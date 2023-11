Matthew Perry stava pensando ad un biopic sulla sua vita con protagonista Zac Efron

Matthew Perry è scomparso lo scorso 28 ottobre all’età di 54 anni. Il corpo dell’attore noto per il ruolo di Chandler Bing nella sitcom Friends è stato trovato senza vita a casa sua, era nella vasca da bagno e non presentava tracce di violenza. Perry aveva una storia ben documentata di abuso di alcol e farmaci da prescrizione, ma è stato riferito che non sono state trovate droghe illecite sulla scena e dai primi rilevamenti non si sospetta alcun atto suicidiario.

Matthew Perry aveva raccontato nel dettaglio quella lotta contro la dipendenza nel suo libro di memorie del 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, libro che in apertura riportava la dicitura: “Ciao, mi chiamo Matthew, anche se potresti conoscermi con un altro nome. I miei amici mi chiamano Matty. E dovrei essere morto”.

È stato riferito che Perry stava giocando a pickleball, uno sport di racchetta che rielabora alcune tecniche e regole del pop tennis., appena poche ore prima di essere trovato morto a casa sua. Pare che Perry fosse ossessionato da questo sport che nel frattempo è diventato di gran moda.

Il cast di “Friends” piange Matthew Perry in attesa dell’esito dell’autopsia

Il cast di “Friends” ha pianto e salutato l’amico Perry insieme a cari e familiari dell’attore nel corso di un funerale privato. People ha riportato che Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox e Lisa Kudrow si sono tutti riuniti per l’evento, tenutosi al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles. È anche l’ultima dimora di nomi importanti come Paul Walker, Carrie Fisher, Debbie Reynolds e Nipsey Hussle.

“Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia”, ha detto il cast in una dichiarazione congiunta lunedì. “C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita incomprensibile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo.”

Nel frattempo l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha confermato che è stata completata l’autopsia. L’ufficio ora attende un rapporto tossicologico prima di determinare la causa della morte.

Matthew Perry voleva che Zac Efron lo interpretasse in un film biografico

Variety ora riporta che un’amica di Perry ha raccontato che l’attore, stava accarezzando l’idea di realizzare un film biografico sulla sua vita. La stretta confidente di Perry, Athenna Crosby, ha recentemente dichiarato a Entertainment Tonight Canada di aver incontrato Perry a pranzo il giorno prima della sua inaspettata scomparsa.

Secondo Crosby, Perry sperava di far decollare un film biografico sulla sua vita e ha persino ventilato l’idea di avere Zac Efron come protagonista.

Ha detto che voleva fare un film sulla sua vita”, ha detto Crosby. “E in passato aveva lavorato con Zac Efron in un film. Ha detto che voleva che Zac Efron lo interpretasse nella versione più giovane e che gli avrebbe chiesto presto di farlo…Non vedeva l’ora di condividere di più sulla sua storia personale e sul suo recupero dalla dipendenza, e di sostenere davvero quella causa per aiutare più persone. Era così ottimista e felice di tutto ciò che voleva fare.

Perry ha recitato insieme a Efron nella commedia fantasy per adolescenti del 2009 17 Again – Ritorno al liceo, in cui il personaggio di Perry viene magicamente trasformato di nuovo nel suo io diciassettenne. Nel film i due attori hanno interpretato lo stesso personaggio in età diverse. La commedia diretta da Burr Steers (Segui il tuo cuore) è stata un successo al box office con un incasso di 139 milioni di dollari nel mondo.