Matilda The Musical di Roald Dahl: trailer italiano, colonna sonora e anticipazioni del film Netflix

Dal 25 dicembre in esclusiva su Netflix Matilda The Musical di Roald Dahl, una nuova versione del musical premiato ai Tony e agli Olivier, che narra la storia di una bambina straordinaria con una vivace immaginazione che si ribella per cambiare il corso del suo destino con risultati miracolosi.

Matilda The Musical di Roald Dahl – Trama e cast

La trama ufficiale: Matilda Wormwood (Alisha Weir) è una ragazzina molto curiosa, con una mente arguta e una vivace immaginazione… e i peggiori genitori al mondo. Mentre il papà e la mamma (Stephen Graham e Andrea Riseborough) si tengono occupati con TV spazzatura e loschi piani per guadagnare soldi, lei si perde tra le pagine dei suoi amati libri. Loro sono rumorosi, egoisti e crudeli, mentre lei è una silenziosa osservatrice, che trama piccoli gesti audaci di ribellione e vendetta. Dal primo incontro con l’insegnante Miss Honey (Lashana Lynch), Matilda si sente motivata e incoraggiata e inizia a immaginare storie fantastiche. Entusiasta di frequentare Crunchem Hall, resta sorpresa quando scopre che la scuola è in realtà un luogo inquietante e opprimente, controllato dall’imponente e perfida preside Trinciabue (Emma Thompson). Oltre a Miss Honey, le altre figure positive in un mare di cattiveria sono la signora Phelps (Sindhu Vee), bibliotecaria amante dei racconti, e i suoi nuovi compagni di scuola. Sopraffatta da un incontrollabile senso di giustizia, Matilda osa ribellarsi per ciò che è giusto e insegna alla signora Trinciabue una lezione che non dimenticherà facilmente. “Matilda The Musical di Roald Dahl” è la storia incoraggiante di una straordinaria ragazzina che scopre di avere superpoteri e prende le redini del proprio destino sfidando la sorte con coraggio per aiutare gli altri a cambiare il loro futuro. Ribellandosi per ciò che è giusto, otterrà risultati miracolosi. Il cast di “Matilda The Musical di Roald Dahl” include anche Katherine Kingsley, Nick Owenford, Serrana Su-Ling Bliss, Bebe Massey, Noah Leggott, Charlie Hodson-Prior, Summer Jenkins, Charlie Gordon, Jenny O’Leary, Carl Spencer, Abigail Climer.

Matilda The Musical di Roald Dahl – Trailer e video

Primo teaser trailer sottotitolato in italiano pubblicato il 15 giugno 2022

Nuovo trailer sottotitolato in italiano pubblicato il 13 ottobre 2022

Curiosità sul film

Diretto dal regista premiato ai Tony Matthew Warchus (Matilda The Musical), il film è prodotto da Eric Fellner e Tim Bevan per Working Title, Jon Finn (Billy Elliot) e Luke Kelly di The Roald Dahl Story Company. Lo sceneggiatore Dennis Kelly ha adattato la produzione della Royal Shakespeare Company al grande schermo, con musiche e testi originali di Tim Minchin.

In origine, Ralph Fiennes era stato scelto per il ruolo di Miss Trunchbull (Agatha Trinciabue).

Mara Wilson, che ha interpretato Matilda Wormwood nella versione cinematografica del 1996, ha rifiutato un ruolo cameo dicendo che non voleva volare fino in Inghilterra solo per un giorno di riprese. Allo stesso modo, anche a Pam Ferris (Miss Trunchbull nell’originale) è stato offerto un cameo, ma presumibilmente ha rifiutato perché era in conflitto con le prove per uno spettacolo teatrale.

Pam Ferris che ha interpretato Miss Trunchbull nell’originale Matilda (1996) ha interpretato la zia Marge in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), mentre Emma Thompson che interpreta Miss Trunchbull in Matilda (2022) ha interpretato la professoressa Trelawney nello stesso film.

Anne Hathaway era la scelta originale dei produttori per interpretare Miss Trunchbull nelle prime fasi della pre-produzione. Tuttavia, le continue incertezze sulla produzione quando le misure di viaggio per Covid-19 erano ancora in vigore hanno fatto sì che lei abbia rinunciato con riluttanza al progetto e i produttori hanno deciso che sarebbe stato più facile cercare invece una star che vivesse in Gran Bretagna per il ruolo.

Dexter Fletcher, regista del biopic Rocketman su Elton John e della miniserie tv The Offer sulla produzione de Il Padrino, era stato assegnato alla regia durante lo sviluppo.

