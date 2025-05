Mixed By Erry stasera in onda: 5 curiosità, cosa fanno oggi i protagonisti, la storia vera

Arriva in TV il film Mixed By Erry tratto da una storia vera, tutte le curiosità sul film ed i protagonisti oggi

Stasera su Rai 2 alle 21.20 va in onda “Mixed by Erry”, il film di Sydney Sibilia che racconta la storia vera dei fratelli Frattasio.

Il racconto riguarda i pionieri della pirateria musicale a Napoli negli anni ’80. Ci sono storie che sembrano nate per il cinema, e poi ci sono quelle così assurde da essere vere. Mixed by Erry è esattamente questo: un racconto tutto italiano, anzi napoletano, che si muove sul confine sottile tra sogno, illegalità e genialità.

Il film diretto da Sydney Sibilia – lo stesso regista che aveva già firmato la trilogia di Smetto Quando Voglio – ci porta nei vicoli di Napoli degli anni ’80, in una città che ballava sulle cassette pirata, inconsapevole che dietro quelle compilation c’era una storia destinata a diventare leggenda.

Mixed By Erry curiosità

I protagonisti del film sono i fratelli Frattasio, figli della periferia napoletana, con la passione per la musica e un fiuto imprenditoriale fuori dal comune. A guidare il gruppo c’è Enrico, detto “Erry”, che da semplice DJ da quartiere si trasforma, insieme ai fratelli, in un vero fenomeno culturale. Le loro cassette “Mixed by Erry” diventano un marchio di fabbrica, distribuite ovunque, da Napoli al Nord, vendute nei mercati e addirittura esportate all’estero. Erano curate nei dettagli, personalizzate, con la selezione musicale che conquistava chiunque le ascoltasse. E tutto questo mentre la legge cominciava a dare la caccia alla pirateria, perché – inutile negarlo – quello che facevano era tecnicamente illegale.

Però Mixed by Erry non si limita a mostrare il lato romantico e scanzonato della vicenda. Sibilia ci mette dentro anche le ombre: l’ingenuità che si trasforma in rischio, il confine labile tra successo e reato, la condanna per pirateria musicale che ha chiuso un’epoca ma ha anche segnato profondamente la vita dei protagonisti. Il tutto raccontato con uno stile vivace, ironico, mai banale. E con una colonna sonora che è un omaggio dichiarato a Napoli, con pezzi iconici ma anche scelte sorprendenti, come il brano di Liberato, il misterioso cantautore partenopeo che da anni affascina il pubblico con la sua identità nascosta.

A distanza di un anno dall’uscita, il film ha lasciato il segno anche grazie alla bravura del cast. Luigi D’Oriano, che interpreta Enrico “Erry”, ha ricevuto grande apprezzamento dalla critica e oggi sta lavorando a una nuova serie per Netflix, sempre ambientata nel Sud Italia. Giuseppe Arena e Emanuele Palumbo, che nel film sono i fratelli Peppe e Angelo Frattasio, hanno proseguito con altri progetti, sia al cinema che in TV, dimostrando che Mixed by Erry non è stato un caso isolato ma l’inizio di qualcosa di più grande.

Senza ombra di dubbio, uno degli elementi vincenti del film è proprio la sua capacità di parlare al pubblico giovane ma anche a chi quegli anni li ha vissuti in prima persona. Perché racconta una storia di riscatto, di creatività, ma anche di contraddizioni. È un pezzo di storia italiana che in pochi conoscevano, riportato alla luce con energia e intelligenza. E, stasera, rivederlo in prima serata su Rai 2 è l’occasione perfetta per chi se lo fosse perso o per chi vuole semplicemente riascoltare quelle canzoni che sanno di nostalgia, cassette e sogni.