Il sito Variety ha rivelato una piccola parte degli oltre 900 di oggetti di scena cinematografici da classici come Alien, Matrix e Star Wars che verranno messi all’astal’1 e 2 dicembre nell’ambito dell’asta live di Prop Store. L’asta virtuale si terrà l’1 e il 2 dicembre. Prop Store stima che la collezione totale sarà venduta per un totale di 5,6 milioni di dollari.

Gli articoli in vendita per un totale di 5,6 milioni di dollari includono l’abito “Matrix” di Keanu Reeves, la testa aliena meccanica dall’Alien di Ridley Scott, la cravatta indossata dal Joker di Heath Ledger in Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e la giacca di pelle rossa indossata da Brad Pitt in Fight Club di David Fincher.

Dopo l’enorme successo nella nostra asta dal vivo inaugurale di Los Angeles Entertainment Memorabilia, Prop Store è tornato con la sua settima asta nel Regno Unito, una fantastica collezione di oltre 900 manufatti che gli appassionati di cinema potranno ottenere. eccitato per. L’evento di due giorni si svolgerà in live streaming l’1 e il 2 dicembre 2020, con molte opportunità digitali per conoscere da vicino e personalmente gli incredibili contenuti offerti quest’anno. [Stephen Lane – CEO di Prop Store]

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

A seguire trovate alcuni degli articoli con relative stime che verranno battuti all’asta a cui ci si può già registrare sul sito web di Prop Store.

– La spada laser di Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) da “Star Wars: La vendetta dei Sith” ($ 103.000-155.000)

– Testa aliena meccanica con effetti speciali da “Alien” ($ 52.000-78.000)

– Fedora di Joker (Jack Nicholson) di “Batman” ($ 26.000-38.000)

– Tuta da allenamento MI6 di James Bond (Daniel Craig) da “Skyfall” ($ 19.000-26.000)

– Bomber di Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) da “Top Gun” ($ 15.000-21.000)

– Neo (Keanu Reeves) costume completo da “Matrix Reloaded” ($ 52.000-78.000)

– Giacca in pelle rossa di Tyler Durden (Brad Pitt) da “Fight Club” ($ 26.000-38.000)

– Cravatta di Joker (Heath Ledger) da “Il cavaliere oscuro” ($ 10.000-13.000)

– Scarpe di Vivian Ward indossate da Julia Roberts in “Pretty Woman” ($ 13.000- 19.000)

– Telecomando luminoso droide R2-S8 da “Solo: A Star Wars Story” ($ 52.000- 78.000)

– Costume da combattimento di Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) da “Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2” ($ 10.000 – 13.000)