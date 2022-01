Stasera in tv: L’ufficiale e la spia su Rai 3

Cast e personaggi

Jean Dujardin: Ten. Col. Marie-Georges Picquart

Louis Garrel: Cap. Alfred Dreyfus

Emmanuelle Seigner: Pauline Monnier

Grégory Gadebois: Magg. Hubert-Joseph Henry

Mathieu Amalric: Alphonse Bertillon

Melvil Poupaud: Fernand Labori

Éric Ruf: Col. Jean Sandherr

Laurent Stocker: Gen. Georges-Gabriel de Pellieux

André Marcon: Émile Zola

Michel Vuillermoz: Ten. Col. Armand du Paty de Clam

Denis Podalydès: Edgar Demange

Damien Bonnard: Desvernine

Wladimir Yordanoff: Gen. Auguste Mercier

Didier Sandre: Gen. Raoul Le Mouton de Boisdeffre

Vincent Grass: Gen. Jean-Baptiste Billot

Hervé Pierre: Gen. Charles-Arthur Gonse

Laurent Martella: Cap. Ferdinand Walsin Esterhazy

Vincent Pérez: Louis Leblois

Luca Barbareschi: Philippe Monnier

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Ten. Col. Marie-Georges Picquart

Giorgio Borghetti: Cap. Alfred Dreyfus

Emanuela Rossi: Pauline Monnier

Roberto Stocchi: Magg. Hubert-Joseph Henry

Massimo De Ambrosis: Alphonse Bertillon

Emiliano Coltorti: Fernand Labori

Mauro Gravina: Gen. Georges-Gabriel de Pellieux

Bruno Alessandro: Émile Zola

Luca Biagini: Gen. Auguste Mercier

Marco Mete: Gen. Raoul Le Mouton de Boisdeffre

Paolo Marchese: Gen. Charles-Arthur Gonse

Film Venezia 2019, J'Accuse di Roman Polanski, la recensione: solida e attuale ricostruzione storica di un processo farsa

Il 5 gennaio 1895, il Capitano Alfred Dreyfus, promettente ufficiale, viene degradato e condannato all’ergastolo all’Isola del Diavolo con l’accusa di spionaggio per conto della Germania. Fra i testimoni di questa umiliazione c’è Georges Picquart, che viene promosso a capo della Sezione di statistica, la stessa unità del controspionaggio militare che aveva montato le accuse contro Dreyfus. Ma quando Picquart scopre che tipo di segreti stavano per essere consegnati ai tedeschi, viene trascinato in una pericolosa spirale di inganni e corruzione che metteranno a rischio non solo il suo onore ma la sua vita.

L’affare Dreyfus è uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia, avvenuto in Francia tra il 1894 e il 1906 e che vide protagonista il soldato ebreo francese Alfred Dreyfus, ingiustamente accusato di essere una spia e quindi processato per alto tradimento. Dreyfus sostenne fermamente la sua innocenza combattendo contro un’intera nazione. Il suo caso ebbe una notevole risonanza mediatica dividendo l’opinione pubblica del tempo, tra chi ne sosteneva l’innocenza e chi lo riteneva invece colpevole. Tra gli innocentisti si schierò Émile Zola, il quale scrisse un articolo in cui puntava il dito contro il clima di antisemitismo imperante nella Terza Repubblica francese. Tale intervento venne intitolato proprio “J’Accuse”.

L’Affare Dreyfus, un soggetto che è rimasto nella mia testa per molti anni. In questo vasto scandalo, probabilmente il più grande della fine del 19° secolo, si intersecano errori giudiziari e antisemitismo. Per dodici anni, l’Affare Dreyfus divise la Francia, portando scompiglio anche nel resto del mondo. Ad oggi è uno dei simboli dell’ingiustizia politica e di cosa si possa arrivare a fare in nome dell’interesse nazionale. [Roman Polamski]

“L’ufficiale e la spia” è tratto dall’omonimo romanzo del 2013 di Robert Harris, anche co-autore della sceneggiatura assieme al regista Roman Polański. Questa è la terza collaborazione tra Harris e Polanski, dopo L’uomo nell’ombra (2010) e “Pompei”, progetto cancellato a causa dello sciopero degli sceneggiatori del 2007.

