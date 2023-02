Dal 10 marzo disponibile su Netflix Luther: Verso l’inferno, primo lungometraggio cinematografico ispirato alla popolare serie tv crime britannica “Luther” di BBC Television. Il detective John Luther evade di prigione per dare la caccia a un sadico serial killer che sta terrorizzando Londra.

La trama ufficiale: In “Luther: Verso l’inferno”, epica continuazione della premiata saga televisiva reimmaginata per il cinema, un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l’efferato cyber-psicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario. Nel film recitano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis, Thomas Coombes, Hattie Morahan, Lauryn Ajufoe, Vincent Regan, Ross Walton e Dermot Crowley che torna nel ruolo di Martin Schenk,