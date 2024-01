Stasera in tv: “Moonfall” su Rai 2

Moonfall, su Rai 2 l’ultima fatica di Roland Emmerich (Midway), regista specializzato in disaster-movies e kolossal fantascientifici vedi Stargate, Independence Day, il remake Godzilla, 2012 e The day after tomorrow.

Moonfall – Cast e doppiatori

Halle Berry: Jo Fowler

Patrick Wilson: Brian Harper

John Bradley: K. C. Houseman

Michael Peña: Tom Lopez

Charlie Plummer: Sonny Harper

Kelly Yu: Michelle Yu

Carolina Bartczak: Brenda Lopez

Eme Ikwuakor: Doug Davidson

Chris Sandiford: Mosley

Jonathan Maxwell Silver: Johansen

Maxim Roy: capitano Gabriella Auclair

Stephen Bogaert: Albert Hutchin

Donald Sutherland: Holdenfield

Doppiatori italiani

Francesca Fiorentini: Jo Fowler

Alessio Cigliano: Brian Harper

Simone Crisari: K. C. Houseman

Simone D’Andrea: Tom Lopez

Manuel Meli: Sonny Harper

Lucrezia Marricchi: Michelle Yu

Barbara De Bortoli: Brenda Lopez

Alberto Angrisano: Doug Davidson

David Chevalier: Mosley

Edoardo Stoppacciaro: Johansen

Gaia Bolognesi: capitano Gabriella Auclair

Franco Mannella: Albert Hutchin

Stefano De Sando: Holdenfield

Moonfall – Trama e trailer

In “Moonfall”, una forza misteriosa fa decadere la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra e la manda in rotta di collisione con la vita come la conosciamo. Solo poche settimane prima dell’impatto, e contro ogni previsione, una squadra assemblata in fretta e furia si lancia in un’impossibile missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti quelli che amano e rischiando tutto per atterrare sulla superficie lunare e salvare il nostro pianeta dall’annientamento.

Curiosità sul film

Roland Emmerich ha fatto del genere “catastrofico” in varie salse un marchio di fabbrica, a partire dal classico con alieni Independence Day passando per l’anatema ambientalista The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo per arrivare all’apocalittico 2012; senza dimenticare il remake Godzilla che altro non era che un disaster-movie con mostro gigante. Emmerich è anche noto per il classico Stargate, uno dei suoi film più amati e popolari di cui non si è mai riusciti a realizzare un remake / reboot o sequel cinematografico. Altri crediti di Emmerich includono Il patriota con Mel Gibson, il dramma Stonewall e il film d’azione Sotto assedio – White House Down con Channing Tatum e Jamie Foxx.

Roland Emmerich dirige “Moonfall” da una sua sceneggiatura scritta con Spenser Cohen (Extinction) e lo scrittore e compositore Harald Klose, quest’ultimo ha già collaborato con Emmerich per le sceneggiature e le musiche di 10.000 A.C. e 2012.

Josh Gad era stato originariamente scelto come KC Houseman, ma ha abbandonato il film a causa di conflitti di programmazione. È stato sostituito da John Bradley.

Questa è la seconda collaborazione tra Roland Emmerich e Patrick Wilson dopo Midway (2019).

Emmerich è anche produttore di “Moonfall” con la sua Centropolis Entertainment in partnership con Kloser coproduttore attraverso la sua compagnia Street Entertainment. I produttori esecutivi sono Dennis Wang, James Wang, J.P. Pettinato, Marco Shepherd, Ute Emmerich, Carsten Lorenz e Stuart Ford.

Un vero astronauta era sul set durante la produzione in qualità di consulente. Ogni volta che si avvicinava a Roland Emmerich e diceva “Non è proprio possibile”, gli dicevano di lasciarsi andare perché “è solo un film”.