“L’ufficiale e la spia” è Basato sugli stessi eventi storici descritti nei film Dreyfus (1930), Dreyfus (1931), Emilio Zola (1937), L’affare Dreyfus (1958) e Prigionieri dell’onore (1991).

“L’ufficiale e la spia” ha vinto il Gran premio della giuria alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia dove ha ricevuto una standing ovation durante la sua prima premiere.

“L’ufficiale e la spia” è uscito in francia con il titolo “J’accuse”, ma era originariamente intitolato “D”.

La produzione è stata originariamente concepita come un film in lingua inglese con una star di Hollywood protagonista per essere girato in location in Polonia. Successivamente, i tagli alle tasse hanno permesso di produrre il film nelle location originali di Parigi, in Francia, e in lingua francese con un cast francese.

Mathieu Amalric ed Emmanuelle Seigner sono apparsi in precedenza insieme in Lo scafandro e la farfalla (2007), Venere in pelliccia (2013) e Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità (2018).

Alfred Dreyfus morì a Parigi all’età di 75 anni, il 12 luglio 1935, esattamente 29 anni dopo la sua assoluzione. Due giorni dopo, il suo corteo funebre passò per Place de la Concorde attraverso i ranghi delle truppe riunite per la festa nazionale del giorno della presa della Bastiglia (14 luglio 1935). Fu sepolto nel Cimetière du Montparnasse, Parigi. L’iscrizione sulla sua lapide è in ebraico e francese. Si legge: “Qui giace il tenente colonnello Alfred Dreyfus Ufficiale della Legion d’onore 9 ottobre 1859 – 12 luglio 1935”

Una statua di Dreyfus con in mano la spada spezzata si trova in Boulevard Raspail, n°116-118, all’uscita della stazione della metropolitana Notre-Dame-des-Champs.

L’articolo di Zola del 1898, “J’Accuse”, è ampiamente indicato in Francia come la manifestazione più importante del nuovo potere degli intellettuali (scrittori, artisti, accademici) nel plasmare l’opinione pubblica, i media e lo stato.

Nel 1906, Picquart entrò nel primo gabinetto di Georges Clemenceau come ministro della Guerra. Ricoprì tale carica per l’intera durata del governo Clemenceau, dal 25 ottobre 1906 al 24 luglio 1909. Picquart tornò quindi al servizio militare come comandante di corpo d’armata.

L’Isola del Diavolo, o La colonia penale di Caienna, è stata una colonia penale francese che ha operato per più di 100 anni, dal 1852 al 1953, nelle Le Isole du Salut ((Isole della Salvezza) della Guyana francese. Inaugurato nel 1852, il sistema dell’Isola del Diavolo riceveva detenuti dalla prigione di St-Laurent-du-Maroni, che erano stati deportati da tutte le parti del Secondo Impero francese. Era noto sia per il duro trattamento dei detenuti da parte del personale, sia per il clima tropicale e le malattie che contribuivano all’elevato tasso di mortalità dei detunuti che è arrivato a toccae il 75% prima della sua chiusura nel 1953.

Dopo la morte di Émile Zola il 29 settembre 1902, Alfred Dreyfus inizialmente aveva promesso di non partecipare al funerale, ma ricevette il permesso da Mme Zola e partecipò.

Durante la cerimonia di rimozione delle ceneri di Émile Zola dal Panthéon di Parigi il 4 giugno 1908, Alfred Dreyfus fu ferito al braccio da un colpo di pistola di un giornalista di destra, Louis Gregori, che stava cercando di assassinarlo.

Dopo che le prove contro Esterhazy furono scoperte e rese pubbliche, alla fine fu sottoposto a un processo militare chiuso nel 1898, solo per essere ufficialmente dichiarato non colpevole. Esterhazy si ritirò dall’esercito con il grado di maggiore nel 1898, presumibilmente sotto pressione, e fuggì via Bruxelles nel Regno Unito, dove visse nella città di Harpenden nell’Hertfordshire fino alla sua morte nel 1923.

