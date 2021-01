Stasera in tv: “L’uomo sul treno – The Commuter” su Rai 2

Cast e personaggi

Liam Neeson: Michael McCauley

Vera Farmiga: Joanna

Patrick Wilson: Alex Murphy

Jonathan Banks: Walt

Elizabeth McGovern: Karen McCauley

Sam Neill: Capitano Hawthorne

Ella-Rae Smith: Sofia

Andy Nyman: Tony

Adam Nagaitis: Jimmy

Colin McFarlane: Sam

Florence Pugh: Gwen

Clara Lago: Eva

Kingsley Ben-Adir: Agente speciale Garcia

Killian Scott: Agente FBI Dylan

Kobna Holdbrook-Smith: Oliver

Roland Møller: Jackson

Shazad Latif: Vince

Nila Aalia: Sherri

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Michael McCauley

Francesca Fiorentini: Joanna

Alessio Cigliano: Alex Murphy

Gerolamo Alchieri: Walt

Roberta Paladini: Karen McCauley

Gino La Monica: Capitano Hawthorne

Sara Labidi: Sofia

Luigi Ferraro: Tony

Davide Perino: Jimmy

Alberto Angrisano: Sam

Emanuela Ionica: Gwen

Jacopo Venturiero: Oliver

Alberto Bognanni: Jackson

La trama

Michael (Liam Neeson) è un ex agente del dipartimento di polizia di New York che prende quotidianamente lo stesso treno per andare e tornare dal lavoro. Un giorno viene avvicinato da una seducente psicologa che lo sfida a fare un gioco: deve scoprire quale passeggero del treno è, a suo avviso, “fuori posto”. Michael è intrigato e accetta la sfida, ma si trova presto coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri.

Il nostro commento

Si riunisce il team Liam Neeson e Jaume Collet-Serra alla loro quarta collaborazione e al quarto thriller d’azione, con il duo che appare ancora in sintonia. Una regia solida e un casting particolarmente azzeccato fanno di “L’uomo sul treno – The Commuter” un thriller di buona fattura che si poggia come di consueto sul carisma di un Neeson ormai conclamata icona action in grado di mettere d’accordo un po’ tutti. “L’uomo sul treno – The Commuter” segue le orme del precedente Non-Stop, altro film girato da Neeson e Collet-Serra, spostando l’ambientazione da un volo ad un treno passeggeri, reiterandone alcune dinamiche, ma implementando tutta una serie di elementi a corredo che rendono il tutto godibile seppur senza particolari guizzi, e mantenendo per quanto possibile la sensazione di “già visto” al minimo sindacale.

Curiosità

Neeson ha rivelato in un talk show che nessuna scena è stata girata a bordo di un vero treno, ma su un palcoscenico che replica un treno, con tutto lo scenario esterno aggiunto in post produzione con l’aiuto di schermi verdi.

Nonostante abbia ricevuto il secondo compenso più alto del film, Vera Farmiga ha solo circa 6 minuti di tempo sullo schermo.

Le sedici personalità a cui si riferisce Joanna quando inizia la conversazione iniziale sul treno sono le 16 tipologie del Test di Myers Briggs.

Verso l’inizio del film, quando il personaggio di Neeson sta camminando attraverso la stazione di Grand Central Terminal, c’è un poster del film Paddington 2, che ha condiviso la data di uscita negli Stati Uniti con L’uomo sul treno – The Commuter (12 gennaio).

Quarta collaborazione tra Jaume Collet-Serra e Liam Neeson, dopo Unknown – Senza identità (2011), Non-Stop (2014) e Run All Night – Una notte per sopravvivere (2015).

Liam Neeson e Sam Neill erano entrambi contendenti per il ruolo di James Bond in GoldenEye (1995), che alla fine è andato all’attore irlandese Pierce Brosnan. Neill è stato anche preso in considerazione per Bond in 007 – Zona pericolo (1987). Inoltre entrambi gli attori hanno recitato in un film di Steven Spielberg del 1993 (Schindler’s List e Jurassic Park).

L’orologio indossato da Michael è un Hamilton Jazzmaster Gent Quartz, lo stesso orologio che il personaggio di Liam Neeson Bryan Mills indossava in Taken – La vendetta (2012).

In questo film il nome del figlio di Michael è Danny. Uno dei veri figli di Liam Neeson si chiama Daniel.

Il film segna una reunion di Liam Neeson e Patrick Wilson, che hanno recitato nel film A-Team (2010).

Alex murphy, il nome di Patrick Wilson è anche il nome dell’agente di polizia protagonista di Robocop.

Vera Farmiga (Joanna) e Patrick Wilson (Alex) hanno recitato nel ruolo dei ricercatori del paranormale e marito e moglie Ed e Lorraine Warren in The Conjuring (2013), The Conjuring 2 (2016), Annabelle 3 (2019) e The Conjuring 3 (2020).

All’inizio del film il libro “L’ombra del vento” di Carlos Ruiz Zafón, può essere visto sul comodino di Liam Neeson. Zafón è di Barcellona, ​​così come il regista Jaume Collet-Serra.

Seconda collaborazione tra Jaume Collet-Serra e Vera Farmiga, dopo Orphan (2009).

Elizabeth McGovern ha recitato in Il racconto dell’ancella, adattamento cinematografico del 1990 del romanzo The Handmaid’s Tale, al fianco della defunta moglie di Liam Neeson, Natasha Jane Richardson.

Il telefono sul cadavere squilla e viene visualizzato come “Sconosciuto”. Questo è il titolo di un altro film, Unknown – Senza identità, in cui recita Liam Neeson ancora diretto da Jaume collet-serra.

La donna “Joanna” ha lo stesso nome della moglie defunta del personaggio di Liam Neeson in Love Actually – L’amore davvero.

Un punto importante della trama è la ricerca di un personaggio chiamato “Prynne”, che, come scopre MacCauley, deriva dal personaggio di Hester Prynne de La lettera scarlatta, che il personaggio sta leggendo. Il nome del Capitano Hawthorne è probabilmente un riferimento all’autore del romanzo originale: Nathaniel Hawthorne.

Il libro che Joanna sta leggendo nell’ultima scena del film, quando Michael le si avvicina per arrestarla, è “Il conte di Montecristo”, un romanzo sulla giustizia, la vendetta e la prigionia.

Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 120.

La colonna sonora

Le musiche originali de “L’uomo sul treno – The Commuter” sono del compositore spagnolo Roque Baños (L’uomo senza sonno, Fragile, Il destino di un guerriero. Oldboy, La Casa, L’uomo che uccise Don Chisciotte).

TRACK LISTINGS:

1. A Commuter’s Trip 5:02

2. Back Home Down 4:33

3. One Little Thing 3:17

4. They Are Watching You 2:50

5. Murdered For Help 4:10

6. Zone 7 Tickets 4:21

7. A Suspicious Man 2:02

8. The Seek Starts 3:45

9. A Beautiful Family 4:17

10. Moving Vagons 4:34

11. Do Not Stop The Train 4:02

12. Finding The Witness 4:32

13. The Train Wreck 4:36

14. I Won’t Let Them Hurt You 9:02

15. Who Is Prince? 5:42

16. The End Of The Line 5:01



