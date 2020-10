Moonfall: inziate le riprese del disaster-movie di Roland Emmerich

Moonfall ha ufficialmente iniziato le riprese a Montreal; a dare la notizia il regista Roland Emmerich sul suo account personale di Twitter con un’immagine di un ciak elettronico che riporta titolo, regista e operatore di ripresa.

Roland Emmerich ha fatto del genere “catastrofico” in varie salse un marchio di fabbrica, a partire dal classico con alieni Independence Day passando per l’anatema ambientalista The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo per arrivare all’apocalittico 2012, senza dimenticare il remake Godzilla che altro non era che un disaster-movie con mostro gigante. Emmerich è anche noto per il classico Stargate, uno dei suoi fil più amati e di cui non si è mai riusciti a realizzare un remake / reboot o sequel cinematografico, ma visto il flop del recente Independence Day – Rigenerazione forse è meglio che non si sia messo mano al franchise che nel frattempo ha generato cinque serie tv live action, una serie animata e due film direct-to-video.

In “Moonfall”, una forza misteriosa fa decadere la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra e la manda in rotta di collisione con la vita come la conosciamo. Solo poche settimane prima dell’impatto, e contro ogni previsione, una squadra assemblata in fretta e furia si lancia in un’impossibile missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti quelli che amano e rischiando tutto per atterrare sulla superficie lunare e salvare il nostro pianeta dall’annientamento.

Il cast di “Moonfall” include Halle Berry nei panni di una astronauta della NASA diventata dirigente, Patrick Wilson è un ex astronauta della NASA caduto in disgrazia, Charlie Plummer è il figlio adolescente del personaggio di Wilson, Stanley Tucci interpreta un ricco concessionario di automobili sposato con l’ex moglie di Wilson. Il cast è completato da Donald Sutherland nei panni del custode degli archivi segreti della NASA in lotta con la sua coscienza, Eme Ikwuakor come un ufficiale militare di alto rango ed ex amrito del personaggio di Halle Berry e John Bradley, l’attore noto per il ruolo del bonario Samwell Tarly nella serie tv Il torno di spade, interpreta l’eccentrico genio che scoprirà che la luna è uscita dalla sua orbita. La sceneggiatura del film è di Spenser Cohen, Emmerich e Harald Kloser.

Emmerich è anche produttore di “Moonfall” con la sua Centropolis Entertainment in partnership con Kloser coproduttore attraverso la sua compagnia Street Entertainment. I produttori esecutivi sono Dennis Wang, James Wang, J.P. Pettinato, Marco Shepherd, Ute Emmerich, Carsten Lorenz e Stuart Ford.

Fonte: Screenrant