Al momento della sua morte Émile Zola aveva appena terminato un romanzo, “Vérité”, sul processo Dreyfus. Un sequel, “Justice”, era stato pianificato, ma non è stato completato.

La pena detentiva di Alfred Dreyfus sull’Isola del Diavolo aveva messo a dura prova la sua salute. Gli fu concesso il ritiro dall’esercito nell’ottobre 1907 all’età di 48 anni. Come ufficiale di riserva, rientrò nell’esercito come maggiore di artiglieria allo scoppio della prima guerra mondiale. Servendo per tutta la guerra, Dreyfus fu promosso al grado di tenente colonnello.

Le società di distribuzione statunitensi hanno rifiutato gli inviti alla presentazione degli acquirenti durante il Festival di Cannes.

“L’ufficiale e la spia” costato circa 22 milioni di euro (25,3 milioni di dollari) ha avuto il weekend di apertura più forte per Polanski in Francia da anni con 386.000 biglietti venduti su 545 schermi. Nella sua prima settimana di uscita ha scalato le classifiche al botteghino e ha venduto oltre 501.000 biglietti e nella sua seconda settimana è sceso a un rispettabile 4° posto, portando il suo totale di due settimane a 887.000 biglietti venduti. Per fare un confronto: il suo premio Oscar 2002 Il pianista ha venduto 1,8 milioni di biglietti durante la sua intera corsa nelle sale, Venere in pelliccia del 2013 ha raggiunto quota 264.000 biglietti e Quello che non so di lei del 2017 ha venduto solo 110.000 biglietti. A fine corsa il film ha venduto oltre 1 milione e mezzo di biglietti di biglietti in Francia ha sfiorato nel mondo un totale complessivo di 19 milioni di dollari.

In un’intervista con il romanziere Pascal Bruckner, condotta come parte della promozione per l’uscita del film, Polanski ha suggerito di potersi riconoscere facilmente nella vicenda Dreyfus attraverso le sue esperienze personali come vittima di un sistema giudiziario imperfetto: “La maggior parte delle persone che mi tormentano non mi conoscono e non sanno nulla del caso. (…) Devo ammettere che conosco molti dei meccanismi dell’apparato di persecuzione mostrato nel film, e questo mi ha chiaramente ispirato”. Questi commenti sono stati criticati dai media, ma le cose sono peggiorate durante l’uscita francese, quando i commenti di Polanski hanno spinto l’ex attrice Valentine Monnier ad accusare pubblicamente il regista di averla picchiata e violentata nel 1975. Questa rivelazione, combinata con una nuova ondata di #MeToo nel cinema francese, ha fatto deragliare la promozione pianificata, con Jean Dujardin che ha dovuto cancellare un’intervista in prima serata e Louis Garrel che ha registrato un talk show che non è andato in onda. Polanski ha negato le nuove accuse.

Il ministro francese per le pari opportunità Marlene Schiappa ha dichiarato che non avrebbe visto il film, un sentimento sostenuto da Sibeth Ndiaye portavoce del presidente Emmanuel Macron. Il ministro della Cultura Franck Riester ha affermato che le azioni passate di Polanski dovrebbero essere prese in considerazione per il futuro. “Un’opera, per quanto grande sia, non scusa i possibili errori del suo autore. Il talento non è un’attenuante; il genio, non una garanzia di impunità”, ha detto. Tuttavia, il primo ministro Edouard Philippe ha detto che sarebbe andato a vedere il film con i suoi figli poiché tocca un evento importante nella storia della Francia.

L’ufficiale e la spia” è stato nominato a 12 César Awards nel gennaio 2020, Organizzazioni di donne hanno affermato che l’accademia cinematografica francese stava acclamando “un aggressore e uno stupratore in fuga”. Alla fine, Roman Polanski e altri membri della troupe de “L’ufficiale e la spia” non hanno partecipato alla cerimonia dei 45° César Awards. Nessuno era lì ad accettare i premi per conto di Polanski. Il César Award per la miglior regia a Polanski è stato accolto male dal pubblico. Diverse persone sono uscite disgustate, inclusa la nominata come miglior attrice Adèle Haenel.

