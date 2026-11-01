Keanu Reeves è il nuovo protagonista di Maelstrom, thriller d’azione Netflix diretto da Jaume Collet-Serra, dopo che Alan Ritchson ha abbandonato il progetto. La notizia, emersa nell’ottobre 2026, riaccende l’attenzione su uno dei titoli più attesi del catalogo della piattaforma e riporta Reeves al centro di un genere in cui ha costruito parte della sua carriera più recente. Il film — che vede Mark Bianculli alla sceneggiatura — si preannuncia come uno dei progetti d’azione più ambiziosi attualmente in sviluppo su Netflix.

Un Federal Marshal in un uragano: la trama di Maelstrom

La premessa di Maelstrom è tanto essenziale quanto efficace: un Federal Marshal rimasto intrappolato in un uragano letale, costretto ad affrontare una notte di crisi estrema. L’intera storia si svolge nell’arco di una singola notte, una scelta narrativa che concentra la tensione e impone un ritmo incalzante — un formato che il genere thriller d’azione ha sfruttato con risultati spesso convincenti, da Collateral a Die Hard.

La struttura one-night thriller si adatta bene alle ambizioni di Collet-Serra, regista abituato a costruire tensione con economia di mezzi e precisione visiva. Il contesto meteorologico — un uragano — aggiunge una dimensione spettacolare che distingue Maelstrom dai classici thriller d’inseguimento e lo avvicina a qualcosa di più fisico, quasi di sopravvivenza.

La sceneggiatura degli anni Novanta e il lavoro di Mark Bianculli

Uno degli aspetti più curiosi del progetto riguarda le sue origini: la spec script originale risale agli anni Novanta, scritta dal compianto Gregory Fitzpatrick. Decenni dopo, il materiale viene ora rilavorato da Mark Bianculli, che ha preso in mano la bozza originale per adattarla alle esigenze di una produzione contemporanea.

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Il fatto che uno script degli anni Novanta torni in vita nel 2026 con un cast e una regia di questo livello non è un caso isolato a Hollywood, ma è comunque significativo: significa che il nucleo narrativo di Maelstrom ha resistito al tempo, convincendo produttori e piattaforme della sua solidità. Netflix ha evidentemente visto nel materiale di Fitzpatrick — e nel lavoro di riscrittura di Bianculli — qualcosa di abbastanza forte da giustificare un rilancio completo.

Ritchson fuori, Reeves dentro: il cambio di protagonista in Maelstrom su Netflix

Il passaggio da Alan Ritchson a Keanu Reeves nella parte del protagonista è la notizia che ha rimesso Maelstrom al centro del dibattito. Ritchson, noto al grande pubblico per la serie Reacher su Prime Video, era stato associato al progetto in una fase precedente dello sviluppo. Le ragioni della sua uscita non sono state rese pubbliche.

L’arrivo di Reeves cambia considerevolmente il profilo del film. Non si tratta semplicemente di sostituire un attore con un altro di pari fisicità: Reeves porta con sé un bagaglio di aspettative, una presenza iconica nel genere d’azione e una credibilità costruita nel tempo che Ritchson — pur convincente in Reacher — non ha ancora consolidato sullo schermo cinematografico. Per Netflix, avere Reeves come protagonista di Maelstrom significa anche una garanzia di visibilità globale difficile da replicare con altri nomi.

Jaume Collet-Serra e il sodalizio con Netflix dopo Carry-On

La scelta di affidare Maelstrom a Jaume Collet-Serra non è casuale. Il regista catalano ha già dimostrato di saper lavorare efficacemente con Netflix: il suo Carry-On ha ottenuto un riscontro significativo sulla piattaforma, confermando che Collet-Serra è uno dei professionisti più affidabili nel genere thriller-action ad alto budget.

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Il suo stile — costruito su una regia precisa, uso calibrato della tensione e capacità di gestire sequenze d’azione complesse senza perdere la dimensione umana dei personaggi — si sposa bene con la premessa di Maelstrom. Un uragano come antagonista ambientale, un protagonista solo contro il caos: è esattamente il tipo di sfida che Collet-Serra ha dimostrato di saper raccogliere. Il rapporto tra il regista e Netflix sembra dunque destinato a consolidarsi ulteriormente con questo progetto.

Cosa aspettarsi da Reeves nel ruolo del Federal Marshal

Reeves nel ruolo di un agente federale alle prese con una notte di sopravvivenza estrema è una combinazione che funziona sulla carta. L’attore ha già interpretato figure di law enforcement in passato, e la sua capacità di incarnare personaggi sotto pressione — fisicamente e psicologicamente — è una delle sue qualità più riconoscibili.

Il formato in tempo reale di Maelstrom imporrà a Reeves una presenza scenica continua, senza la possibilità di distribuire il peso narrativo su un ensemble ampio. È una scommessa che, nel genere, funziona quando l’attore protagonista ha la statura per reggere lo schermo da solo per tutta la durata del film. Reeves, in questo senso, è una delle poche scelte che avrebbe senso tanto commercialmente quanto artisticamente.

Al momento Maelstrom è ancora in fase di sviluppo e non è stata comunicata alcuna data di uscita, né per il mercato italiano né per quello globale. Chi segue il catalogo Netflix dovrà attendere aggiornamenti ufficiali sulla produzione. Quello che è già chiaro, però, è che il progetto ha ora tutti gli elementi per diventare uno dei titoli d’azione più rilevanti della piattaforma: un regista di provata competenza, uno script con decenni di gestazione alle spalle e un protagonista capace di trasformare qualsiasi thriller in un evento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.