Dal 26 agosto disponibile su Netflix Me Time – Un weekend tutto per me, una nuova commedia scritta e diretta dal regista John Hamburg (…e alla fine arriva Polly) con Mark Wahlberg e Kevin Hart nei panni di due ex migliori amici che si ritrovano dopo anni per un fine settimana senza famiglie che prenderà una piega selvaggia.

Trama e cast

La trama ufficiale: Quando un padre casalingo (Kevin Hart) si ritrova con un po’ di “tempo per sé” per la prima volta dopo anni, mentre sua moglie e i suoi figli sono via, si ritrova con il suo ex migliore amico (Mark Wahlberg) per un folle weekend che quasi sconvolge la sua vita.

Il cast di “Me Time” include anche Regina Hall, Jimmy O. Yang, Tahj Mowry, Carlo Rota, Luis Gerardo Méndez, Melanie Minichino, Deborah S. Craig, Thomas Ochoa, Ilia Isorelýs Paulino, Kieran Roberts, Chau Long, Bottara Angele, Alexis Rhee, Sandra Rosko, Sean Patrick Bryan, Kayden Alexander Koshelev, Bonnie Mercado, Michelle DeShon, Allison Bills, Sharon Gardner, Antione Grant, Paul Riley Fox, Che Tafari, Connie Chen, Carlos Javier Rivera, Koji Niiya, Jameelah, Prisca Kim, Amanda Barlow.

Curiosità

John Hamburg ha diretto anche …e alla fine arriva Polly, I Love You, Man e Proprio Lui? e scritto Zoolander 1 & 2 e la trilogia Ti presento i miei, dirige “Me Time”. Hamburg ha scritto anche La scuola serale, commedia del 2018 con protagonista Kevin Hart.

Il film è fotografato da Kris Kachikis che ha già collaborato con il regista John Hamburg per la commedia “Proprio Lui?”, e montato da Melissa Bretherton (Il talento di Mr. C, Non ti presento i miei, Non succede, ma se succede…).

Le musiche originali del film sono del compositore Jeff Cardoni (The Perfect Man, Mike & Dave – Un matrimonio da sballo, Il metodo Kominsky, Boog & Elliot 3, Il cane pompiere).