Questo film ha avuto un periodo di gestazione particolarmente lungo con i primi piani per un film basato sul musical che risalgono al 2013.

Matilda sei mitica – Libro e film

Diretto, interpretato e prodotto da Danny DeVito, “Matilda 6 mitica” è uscito nelle sale nel lontano 1996. DeVito recita nel film accanto a Mara Wilson, Rhea Perlman, Ebeth Davidtz e Pam Ferris. Basato sull’omonimo romanzo di Roald Dahl, la storia segue una ragazzina di sei anni dotata di un’intelligenza straordinaria e di una grande sensibilità che sviluppa poteri psicocinetici che usa per punire i suoi familiari disonesti e la terribile preside della sua scuola, Agatha Trinciabue. Il film lodato dalla critica purtroppo si rivelò un flop d’incassi per poi essere rivalutato negli anni successivi.

“Matilda” è un romanzo per bambini dello scrittore britannico Roald Dahl. illustrato da Quentin Blake e pubblicato nel 1988. La storia presenta Matilda Wormwood, una bambina precoce con genitori indifferenti, e il suo tempo nella scuola gestita dalla tirannica direttrice Miss Trunchbull. Il libro è stato adattato in vari media, tra cui un audiolibro dell’attrice Kate Winslet, il film del 1996 diretto da Danny DeVito, un programma in due parti della BBC Radio 4 e un musical del 2010 andato in onda nel West End di Londra, Broadway a New York e in tutto il mondo. Nel 2003, “Matilda” è stata elencata al numero 74 in The Big Read, un sondaggio della BBC sul pubblico britannico dei 200 migliori romanzi di tutti i tempi. n Nel 2012, “Matilda” è stata classificata al 30° posto tra i migliori romanzi per bambini di tutti i tempi in un sondaggio pubblicato da School Library Journal, un mensile statunitense. La rivista Time ha inserito “Matilda” nella sua lista dei 100 migliori libri per giovani adulti di tutti i tempi. Nel 2012, Matilda Wormwood è apparsa su un francobollo commemorativo della Royal Mail.

La sinossi ufficiale del romanzo: Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima elementare si annoia talmente che l’intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere magico che l’avrà vinta sulla perfida direttrice Spezzindue. la quale per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in un armadio pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al lancio del martello olimpionico. L’intelligenza e la cultura sembra dirci l’autore – sono le uniche armi che un debole può usare contro l’ottusità, la prepotenza e la cattiveria.

Il romanzo “Matilda” di Roald Dahl è disponibile su Amazon.

Note di regia – Portare la magia di Matilda sul grande schermo

Il film è stato portato sullo schermo dall’uomo che ha vinto l’Olivier ed è stato nominato per il Tony per l’adattamento teatrale dell’acclamato musical, presentato in anteprima nel 2010, Matthew Warchus. Ricorda quei primi giorni e ciò che lo ha attratto del progetto la prima volta. “La Royal Shakespeare Company mi ha contattato per dirigere la loro produzione natalizia a Stratford Upon Avon e mi ha inviato una bozza della sceneggiatura di Matilda, che era stata scritta da Dennis Kelly. È stato immediatamente emozionante, era una storia così forte e l’adattamento del libro di Dennis è stato brillantemente originale e dinamico”. “Ha un forte nucleo morale sulla correzione dei torti, sul potere degli sfavoriti e su come ognuno di noi potrebbe affrontare le cose che ci opprimono”, dice. “Tutto ciò mi ha davvero attratto. È davvero emozionante quando trovi un progetto che unisce l’intrattenimento alla sostanza”. Parlando della sua collaborazione con il compositore Tim Minchin, dice Warchus. “Tim ha molto da dire sulla vita, le strutture di potere e le libertà individuali, essendo anche divertente e buffo. L’ho presentato a Dennis e abbiamo lavorato insieme per sviluppare il pezzo e durante questo processo, siamo passati dal pensare allo spettacolo come a una produzione natalizia una tantum a qualcosa che avrebbe potuto avere una vita futura e un fascino più ampio”. Dopo l’esperienza teatrale di successo, Warchus era entusiasta di andare ancora oltre, adattando il suo approccio al cinema. Matilda, come personaggio, è sia unico che fonte di ispirazione, spiega. “Di solito, il personaggio centrale vuole o ha bisogno di qualcosa. Ma quando si è trattato di scrivere le canzoni di Matilda per lo spettacolo teatrale, è stato molto difficile perché non ne aveva un’esigenza ovvia. È disponibile nella storia per aiutare altre persone e cambiare il mondo in meglio. È una sopravvissuta e una persona straordinariamente forte perché è immensamente coraggiosa. Si oppone alle persone che sono molto più grandi, molto più anziane, molto più potenti fisicamente di lei. Naturalmente, è una storia in cui le vittorie ottenute da questo inaspettato eroe sono grazie alla forza del suo potere cerebrale. Questa è una storia che accresce l’intelligenza e questo mi piace”. [Matthew Warchus]

Matilda The Musical di Roald Dahl – La colonna sonora

Le musiche originali di “Matilda The Musical di Roald Dahl” sono di Tim Minchin (Kindness of Strangers) & Christopher Nightingale (Pride).

