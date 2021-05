Master of the Universe: il film live-action ha perso il protagonista Noah Centineo

Il travagliato adattamento live-action di Masters of the Universe ha perso il suo protagonista Noah Centineo. Il sito Collider riporta che l’attore non sarà più protagonista del film, ma non si conoscono le ragioni della sua uscita di scena.

Secondo Collider un rappresentante di Centineo ha dichiarato che l’attore “Non è più legato a quel progetto” non aggiungendo altro. Ad agosto dello scorso anno Centineo aveva pubblicato su Instagram una foto che mostrava i muscoli messi su per il ruolo; sinceramente da fan di lunga data di He-Man e compagni, la scelta di Centineo non era sembrata sin dall’inizio una scelta felice, per carità si comprende la scelta di un volto che possa attirare adolescenti al cinema, ma un He-Man fisicamente inadeguato e così lontano dall’originale sarebbe riuscito ad accontentare i molti nostalgici della serie animata?

“Masters of the Universe” è stato originariamente lanciato come una linea di giocattoli Mattel nel 1982, ed è stata accompagnata da una serie animata che ha trasformato le action figures Mattel in un fenomeno. La storia segue il principe Adam che ha la capacità di trasformarsi in un potente guerriero chiamato He-Man. Nei panni di He-Man, Adam diventa l’ultima speranza per una terra magica chiamata Eternia, devastata dalla tecnologia e dal malvagio Skeletor.

E’ dal 2007 che Sony cerca di realizzare un nuovo live-action dei Dominatori dell’universo e dopo un susseguirsi di registi pare che ora il reboot abbia trovato in Aaron e Adam Nee, duo di fratelli cineasti noti per la commedia crime Band of Robbers, le persone giuste per il progetto con Art Marcum e Matt Holloway (Iron Man, Men in Black: International) scelti per scrivere la sceneggiatura.

Nel frattempo Centineo reduce dalla commedia romantica Tua per sempre di Netflix, sta girando il film di Black Adam nei panni del supereroe Atom Smasher e ha un altro film in post-produzione, il dramma romantico di produzione cinese The Diary, scritto e diretto da Jackie Chan, il film segue un giovane che all’inizio degli anni ’30 lascia Shanghai per viaggiare fino in Europa e riunirsi con l’amore della sua vita. Il cast include anche Kevin Kline, Andy Lau e Jaycee Chan, il figlio di Jackie Chan.