

Lo squalo – Il mini-film ufficiale LEGO

Il set LEGO Ideas JAWS è una ricreazione meticolosamente progettata di una delle scene più famose del film, consentendo ai fan di rivivere la suspense e l’eccitazione del capolavoro di Spielberg sotto forma di mattoncini. Progettato originariamente dal fan LEGO Johnny Campbell, tramite la piattaforma della community LEGO Ideas, il set da 1.497 pezzi cattura gli elementi chiave e i personaggi del film sotto forma di minifigure LEGO, tra cui il capo della polizia Martin Brody, il biologo marino Matt Hooper e il marinaio Sam Quint. Il set contiene anche l’iconica barca Orca, con una cabina dettagliata con tetto rimovibile, boma e sartiame regolabili, oltre a tanti accessori riconoscibili, come un revolver, una bussola, una canna da pesca, un arpione, una lancia e le botti gialle che erano fondamentale per la trama del film.

Parlando del suo approccio alla progettazione del set, il fan designer Johnny Campbell rivela:

Lo squalo è il mio film preferito di tutti i tempi, quindi volevo davvero ricrearlo con i mattoncini LEGO. La costruzione LEGO ha sempre fatto parte della mia vita in un modo o nell’altro, ma per ottenere tutti i dettagli più precisi, in realtà ho guardato il film mettendo in pausa fotogramma per fotogramma in modo da poter intravedere i dettagli più fini prendendo appunti. È semplicemente strabiliante che il mio progetto sia ora un set LEGO ufficiale. Non vedo l’ora di entrare in un negozio LEGO e guardare gli scaffali, vedere un set in cui ho lavorato e osservare qualcuno che lo acquista. È il sogno di ogni fan LEGO!

Il set LEGO Idea JAWS sarà disponibile per LEGO Insider dal 3 agosto 2024 e per tutti dal 6 agosto 2024 al prezzo di € 149,99€ su www.LEGO.com/Jaws e LEGO Store.

Un blockbuster leggendario…

Dopo riprese a dir poco travagliate afflitte da problemi di natura tecnica, vedi l’affondamento dello squalo animatronico soprannominato Bruce in onore dell’avvocato di Steven Spielberg, nel 1975 esce nelle sale americane Lo squalo di un allora giovane cineasta reduce dal suo thriller per la tv Duel, che si ritrova per le mani un bel budget sostanzioso, gentilmente fornito dagli Universal Pictures, e il best-seller di Peter Benchley “Jaws”, ispirato ad una serie di attacchi di squali sulle coste del New Jersey nel luglio del 1916.

Tanto iconico il film quanto la colonna sonora del 1975 composta da John Williams, che ricordiamo a fatto incetta di premi con un Oscar, un Golden globe, un BAFTA e un Grammy. Williams è uno dei compositori più prolifici e nell’ambito cinematografico uno dei compositori più grandi di tutti i tempi. La sua incredibile carriera include molti successi intramontabili per classici come Star Wars, Indiana Jones, E.T., Superman, Jurassic Park e le musiche per Lo Squalo che hanno contrassegnato non solo la sua carriera, ma anche la storia del cinema di genere. Con solo due note Williams è riuscito a creare uno dei pezzi più iconici e importanti mai messi su pellicola.

Quentin Tarantino parlando de “Lo squalo” di Steven Spielberg lo ha definito “il film più bello mai realizzato”.

Forse non il miglior film. Ma è il più grande film mai realizzato. E poi ci sono altri film che possono avvicinarsi alla sua atmosfera. Ma per quanto riguarda un film, non c’è modo di renderlo migliore de Lo squalo. Non c’è niente di “meglio” de Lo squalo. È il miglior film mai realizzato. E mostra come la maggior parte dei film sia stata girata male prima de Lo squalo.

Molti film con squali nel corso degli anni hanno provato ad eguagliare il classico di Steven Spielberg, ma nessuno è riuscito nell’impresa. Per non parlare del fatto che “Lo Squalo” ha essenzialmente inventato il blockbuster estivo come lo conosciamo oggi. Il thriller di Spielberg ha incassato 470 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di soli 9 milioni di dollari (tenendo conto dell’inflazione il film oggi avrebbe incassato oltre un miliardo di dollari).

Fonte: The Brick Fan / LEGO / The Daily Jaws