Questa è la seconda collaborazione tra Roland Emmerich e Patrick Wilson dopo Midway (2019). Emmerich è anche produttore di “Moonfall” con la sua Centropolis Entertainment in partnership con Kloser coproduttore attraverso la sua compagnia Street Entertainment. I produttori esecutivi sono Dennis Wang, James Wang, J.P. Pettinato, Marco Shepherd, Ute Emmerich, Carsten Lorenz e Stuart Ford. Un vero astronauta era sul set durante la produzione in qualità di consulente. Ogni volta che si avvicinava a Roland Emmerich e diceva “Non è proprio possibile”, gli dicevano di lasciarsi andare perché “è solo un film”. L’idea del film è nata durante Independence Day – Rigenerazione (2016) e la sceneggiatura è stata scritta in quattro anni.

Donald Sutherland sembra avere un ruolo importante, inclusa la sua voce “And Starring” nei titoli di coda, ma appare solo in una singola scena di due minuti.

Stanley Tucci è stato sostituito da Michael Peña a causa delle complicazioni create dalla pandemia di COVID-19 che gli hanno impedito di recarsi sul set in Canada.

La sequenza iniziale in cui la famiglia di Harper faceva le valigie e caricava un camion in movimento mentre veniva interrogato dai funzionari governativi è stata una nuova ripresa realizzata dopo che le riprese iniziali erano terminate. Il pubblico non capiva davvero cosa fosse successo dopo l’incidente spaziale, quindi queste scene di esposizione hanno lo scopo di rispondere da subito a quelle domande che altrimenti non sarebbero diventate chiare se non più avanti nel film.

In una scena, KC dice che la Luna ha suonato come una campana quando gli astronauti vi hanno fatto schiantare contro una capsula di carburante. Durante la missione Apollo 12, la fase di ascesa del suo modulo lunare fu deliberatamente fatta schiantare sulla superficie della Luna, provocando “lunamoti” superficiali che poterono essere rilevati dai sismografi lunari per quasi un’ora.

Un’inquadratura della Luna che emerge da dietro la Terra è stata fondamentale per vendere il film agli investitori di Cannes e raccogliere oltre 100 milioni di dollari.

L’effetto di assenza di gravità è stato creato in vari modi, inclusi cavi, gru e altro, il tutto nascosto da angoli e trucchi digitali. Allo stesso modo, il vetro dei caschi degli astronauti è solitamente in CG.

La NASA ha aiutato la produzione, soprattutto con le informazioni riguardanti lo Space Shuttle.

Roland Emmerich ha calcolato intorno all’ora le numerose scene in cui gli attori lavorano semplicemente davanti a uno schermo LED. “È così che si girano i film moderni e la maggior parte delle volte le comparse sullo sfondo sono in CG”, ha detto Emmerich.

Il personaggio di Ziggy ha fatto parte di numerose sceneggiature di Roland Emmerich realizzate sino a questo film, ma non era mai arrivato sullo schermo.

Quando KC fornisce informazioni a un piccolo gruppo di persone in un hotel, lo sfondo corrisponde a quello di Shining (1980). Questo sembra essere un cenno alla voce secondo cui lo sbarco sulla Luna era falso e diretto da Stanley Kubrick.

Il film è stato girato in 61 giorni, con due aggiunti successivamente per riprese extra.

Halle Berry ha detto di aver accettato il ruolo perché era legato ai tempi strani in cui ci siamo trovati a vivere durante la pandemia COVID. Normalmente, i grandi film catastrofici come questo sono film verso cui le persone sembrano gravitare a causa della nostra fascinazione per la fine del mondo e come sarebbe. Ha aggiunto che, poiché la pandemia era una parte così importante della nostra vita quotidiana, ora è più riconoscibile. La sceneggiatura le avrebbe toccato in modo diverso se non fosse stato così.

Halle Berry ha detto che girare le scene nello spazio antigravitazionale è stato facile per lei perché ci era abituata dopo aver interpretato un’astronauta per due stagioni della serie tv Extant (2014).

L’alterazione dell’orbita della Luna e la caduta di pezzi di essa sulla Terra è la stessa trama dell’incipit di Flash Gordon (1980). Ming lòo spietato altera l’orbita della Luna, azione che viene scoperta da Hans Zarkov, e finisce per lanciare se stesso, Flash e Dale Arden nello spazio per trovare la fonte del potere che la influenza.