La partecipazione di Roman Polanski alla 76esima Mostra del cinema di Venezia è stata la sua prima apparizione a un grande evento cinematografico da quando è stato espulso dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), nel maggio 2018. Durante il festival, la presidente della giuria Lucrecia Martel ha dichiarato: “”Io non separo l’uomo dall’opera. Quando ho saputo della presenza di Polanski, ho voluto indagare e consultare scrittori per farmi un’idea e ho visto che la vittima ha considerato il caso chiuso non negando i fatti, ma dicendo che in qualche modo il regista aveva pagato a sufficienza per il suo crimine. Se lei ritiene che in qualche modo la cosa sia chiusa, io non posso occuparmi della questione giudiziale ma posso semplicemente solidarizzare con la vittima. Non mi sarà facile affrontare il film e non voglio partecipare al gala perché rappresento donne nel mio Paese che sono vittime di questo tipo di abusi, per cui non mi sento di alzarmi e applaudire ma il film c’è. Su questo tema c’è un dibattito e quale miglior luogo che questo, il festival, per il confronto? Non intendo essere il giudice di una persona, occorre affrontare il tema attraverso il dialogo”. Quando Martel ha dichiarato che non avrebbe partecipato a una cena di gala a sostegno del film, i produttori di Polanski hanno minacciato di ritirare il film dalla scaletta del festival. Martel ha poi chiarito i suoi commenti, affermando: “Secondo alcuni resoconti dopo la conferenza stampa di oggi, credo che le mie parole siano state profondamente fraintese. Poiché non separo l’opera dall’autore e ho riconosciuto molta umanità nei film precedenti di Polanski, Non sono contrario alla presenza del film in concorso. Non ho alcun pregiudizio nei suoi confronti e ovviamente guarderò il film come un altro in concorso. Se avessi avuto un pregiudizio, mi sarei dimessa dal mio dovere di il presidente della giuria”. Alberto Barbera, il direttore del festival di Venezia, aveva in precedenza difeso il film in scaletta, affermando: “Siamo qui per vedere le opere d’arte, non per giudicare la persona dietro. Spero che possiamo parla solo della qualità del film e non di Polanski e del caso con la contea di Los Angeles”.

Roman Polanski, perché ha voluto girare un film sull’Affare Dreyfus, sulla svolta decisiva che rappresenta nella storia della Francia e dell’Europa? Dalle grandi storie spesso nascono grandi film e l’Affare Dreyfus è una storia eccezionale. La storia di un uomo accusato ingiustamente è sempre affascinante, inoltre è un tema estremamente attuale vista la recrudescenza dell’antisemitismo. Qual è la genesi del film?

Quando ero molto giovane, vidi il film Emilio Zola e rimasi scosso dalla scena in cui il capitano Dreyfus viene disonorato. Già allora, mi dissi che un giorno avrei dovuto girare un film su questa terribile storia.

Come ha lavorato sul progetto?

Io e Robert Harris avevamo appena finito di girare L’uomo nell’ombra. Robert era molto entusiasta all’idea, così ci siamo subito messi al lavoro. All’inizio ci era sembrato evidente che avremmo dovuto raccontare la storia dal punto di vista di Dreyfus ma presto ci siamo resi conto che non avrebbe funzionato; la storia era completamente ambientata a Parigi, i personaggi principali e i colpi di scena mentre il nostro protagonista principale era rinchiuso sull’Isola del Diavolo. La sola storia che avremmo potuto raccontare sarebbe stata la storia della sua sofferenza. È stata una scelta molto combattuta e dopo più di un anno di lavoro, Robert ha trovato una soluzione al nostro dilemma: sarebbe stato meglio lasciare Dreyfus sull’isola e raccontare la storia dal punto di vista del colonnello Picquart, uno dei principali protagonisti di questa storia. Ma dovevamo anche guadagnarci da vivere, così abbiamo messo il progetto da parte mentre io giravo un altro film e Robert scriveva un romanzo sull’Affare Dreyfus. Ha lavorato su questa storia per un anno e il suo libro, estremamente ben documentato, L’ufficiale e la spia (il titolo francese, D., è un po’ strano), è diventato subito un best seller. Nel frattempo, io avevo finito di girare Venere in pelliccia e quando ci siamo rivisti, per parlare della nostra storia, sapevamo come volevamo raccontarla.

