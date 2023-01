Stasera in tv: “L’ombra della violenza” su Rai 4

L’ombra della violenza (Calm with Horses), su Rai 4 il dramma crime irlandese esordio cinematografico del regista Nick Rowland con protagonisti Cosmo Jarvis (Hunter Killer – Caccia negli abissi) e Barry Keoghan, meglio noto per il ruolo di Druig nel film Marvel Eternals.

L’ombra della violenza – Cast e doppiatori

Cosmo Jarvis: Arm

Barry Keoghan: Dympna

Liam Carney: Fannigan

David Wilmot: Hector

Brian Doherty: Larry

Ned Dennehy: Paudi

Simone Kirby: June

Roisin O’Neill: Fatima

Toni O’Rourke: Lisa

Hazel Doupe: Charlie

Rory Quinn: Brandon

Ally Ni Chiarain: Mrs. Dory

Niamh Algar: Ursula

Kiljan Moroney: Jack

Anthony Welsh: Rob

Ryan McParland: Needles

Brid Brennan: Maire Mirkin

Amir EZ: Dave

L’ombra della violenza – Trama e trailer

La trama ufficiale: Nella provincia rurale dell’Irlanda, l’ex pugile Douglas “Arm” Armstrong è diventato suo malgrado il tuttofare della pericolosa famiglia Devers, specializzata nello spaccio di Droga. Arm si occupa soprattutto di riscuotere debiti e assicurarsi che chi sbaglia paga, al contempo però cerca di essere un padre amorevole e presente per il suo bambino disabile. Le cose si complicano quando i suoi spietati datori di lavoro gli chiedono di commettere un omicidio e la lealtà di Arm sarà messa duramente alla prova.

Curiosità sul film

“L’ombra della violenza” segna il debutto cinematografico del regista Nick Rowland che dirige da una sceneggiatura di Joe Murtagh (serie tv Gangs of London) basata su un racconto breve di Colin Barrett.

L’attore protagonista Cosmo Jarvis si è trasferito nell’Irlanda occidentale cinque settimane prima delle riprese per comprendere meglio la regione e padroneggiare l’accento. Ha parlato solo con un accento irlandese per tutta la durata delle riprese, anche nei giorni liberi.

L’attore Barry Keoghan nel 2019 ottiene una candidatura ai BAFTA come miglior stella emergente. Nel 2022 ha un piccolo ruolo nel finale del film The Batman nei panni del Joker. Lo stesso anno recita al fianco di Colin Farrell e Brendan Gleeson nella pellicola Gli spiriti dell’isola, con il quale riceve la sua prima candidatura ai Golden Globe ed ai Critics’ Choice Awards come miglior attore non protagonista.

Il film segna il debutto di Kiljan Moroney, che ha vinto il ruolo di Jack tra migliaia di bambini.

Il produttore esecutivo del film è Michael Fassbender.

Ambientato nella città costiera immaginaria di Glanbeigh, nella contea di Mayo. Glanbeigh è “interpretato” da Kilkee, nella contea di Clare.

La prima produzione a ricevere il sostegno del Western Regional Audiovisual Producer’s Fund (WRAP Fund), un’iniziativa di produzione cinematografica irlandese della Western Development Commission e del Galway Film Centre.

Anthony Welsh e Niamh Algar sono apparsi entrambi in tutti e 6 gli episodi della serie tv Pure.

L’ombra della violenza – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Blanck Mass (Ted K, Gazza, serie tv The Rig). Blanck Mass è un progetto solista elettronico britannico del compositore Benjamin J Power , uno dei membri fondatori della band di drone music “Fuck Buttons”. Nel 2022 Power ha annunciato di essere entrato a far parte degli “Editors” come membro a tempo pieno.

(Ted K, Gazza, serie tv The Rig). Blanck Mass è un progetto solista elettronico britannico del compositore , uno dei membri fondatori della band di drone music “Fuck Buttons”. Nel 2022 Power ha annunciato di essere entrato a far parte degli “Editors” come membro a tempo pieno. La colonna sonora include i brani: “Overtime” di Dre Murray, “Whiskey in the Jar” di Thin Lizzy, “I Dare You” di The xx, “Town Called Malice” di The Jam, “Pretty Little Girl From Omagh” di Daniel O’Donnell.

1. Violent Child (1:56)

2. The Devers (2:20)

3. Jack’s Theme (2:45)

4. Different Breed (5:05)

5. Halfwit (3:20)

6. Sleepless (1:20)

7. The Cliff (1:44)

8. Loyal Skins (3:44)

9. Heck Speaks (1:08)

10. Descent (3:00)

11. That Plank In Your Eye (0:48)

12. Manipulation (1:32)

13. Prove Yourself (4:19)

14. Photograph (2:42)

15. Nothing That Cannot Be Turned Back (1:59)

16. Leaving (3:12)

17. Credits (4:16)

La colonna sonora de “L’ombra della violenza” disponibile su Amazon.