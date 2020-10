Moonfall: Stanley Tucci e John Bradley nel nuovo film di Roland Emmerich

Stanley Tucci e John Bradley hanno firmato per recitare nel dramma fantascientifico Moonfall di Roland Emmerich che inizierà la produzione a Montreal questo mese. Deadline riporta che Tucci e Bradley si uniscono ad un cast che già include Patrick Wilson, Halle Berry, Charlie Plummer e Randy Thomas.

Per quanto riguarda i rispettivi ruoli, Tucci interpreterà un personaggio di nome Tom Phillips, descritto come un ricco concessionario di automobili sposato con l’ex moglie di Wilson, mentre Bradley che arriva a sostituire Josh Gad, interpreterà l’eccentrico genio KC Houseman, colui che scoprirà che la luna è uscita dalla sua orbita.

In “Moonfall”, una forza misteriosa fa decadere la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra e la manda in rotta di collisione con la vita come la conosciamo. Solo poche settimane prima dell’impatto, e contro ogni previsione, una squadra assemblata in fretta e furia si lancia in un’impossibile missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti quelli che amano e rischiando tutto per atterrare sulla superficie lunare e salvare il nostro pianeta dall’annientamento.

Wilson noto per ruoli nell’universo horror The Conjuring e nel film Aquaman interpreterà un ex astronauta della NASA caduto in disgrazia la cui ultima missione, terminata in tragedia, contiene un indizio sulla catastrofe imminente. Berry vista di recente nei panni di una letale killer in John Wick 3 è un astronauta della NASA diventata dirigente e Plummer, protagonista della recente commedia Quello che tu non vedi, interpreterà il figlio adolescente del personaggio di Wilson.

Emmerich dirige “Moonfall” da una sua sceneggiatura scritta da Emmerich con Harald Kloser (2012) e Spenser Cohen (Extinction). Emmerich è anche produttore del film con la sua Centropolis Entertainment in partnership con Kloser coproduttore attraverso la sua compagnia Street Entertainment. I produttori esecutivi sono Dennis Wang, James Wang, J.P. Pettinato, Marco Shepherd, Ute Emmerich, Carsten Lorenz e Stuart Ford.

Vedremo Tucci prossimamente nel remake Le Streghe di Robert Zemeckis al fianco di Anne Hathaway, mentre Bradley, meglio noto per il suo ruolo del bonario Samwell Tarley nella serie tv Il trono di spade è parte del cast della commedia musicale Marry Me con Jennifer Lopez e Owen Wilson in uscita negli Stati Uniti il 12 febbraio 2021.