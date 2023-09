Mamma qui comando io: trailer e colonna sonora della commedia di Federico Moccia (Al cinema dal 14 settembre)

Dal 14 settembre nei cinema distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos Mamma qui comando io, il nuovo film di Federico Moccia. Dopo aver conquistato i teenager di tutta Italia con i successi letterari di Tre Metri sopra il Cielo, Ho voglia di Te e Amore 14 (quest’ultimo da lui anche diretto) e aver spostato poi lo sguardo come scrittore e/o come regista sui ventenni con Scusa ma ti chiamo Amore, Scusa ma ti voglio sposare e Universitari, Moccia si rivolge oggi al suo pubblico che è cresciuto con lui e che ormai ha un’età in cui ci si sposa, si fanno figli e si entra anche in crisi e usa ancora una volta i toni della commedia per parlare di un affidamento di un minore sui generis, in cui sono i genitori ad alternarsi, una volta per uno, a casa del figlio, scatenando una serie di situazioni divertenti, conflittuali, inaspettate.

Mamma qui comando io – Trama e cast

La trama ufficiale: Filippo (Simone Montedoro) e Michela (Daniela Virgilio) sono marito e moglie in procinto di separarsi e genitori di Francesco (Alessio Di Domenicantonio), un bambino di nove anni furbo e vivace. In tribunale, vista la lite dei coniugi per tenere la casa di famiglia e nell’ impossibilità di capire chi è il genitore giusto con cui il bambino debba vivere, il giudice sorprendentemente assegna la casa al bambino della coppia e stabilisce che saranno madre e padre ad alternarsi ogni lunedì dentro casa. La sentenza è però provvisoria: avvalendosi della supervisione di un assistente sociale il giudice deciderà dopo sei mesi a chi sarà affidato il piccolo in casa. Francesco interpreta a suo modo la sentenza e confortato dal suo gruppo di amichetti si convince di essere il Boss della casa, scatenando situazioni rocambolesche, come ad esempio organizzando di nascosto una festa lanciata sui social che riempie la casa di ragazzini scatenati e che provoca addirittura l’intervento della polizia. Rimproverati pesantemente dall’ assistente sociale, Filippo e Michela, si accusano a vicenda, spalleggiati anche dalle loro famiglie d’ origine (Corinne Clery e Maurizio Mattioli). Francesco, che come tutti i figli desidera però la riappacificazione dei genitori, è consapevole di essere stato causa di peggiori litigi e cerca di rimediare comportandosi da ragazzino ubbidiente e disponibile. Prova anche a far riavvicinare i genitori ma all’orizzonte spuntano i nuovi pretendenti di mamma e papà e la situazione si complica ulteriormente fino a precipitare durante la cena della Vigilia di Natale.

Il cast è completato da Aida Folch, Alessio Domenicantonio, Azzurra Dottori, Gabriele Cristini e Alessandro Ceriani.

Mamma qui comando io – Trailer e video

Curiosità sul film

La sceneggiatura del film è firmata da Federico Moccia, insieme a Giorgia Colli e Luca Biglione, che scelgono di raccontare – partendo da una storia vera – come la sentenza di un Tribunale italiano possa cambiare in modo imprevedibile i rapporti all’interno di una famiglia.

Il cast tecnico: Fotografia di Gianni Mammolotti / Montaggio di Bernat Aragonés / Scenografia di Fabio Vitale / Costumi di Stefano Giovani

Il film è prodotto da Francesco De Blasi e Antonia Nava per Alexandra Cinematografica, Neo Art Producciones, Rai Cinema, con il sostegno di Regione Lazio

Federico Moccia – Note biografiche

Figlio di Giuseppe Moccia, in arte Pipolo – che assieme a Franco Castellano, ha scritto le più celebri commedie all’italiana con Totò, la coppia Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e tanti altri-, inizia a lavorare come assistente regista in una delle commedie del padre Attila flagello di Dio (1982} con Diego Abatantuono, Mauro Di Francesco, Toni Ucci, Francesco Salvi e Anna Kanakis.

Successivamente, decide di tentare il passo da autore firmando la pellicola Palla al centro (1987} dove è anche interprete e sceneggiatore. Lo stesso anno, torna alla sceneggiatura scrivendo le puntate della serie tv I ragazzi della 3 C (1987}, nonché la pellicola Natura contro (1988}. Assieme a Lorenzo Castellano dirigerà invece la miniserie College (1989}, seguito solo nel 1996

da Classe mista 3A. Poi sceglie la televisione, investendosi come autore di molte trasmissioni di successo: I cervelloni, Fantastica italiana e Domenica In.

In un secondo tempo, tenta la strada dell’editoria con il libro Tre metri sopra il cielo, che nel 2004, diventa un film dal titolo omonimo, con la regia di Luca Lucini che sceglie come protagonisti: Riccardo Scamarcio (la cui carriera di successo prenderà le mosse proprio da qui), Katy Louise Saunders, Lorenzo Balducci, Claudio Bigagli e Galatea Ranzi. Il libro e film entreranno nel cuore di tutti i teenagers che seguiranno le avventure dei due anche nel sequel letterario e cinematografico dell’opera: Ho voglia di te (2007).

Successivamente firma Ciao Darwin e Il treno dei desideri, preparandosi alla regia di Scusa ma ti chiamo amore che entra nelle sale nel 2008. Un anno più tardi firma Amore 14, nuovo capitolo della serie mocciana sui candori adolescenziali. Instancabile, Moccia sposta il suo spettro di indagine dai 14 anni del precedente film ai 20 della protagonista di Scusa ma ti voglio sposare (2010} sequel di “Scusa ma ti chiamo amore” (2008} e che vede nuovamente in coppia Raoul Bova e Michela Quattrociocche. Nel 2013 dirige la commedia Universitari – Molto più che amici.

Mamma qui comando io – La colonna sonora

“Mamma qui comando” io vanta un’intera colonna sonora scritta appositamente per il film e prodotta da Joseba Label. I 4 brani della colonna sonora fanno da cornice alle scene girate da Federico Moccia che ha, tra l’altro, scelto l’unico brano già edito “Ti voglio bene” cantato da Giovanni Segreti Bruno per uno dei momenti più teneri della storia. Sul brano già edito è stato realizzato un videoclip ad hoc con inserti tratti dal film. Dal 14 settembre è disponibile l’intera colonna sonora inedita mentre nelle settimane precedenti sono stati rilasciati in anteprima alcuni dei brani, tra cui “Noi Tre” di Alessio Selvaggio.

1. Ti voglio bene (Giovanni Segreti Bruno) 3:27

2. I am THE BOSS (Ivan Granatino) 2:25

3. Inizia la festa (Ivan Granatino) 2:24

4. Mille luci (Silvia Salemi) 3:56

5. Giorni di Natale (Giovanni Segreti Bruno, Gianni Testa & Eugene) 0:55

6. Noi tre (Alessio Selvaggio) 3:09

7. Fairmont sunset (Eugene) 3:15

La colonna sonora di “Mamma qui comando io” è disponibile su Amazon.

Mamma qui comando io – Il poster ufficiale