Roeg Sutherland è stato uno dei finanziatori del film e ha ricevuto una breve telefonata per chiedere se suo padre Donald Sutherland poteva interpretare una piccola parte nel film.

In un’intervista, a Roland Emmerich è stato chiesto se avesse mai considerato di collegare i suoi film all’interno di un universo condiviso, con il suo film d’avventura di fantascienza Stargate (1994) citato dall’intervistatore. “Sono tutti universi separati”, ha affermato Emmerich. “Direi di no, non penso che dovrebbero essere collegati perché sono tutti film indipendenti.” Poi ha rivolto rapidamente la sua attenzione al potenziale destino di Moonfall nello specifico: “Inoltre, non sono molto entusiasta dei sequel. Ma questa volta ho provato a farne una trilogia, ma non sono nemmeno sicuro di volerla ancora. Penso che se “Farò un segquel, lo renderò un po’ più simile all’originale Star Wars, il secondo avrà un enorme cliffhanger. Perché questo non piace alla gente.”. Elaborando questo argomento, Emmerich ha sostenuto che “Tutto deve essere sempre chiaro. Perché non si può semplicemente lasciarli appesi e dire, ti abbiamo lasciato appeso, vedrai la conclusione in due anni”.

La sceneggiatura originale prevedeva un co-protagonista maschio di nome Aaron Fowler, ma è stata cambiata in Jocinda Fowler. Inizialmente si chiamava Erin, ma l’ufficio legale ha respinto il nome poiché in realtà esiste una Erin Fowler a Washington D.C.

Il codice sullo schermo quando KC accede al telescopio è essenzialmente incomprensibile, poiché include codice di tre linguaggi diversi (Python, C# e C). La maggior parte del codice sullo schermo proveniva in realtà da un thread Stack Overflow del 2012 che richiedeva aiuto con un bug (il bug è ancora presente nel codice sullo schermo). Quindi include in modo casuale un po’ di Python e una sezione di codice C molto fuori posto. Come ulteriore divertimento, chiunque abbia creato lo schermo ha anche detto che l’architettura del PC è y86_64, che è una variazioni di x86_64.

Quando le bombole vengono recuperate dalla stazione dei vigili del fuoco, vengono chiamate ossigeno. L’autorespiratore antincendio è riempito con aria compressa respirabile.

Donald Sutherland sta effettivamente ricreando il suo ruolo di X nel film di Oliver Stone JFK – Un caso ancora aperto (1991). In quel film, il suo personaggio è anche un misterioso insider che fornisce importanti informazioni al personaggio principale su una cospirazione governativa.

Quando KC parla ai bambini della Luna, menziona la sua orbita e le sue dimensioni. Entrambi questi fatti sono completamente veri (poiché tutti i fatti sono veri per definizione). Esistono vere e proprie teorie cospirative riguardanti la Luna simili a quelle proposte da KC. La spiegazione scientifica è che si tratta di una fortunata coincidenza.

KC, che è descritto come una sorta di genio scientifico, offre il fatto che il Sole e la Luna sembrano avere quasi esattamente le stesse dimensioni se visti dalle persone sulla Terra come “prova” che la Luna è una struttura artificiale. Non offre alcuna spiegazione sul motivo per cui qualcuno vorrebbe progettare la Luna in quel modo o quale possibile vantaggio si otterrebbe da questo scrupoloso sforzo, a parte il fatto che sarebbe esteticamente gradevole. Tuttavia, questa è una rappresentazione realistica di una popolare teoria del complotto riguardante la Luna.

Questo film mostra New York che viene distrutta da pezzi della Luna. Vent’anni prima dell’uscita di questo film, nel 2002, un altro film di fantascienza con protagonista la distruzione della Luna. The Time Machine (2002) ha avuto una sequenza simile modificata perché era troppo simile visivamente ai recenti attacchi dell’11 settembre. Il film di fantascienza del 2013 Oblivion (2013) è ambientato in una New York post-apocalittica dopo che è stata distrutta in modo simile da terremoti e tsunami in seguito alla distruzione della Luna.

