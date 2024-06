Me contro Te – Operazione Spie: trailer, clip e colonna sonora del nuovo film con “Lui e Sofì”

Dopo le anteprime il 30 e 31 maggio, a partire dal 1° giugno 2024 nei cinema arriva Me contro Te – Operazione Spie, il sesto film del popolare duo di YouTuber composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia meglio noti come Lui e Sofì. In questa nuova avventura i “Me contro Te” sono ricercati e devono scappare e cercare un modo per fermare il piano malefico del Signor S e Perfidiana!

Me contro Te Operazione Spie – La trama ufficiale

I Me Contro Te sono alle prese questa volta con una grande minaccia, che disturba l’equilibrio del nostro pianeta: l’Alleanza dei Malvagi. Il Signor S, Perfidia, Viperiana e Serpe si sono riuniti e hanno soggiogato il mondo intero, convincendo tutti che Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia) siano dei cattivissimi criminali. Non solo, come se questo non fosse già di per sé terribile, l’Alleanza dei Malvagi ha convinto l’umanità che sono loro i buoni, nonché gli unici a poter salvare il mondo dalla crudele cattiveria dei Me Contro Te.

Me contro Te Operazione Spie – Gli spot tv ufficiali

Curiosità sul film

In questo nuovo film i Me contro Te fanno un viaggio indietro nel tempo, fino ai mitici anni Novanta e trattano temi attuali come il bullismo e la dilagante minaccia delle fake news.

Alla regia di questo sesto film torna Gianluca Leuzzi che grazie ai film dei Me contro Te, ha ricevuto un David dello spettatore ai David di Donatello nel 2022 per il film Me contro Te – Il film: Il mistero della scuola incantata. Leuzzi ha diretto anche la serie tv Untraditional ideata da Fabio Volo e le sitcom per ragazzi Like Me e Unlockdown.

Il film è prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te e distribuita da Warner Bros. Pictures.

Me contro Te Operazione Spie – Trailer e promo ufficiali

Dichiarazioni e interviste

Luigi & Sofia: Volevamo dare una fine alla storia iniziata con La vedetta del Signor S. Questo è lo scontro finale e anche la chiusura di un cerchio, con tutti i personaggi della saga riuniti. Per la prima volta, poi, ci vedrete in scenari ‘reali’ e non fantasy come poteva essere la giungla o la Transilvania, dal centro commerciale ai corridoi di una scuola, dove abbiamo girato mentre i ragazzi stavano realmente studiando. Luigi: Abbiamo scelto il 1992 non a caso. E’ l’anno in cui sono nato io. Sofia: Come si viveva? Non c’era il cellulare ne’ internet ovunque. Non so se fosse più facile o difficile”. Luigi & Sofia: [L’ingrediente giusto per il successo] forse è fare sempre e solo le cose che ci piacciono. Quando abbiamo debuttato ci siamo detti: se tra anno non arriviamo a 10 mila iscritti al canale smettiamo. Erano 300 mila. La musica è sempre stata la nostra grande passione. Anche per festeggiare questi 10 anni abbiamo organizzato un tour nei Palazzetti, che non vediamo l’ora di riprendere il prossimo anno. Ma non ci siamo mai sentiti grandi musicisti, attori o scrittori. È il pubblico a decidere se un progetto è bello. Sofia: Debuttare al cinema è stata la nostra grande sfida. Tutti quelli che ci avevano provato arrivando dal web avevano ‘floppato’. Invece il primo film ha avuto un successo incredibile, abbiamo anche vinto il David di Donatello dello spettatore. Il regista Gianluca Leuzzi: Il segreto del successo? Aver sempre pensato a chi si rivolgevano. Loro grande merito è stato anche a riportare nei cinema un pubblico che in Italia mancava da anni.

[Fonte: TGCOM 24]

Me contro Te Operazione Spie – La colonna sonora

La colonna sonora del nuovo film dei Me contro Te include due brani inediti, “Scappa!”e “Fidati di Me” entrambi cantati da Sofì e Luì e scritti appositamente per il film.

I brani sono accompagnati da due video musicali ufficiali Il primo include gli amici Tara, Ombra, Chicco, Ajar e Pongo contro i cattivi, Signor S, Perfidia, Serpe e Viperiana! Nel secondo video Sofì e Luì e gli amici Tara, Ombra, Chicco, Ajar e Pongo tornano nel passato a scuola per trovare il Signor S bambino e fermare i bulli!

Il poster ufficiale