Come ha selezionato il cast?

Jean Dujardin mi è sembrato perfetto per interpretare il colonnello Picquart: gli somiglia fisicamente, ha la stessa età e per giunta è un grande attore. Un film di questa importanza ha bisogno di una star e Jean Dujardin lo è, non per niente ha vinto un Oscar! Ci è parsa una scelta ovvia, dovevamo solo verificare che fosse interessato al progetto. Ed infatti, era impaziente all’idea di recitare nel film.

In quanto ebreo braccato durante la guerra e regista perseguitato dagli stalinisti in Polonia, sopravvivrà all’attuale maccartismo femminista che le dà la caccia e cerca di impedire la proiezione dei suoi film, e che tra le tante vessazioni l’ha fatta cacciare dall’Oscar Academy?

Lavorare, fare film come questo mi aiuta molto. In questa storia, ritrovo momenti che io stesso ho sperimentato, posso osservare la stessa determinazione nel negare l’evidenza e nel condannarmi per cose che non ho commesso. La maggioranza delle persone che mi perseguitano, non mi conoscono e non sanno niente del caso.

“L’ufficiale e la spia” è stato una catarsi per Lei?

No, non lavoro così. Il mio lavoro non è una terapia. Comunque devo ammettere che molte delle dinamiche che sono dietro il sistema persecutorio mostrato nel film, mi sono familiari e mi hanno chiaramente ispirato.

La persecuzione che Lei vive è cominciata con l’assassinio di Sharon Tate?

La maniera in cui la gente mi vede, la mia ‘immagine’ ha iniziato a delinearsi con la morte di Sharon Tate. Quando è accaduto, sebbene io stessi attraversando già un momento terribile, la stampa si impossessò della tragedia e, non sapendo esattamente come trattare la questione, l’affrontò nel modo più ignobile, insinuando, tra le altre cose, che io fossi responsabile dell’assassinio su uno sfondo di satanismo. Per la stampa, il mio film Rosemary’s Baby, era la prova che io fossi in combutta con il diavolo! Fu necessario che trascorressero molti mesi prima che, finalmente, la polizia trovasse i veri assassini, Charles Manson e la sua “famiglia”. Questa storia mi perseguita ancora oggi, ogni cosa è come una palla di neve, ogni stagione che passa, aggiunge un nuovo strato. Storie assurde di donne mai conosciute che mi accusano di cose accadute, in teoria, più di mezzo secolo fa.

Non vuole difendersi?

Per fare cosa? Sarebbe come combattere contro i mulini a vento.

Le musiche originali de “L’ufficiale e la spia” sono del compositore francese due volte premio Oscar Alexandre Desplat (Grand Budapest Hotel, La forma dell’acqua – The Shape of Water). Questa è la quarta collaborazione di Desplat con il regista Roman Polanski dopo le musiche per Carnage, Venere in pelliccia e Quello che non so di lei.

1. J’accuse 6:23

2. Contre-enquête 2:01

3. Alfred Dreyfus 5:43

4. Le petit bleu 4:39

5. Dossier secret 2:44

6. L’Attentat 1:25

7. Quatuor avec piano No. 2, Op. 45: I. Allegro molto moderato (Gabriel Fauré) 11:06

8. Machination 2:17

9. L’île du diable 2:44

10. Quatuor avec piano No. 2, Op. 45: IV. Finale: Allegro molto (Gabriel Fauré) 9:02

11. Réhabilitation 5:11

12. Surveillance 4:40

