Misteri Nascosti, su Sky Cinema Uno e Now dal 7 maggio arriva il thriller del regista inglese Peter A. Dowling al suo secondo lungometraggio dopo il thriller-horror Stag Night (2008). Protagonisti del film l’australiana Radha Mitchell del film Silent Hill e Rupert Graves meglio noto come l’Ispettore Lestrade della serie tv Sherlock.

“Misteri nascosti” è la storia dell’ostetrica Tora Hamilton (Radha Mitchell) che si trasferisce con il marito, Duncan (Rupert Graves), nelle remote isole Shetland, a 100 miglia al largo della costa nord-orientale della Scozia. Nel profondo della torba intorno alla sua nuova casa, Tora scopre il corpo di una giovane donna con segni runici incisi nella sua pelle e un buco spalancato dove una volta il suo cuore batteva. Ignorando gli avvertimenti di lasciar perdere, Tora indaga e scopre collegamenti terrificanti ad una leggenda che potrebbe non essere solo materia prima da folclore.

Il cast del film è completato da Ian McElhinney (Krypton), David Robb (Downton Abbey), Joanne Crawford (Mistero al castello Blackwood), Hilary Rose (I Tudors), Conor Mullen (La grande passione), Liam Carney (L’ombra della violenza), Declan Conlon (I Tudors), Peter Vollebregt (The Royals), Lesa Thurman (Il segreto), Deirdre Monaghan (Il trono di spade) e Rachel Oliva (Stag Night).

Misteri nascosti, il thriller con Radha Mitchell, Rupert Graves e Joanne Crawford

Misteriose rune, sacrifici rituali, folclore e culti secolari sono gli elementi che si miscelano in “Misteri Nascosti”, un thriller dalla trama intrigante che ci porta in un suggestivo angolo di mondo, le isole Shetland, in cui scopriamo che mito e realtà collidono creando una trama mistery intessuta di occulto, scritta con mano sicura e adatta a chi cerca del buon intrattenimento che non scada in eccessi di violenza, ma giochi sul filo della suspense con l’aggiunta di un pizzico di complottismo. Il film può contare su una efficace e credibile protagonista, l’australiana Radha Mitchell, affiancata da un cast di supporto di livello che contribuisce a rendere la visione godibile fino ai titoli di coda. Il filone di riferimento di “Misteri nascosti” è quello di titoli come Il prescelto con Nicolas Cage, Wake Wood e The Hallow.

A seguire trovate alcune curiosità su trama e cast.