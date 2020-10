Mank: trailer italiano del film di David Fincher sulla realizzazione di Quarto Potere

Netflix ha reso disponibile il trailer italiano di Mank, il nuovo film di David Fincher (Seven, Fight Club) in arrivo su Netflix il 4 dicembre. Il film vede la partecipazione di Gary Oldman nei panni di Herman J. Mankiewicz, lo sceneggiatore alcolizzato noto come co-sceneggiatore del capolavoro di Orson Welles Quarto Potere (Citizen Kane) sulla vita tumultuosa ed eredità del potente magnate dell’editoria Charles Foster Kane.

“Mank” girato in un suggestivo bianco e nero con la fotografia di Erik Messerschmidt (Mindhunter) esplorerà la realizzazione di Quarto potere e il leggendario mistero di Hollywood su chi sia tra Mank e Welles il vero autore del capolavoro candidato a 9 Oscar e vincitore di una statuetta proprio per la miglior sceneggiatura originale.

La trama ufficiale:

La Hollywood degli anni ’30 viene rivalutata attraverso gli occhi del pungente critico sociale e sceneggiatore alcolizzato Herman J. Mankiewicz mentre corre per finire la sceneggiatura di “Quarto Potere” per Orson Welles.

Fincher che torna dietro alla regia a sei anni dall’adattamento L’amore bugiardo – Gone Girl, ha girato il film presso il Kemper Campbell Ranch di Victorville, in California, dove il vero Mankiewicz, noto alcolista, trascorse più di due mesi lavorando alla prima bozza della sceneggiatura restando pulito grazie alla rigida politica del ranch che vietava gli alcolici. In tutto ci vollero circa tre mesi per scrivere la sceneggiatura, durante questo periodo Mankiewicz fu ricoverato per malattia e dovette lavorare sul copione dal letto d’ospedale.

Il cast di “Mank” è completato da Amanda Seyfried come Marion Davies, l’amante del magnate William Randolph Hearst, interpretato da Charles Dance (il Tywin Lannister de Il trono di spade). fonte d’ispirazione per il Charles Foster Kane interpretato da Welles nel film e che in “Mank” sarà interpretato da Tom Burke. Il cast include anche Lily Collins nei panni di Rita Alexander e Arliss Howard in quelli di Louis B. Mayer della MGM.