Questo è il terzo film di fantascienza a presentare il concetto di un’antica civiltà aliena responsabile della semina del DNA sulla Terra primordiale dopo Mission to Mars (2000) e Prometheus (2012).

{Al minuto 51:24) Il numero 44 può essere visto ben visibile sullo sfondo. Questo potrebbe essere un riferimento al primo film di Roland Emmerich Moon 44 – Attacco alla fortezza (1990).

Questo è il secondo film catastrofico a presentare in primo piano lo space shuttle Endeavour dopo il film The Core (2003).

L’orologio di Brian è un modello Moonwatch Omega Speedmaster.

Questo è il terzo film catastrofico di Roland Emmerich che mostra la città di New York distrutta dopo Independence day (1996) e The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo (2004).

“Moonfall” è il secondo film catastrofico di Roland Emmerich in cui viene mozzata la guglia del Chrysler Building, dopo il film Godzilla (1998). È anche il quarto film a presentare la guglia mozzata del Chrysler Building dopo i film catastrofici Godzilla e Armageddon – Giudizio finale (1998) ed espisodi della serie TV Il fantastico mondo di Richard Scarry: The Mystery of the Stone Circle/The Big Apple Christmas Caper / Who’s Too Scared to Masquerade? (1997).

La moto di Brian è una Norton Commando Roadster del 1970. L’auto di Tom è una Lexus NX 350.

“Moonfall” è il secondo film di Roland Emmerich in cui un grande oggetto entra nell’atmosfera terrestre e ne altera la gravità, facendo sollevare in aria oggetti ed edifici, dopo il film Independence Day – Rigenerazione (2016).

Questo è il secondo film sulla Luna in rotta di collisione con la Terra dopo il film TV Impatto dal cielo (2009).

Questo è uno dei film finanziati in modo indipendente più costosi mai prodotti, con un budget stimato tra 138 e 146 milioni di dollari. È anche uno dei più grandi flop al botteghino di tutti i tempi, con un incasso globale di circa 67 milioni ha finito per perdere quasi la stessa cifra investita una volta presi in considerazione i costi di marketing.

ATTENZIONE!!! A seguire curiosità con SPOILER sul film

C’erano due scene in cui Halle Berry ha dimenticato le sue battute e ha dovuto improvvisare. Una volta quando parla all’equipaggio che la missione sarebbe stata un fallimento e li ringrazia per il loro servizio, l’altra quando dice: “Non ho intenzione di dirlo”.

Quando Jocinda e KC chiamano Brian dopo che il lander è stato trascinato dentro le porte, KC chiama il nome completo di Brian e Jocinda chiede: “Quanti Brian pensi che ci siano sulla luna?” Questa battuta è quasi identica a una scena de Il mondo perduto – Jurassic Park (1997), quando i personaggi cercano qualcuno dopo aver raggiunto l’isola in cui è scomparsa, e un personaggio pronuncia il nome completo della donna. Un altro personaggio (Jeff Goldblum) chiede “Quante Sarah pensi che ci siano su quest’isola?”.

Il film originariamente terminava con i sopravvissuti che guardavano la luna nuova, ma un montatore suggerì di aggiungere altro Houseman. “Rende felici le persone e offre loro la possibilità di anticipare un seguito che non avverrà mai.”

Si parlava di come introdurre la luna come personaggio e di come avrebbe comunicato per la prima volta con Harper. “La luna parlerà ai nostri personaggi attraverso qualcosa in cui sono completamente coinvolti emotivamente, quindi abbiamo deciso che questa comunicazione passerà attraverso i loro pensieri sulla loro famiglia e questo è qualcosa che abbiamo pensato fosse piuttosto interessante”, ha affermato Roland Emmerich. È anche lo stesso concetto utilizzato nel film di fantascienza Contact (1997) quando il personaggio di Jodie Foster incontra un membro di una razza aliena altamente avanzata.