(Kindness of Strangers) & (Pride). Quando nel 2007 Tim Minchin ricevette la telefonata che chiedeva la sua presenza a un incontro presso gli uffici londinesi della Royal Shakespeare Company con Matthew Warchus, confessa di non avere familiarità con il regista pluripremiato ed “era troppo impegnato, pigro e /o stupido a cercarlo su Google. Non mi era stato detto di cosa trattasse l’incontro; Ho pensato che mi avrebbero chiesto di interpretare Fabian in La dodicesima notte o qualcosa del genere. Non era quel burlone allegro che stavano cercando, ma invece, la mente musicale di Minchin era l’obiettivo. “Matthew mi ha chiesto se conoscevo il lavoro di Roald Dahl. Gli ho detto che era di gran lunga l’autore più importante della mia infanzia”, ricorda l’amato attore comico-musicista australiano. “Poi mi ha chiesto se conoscevo Matilda e mi ha detto che l’RSC voleva farne un musical. Questo mi ha spaventato perché – come gli ho spiegato – avevo effettivamente cercato di acquisire i diritti della storia nel 2000, perché pensavo di poter scrivere alcuni brani e mettere insieme una versione teatrale con una compagnia teatrale per bambini locale a Perth. Mi ha chiesto se avessi mai scritto per il teatro e sono stato in grado di inviargli demo di dozzine di canzoni che avevo scritto per il palcoscenico da quando l’avevo fatto per la prima volta a 17 anni”. In quanto fan accanito di Dahl, Minchin aveva sempre ammirato il personaggio del titolo. “Matilda è tutto ciò che voglio in un eroe: resiliente, brillante, moralmente guidata e una totale nerd dei libri! Si oppone ai bulli per conto di coloro che ama. E perdona le persone che le hanno fatto del male”.

TRACK LISTINGS:

1 Miracle – Matt Henry, Alisha Weir & Stephen Graham

2 Naughty – Alisha Weir, The Cast of Roald Dahl’s Matilda The Musical

3 The Acrobat and The Escapologist – Christopher Nightingale & Tim Minchin

4 School Song – Meesha Garbett, Sadie Victoria Lim & The Cast of Roald Dahl’s Matilda The Musical

5 The Hammer – Emma Thompson, Lashana Lynch & The Cast of Roald Dahl’s Matilda The Musical

6 Chokey Chant – Hide Me – Meesha Garbett & The Cast of Roald Dahl’s Matilda The Musical

7 And So the Great Day Arrived – Christopher Nightingale

8 The Biggest Burp – Christopher Nightingale

9 Bruce – The Cast of Roald Dahl’s Matilda The Musical

10 When I Grow Up – Rei Yamauchi Fulker, Andrei Shen & Winter Jarrett Glasspool

11 The Most Dangerous Feat – Christopher Nightingale

12 I’m Here – Alisha Weir, Carl Spencer & The Cast of Roald Dahl’s Matilda The Musical

13 The Smell of Rebellion – Emma Thompson & The Cast of Roald Dahl’s Matilda The Musical

14 The Newt – Stretchy Ears – Christopher Nightingale

15 Quiet – Alisha Weir & The Cast of Roald Dahl’s Matilda The Musical

16 Telekinesis – Christopher Nightingale

17 My House – Lashana Lynch, Carl Spencer & The Cast of Roald Dahl’s Matilda The Musical

18 The Truth – Chokey Destruction – Christopher Nightingale

19 Day of Reckoning – Christopher Nightingale

20 Magnus Returns – Christopher Nightingale

21 Revolting Children – Charlie Hodson-Prior Meesha Garbett & Liberty Greig

22 Track 22 (to be revealed) – The Cast of Roald Dahl’s Matilda The Musical

La colonna sonora di “Matilda The Musical di Roald Dahl” è disponibile su Amazon.

Matilda The Musical di Roald Dahl – Foto e poster