Stasera in tv: “Lontano lontano” su Rai 3

Cast e personaggi

Ennio Fantastichini: Attilio

Giorgio Colangeli: Giorgetto

Gianni Di Gregorio: Il Professore

Roberto Herlitzka: Federmann

Daphne Scoccia: Fiorella

Salih Saadin Khalid: Abu

Francesca Ventura: Carolina

Silvia Gallerano: funzionaria della banca

Iris Peynado: Marisa

Galatea Ranzi: signora del bar

La trama

Per cambiare vita non si è mai troppo vecchi. Questo almeno sperano Attilio (Ennio Fantastichini), Giorgetto (Giorgio Colangeli) e il Professore (Gianni De Gregorio), tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero. All’estero dove? È solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere, ma il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo, Giorgetto, ultima scheggia del popolo di Roma, non riesce ad arrivare a fine mese, e Attilio, robivecchi e fricchettone, vorrebbe rivivere le emozioni dei tanti viaggi fatti in gioventù. Sono tutti decisi a cambiare vita e ci riusciranno, anche se forse non nel modo che si aspettavano.

Note di regia

L’idea di questo film nasce da una conversazione con Matteo Garrone, che conoscendomi profondamente mi stimolò a scrivere di un pensionato povero che è costretto ad andare all’estero per migliorare le sue condizioni di vita. L’idea mi folgorò e dopo tre anni di lavoro sono arrivato a scrivere prima un racconto, pubblicato da Sellerio e poi la sceneggiatura del film. Da questo spunto sono arrivato a parlare di un tema che mi sta molto a cuore: l’istinto buono, quello che abbiamo tutti, certo chi più e chi meno, ma tutti, io credo. Mentre scrivevo queste storie individuali, la realtà delle cose e in questo caso specifico le tragedie in mare legate all’immigrazione, sono entrate prepotentemente nella storia. Ed è nato un nuovo personaggio, il vero viaggiatore dei nostri tempi, incarnato nel nostro film da Abu, un giovane africano arrivato in Italia con un gommone. Ho avuto la fortuna di avere due grandi attori al mio fianco: Giorgio Colangeli ed Ennio Fantastichini. Ennio è stato un uomo e un attore straordinario, che nascondeva dietro la sua spumeggiante leggerezza una grande tensione artistica e morale e ha trasformato il suo personaggio in un archetipo. Per tutti noi che abbiamo fatto questo film è un’enorme assenza. [Gianni Di Gregorio]

Curiosità

Il regista Gianni De Gregorio è autore del soggetto e coautore della sceneggiatura con Marco Pettenello, tratti dal racconto del regista “Poracciamente vivere” pubblicato da Sellerio Editore nell’antologia “Storie dalla città eterna”.

Il film ha vinto un David di Donatello per la Miglior sceneggiatura adattata e un Ciak d’oro (Premio speciale “Colpo di fulmine”).

Presentato inizialmente con il titolo di lavorazione Cittadini del mondo, il film segna l’ultima interpretazione di Ennio Fantastichini, deceduto il 1º dicembre 2018 al termine delle riprese.

“Lontano lontano” è la quarta regia di Gianni Di Gregorio dopo Pranzo di ferragosto (2008), Gianni e le donne (2011) e Buoni a nulla (2014).

Gianni Di Gregorio ha curato la sceneggiatura di numerosi film, contribuendo anche nel ruolo di attore e regista del film Pranzo di ferragosto, per cui ai David di Donatello 2009 ha ottenuto il David di Donatello per il miglior regista esordiente e nella stessa edizione anche il premio come migliore sceneggiatura per il film Gomorra.

Il cast di “Lontano lontano” include anche Iris Peynado, attrice molto nota negli anni ’80 per ruoli in Non ci resta che piangere e Attila flagello di Dio e vista più di recente nel dramma “crime” Senza nessua pietà al fianco di Pierfrancesco Favino.

Le musiche originali di “Lontano lontano” sono del duo di compositori Ratchev & Carratello (Tommaso, Padrenostro, Cosa sarà) alla terza collaborazione con il regista Gianni Di Gregorio dopo Pranzo di ferragosto e Gianni e le donne.

Note sul regista

Gianni Di Gregorio nasce a Roma a Trastevere, dove tuttora vive e lavora. Si appassiona al cinema fin da bambino, trascorrendo la mattina a scuola, il pomeriggio nelle salette cinematografiche rionali, vedendo anche tre film al giorno. Dopo gli studi classici si iscrive a Lettere Moderne, ma prima della laurea abbandona per frequentare l’Accademia di Arti Sceniche di Roma diretta da Alessandro Fersen. Si diploma in regia e recitazione. Per tre anni lavora nel Laboratorio di ricerca sperimentale di Fersen che sfocia nello spettacolo “Leviathan”. Partecipa a gruppi di lavoro con Bob Wilson, Grotowski, Kantor, Chaikin. Dopo tre anni di teatro, come aiuto regista ed attore, inizia a lavorare nel cinema come assistente alla regia. Si orienta poi verso la sceneggiatura e scrive diversi film. Nel 1995 conosce Matteo Garrone e dopo la visione del suo primo film Terra di Mezzo comincia a collaborare con lui, come aiuto regista, in Estate Romana, L’Imbalsamatore e Primo Amore. Nel 2007 scrive, con Braucci, Chiti, Gaudioso, Saviano e Garrone, la sceneggiatura del film Gomorra di Matteo Garrone (David Di Donatello e European Film Awards per la sceneggiatura). Nel 2008 esordisce alla regia con Pranzo di Ferragosto, grande successo di pubblico e di critica (Leone del futuro ‐ Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” e David di Donatello miglior regista esordiente). Seguiranno Gianni e le Donne del 2011 e Buoni a Nulla del 2014.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]