I personaggi principali si oppongono al piano di attaccare la Luna con armi nucleari; Tuttavia, la Luna viene descritta come se si trovasse all’interno della stratosfera terrestre in questo punto, ovvero ad almeno tra 12 e 50 km dalla superficie. La maggior parte di questo intervallo rientra nella classificazione di una detonazione nucleare ad alta quota, che si distingue da altre classificazioni di detonazioni nucleari in quanto la ricaduta risultante è trascurabile. D’altra parte, il loro vantaggio strategico (a seconda del punto di vista) è l’EMP prodotto dalle detonazioni nucleari, che è ciò che i personaggi principali desiderano utilizzare per combattere la minaccia rappresentata dalla Luna. Anche fino a 12 km di profondità nella stratosfera, l’esplosione verrebbe, nel peggiore dei casi, classificata come un’esplosione aerea (salvo l’uso di un dispositivo molte volte più potente di quello più grande mai prodotto, la Bomba Zar), che produce una ricaduta significativamente inferiore rispetto a quella un’esplosione superficiale, annullando la preoccupazione dei personaggi principali. Probabilmente, il danno localizzato a breve termine derivante dall’esplosione e dalla radiazione termica di un’esplosione aerea sarebbe un ragionevole compromesso per fermare l’imminente distruzione dell’intera Terra.

Moonfall – La colonna sonora

Le musiche originali di “Moonfall” sono dei compositori austriaci Harald Kloser (Il tredicesimo piano, Alien vs. Predator) & Thomas Wanker (The Deadly Game – Gioco pericoloso, Buffy l’ammazzavampiri). Kloser è un collaboratore assiduo del regista Roland Emmerich, anche in veste di co-autore delle sceneggiature; i due hanno cominciato a collaborare nel 2004 con The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo. Da allora Klauser ha musicato per Emmerich in collaborazione con Wanker anche 10.000 A.C., 2012, Anonymous, Sotto assedio – White House Down, il sequel Independence Day – Rigenerazione e il film di guerra Midway.

(Il tredicesimo piano, Alien vs. Predator) & (The Deadly Game – Gioco pericoloso, Buffy l’ammazzavampiri). Kloser è un collaboratore assiduo del regista Roland Emmerich, anche in veste di co-autore delle sceneggiature; i due hanno cominciato a collaborare nel 2004 con The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo. Da allora Klauser ha musicato per Emmerich in collaborazione con Wanker anche 10.000 A.C., 2012, Anonymous, Sotto assedio – White House Down, il sequel Independence Day – Rigenerazione e il film di guerra Midway. Harald Kloser ha registrato la colonna sonora di “Moonfall” presso il Synchron Stage, un set nell’area degli ex studi cinematografici Rosenhügel, a Vienna, in Austria, nel settembre 2021. Gli strumenti, come gli archi, sono stati registrati separatamente per una maggiore flessibilità durante la post produzione del film.

La canzone dei titoli di coda è “One More Time”, di Luka Kloser. Suo padre, Harald Kloser, co-autore della colonna sonora del film, ha inserito la canzone nei titoli di coda e ha deciso di mantenerla una volta ottenuta l’approvazione del pubblico delle proiezioni di prova.

1. Megastructures 2:25

2. Trending 2:56

3. Rising Tide 3:24

4. Time to Go 3:23

5. Suit Up 2:35

6. I Made Them Listen 1:54

7. Launch 2:16

8. Humans 1:40

9. Into the Moon 1:42

10. Inside the Moon 3:46

11. Siblings 2:01

12. White Room 1:17

13. The Code of Life 3:51

14. Join the Fight 1:13

15. Save the Moon 2:25

16. Ludicrous Mode (feat. Lukas Knoebl) 1:04

17. Babysteps 1:23

18. Oxygen 3:05

19. KC Saves the World 3:20

20. Leap of Faith 1:46

21. Moonfall End Theme 3:35

22. Get Started 1:34

23. One More Time (Luka Kloser) 2:42

La colonna sonora di “Moonfall” è disponibile su Amazon.