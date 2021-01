Morbius. Last Night in Soho, Nightmare Alley: nuove date di uscita

Annunciate nuove date di uscita per una corposa lista di pellicole; slittano tra gli altri Morbius della Sony Pictures, Last Night in Soho della Universal Pictures e Nightmare Alley della Searchlight Pictures.

Il film Marvel Morbius di Daniel Espinosa slitta dall’8 ottobre 2021 al 21 gennaio 2022.

Uno dei personaggi più avvincenti e controversi della Marvel arriva sul grande schermo. Pericolosamente malato con un raro disturbo del sangue e determinato a salvare gli altri che soffrono del suo stesso destino, il Dr. Morbius (Jared Leto) tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo radicale si rivela presto un rimedio potenzialmente peggiore della malattia.

L’horror psicologico Last Night in Soho di Edgar Wright è stato posticipato dal 23 aprile 2021 all’8 ottobre 2021.

Il film è incentrato su una giovane aspirante stilista che si ritrova misteriosamente negli anni ’60 dove incontra il suo idolo. https://twitter.com/edgarwright/status/1352421727545024512

L’adattamento Nightmare Alley di Guillermo del Toro uscirà il 3 dicembre 2021.

In “Nightmare Alley” un ambizioso giovane imbonitore da fiera (Bradley Cooper) con un talento nel manipolare le persone con poche parole ben scelte entra in combutta con una psichiatra (Cate Blanchett) che è ancora più pericolosa di lui.

Il thriller d’azione Io sono nessuno con Bob Odenkirk slitta dal 26 febbraio 2021 al 12 aprile 2021.

Il vincitore dell’Emmy Bob Odenkirk (Better Call Saul) interpreta Hutch Mansell, un padre sottovalutato e un marito trascurato, che prende le umiliazioni della vita in faccia, senza mai respingerle. Un signor nessuno. Quando una notte due ladri entrano nella sua casa di periferia, Hutch si rifiuta di difendere se stesso e la sua famiglia, sperando di prevenire una violenza maggiore. Suo figlio adolescente Blake (Gage Munroe), rimane deluso da lui, e sua moglie Becca (Connie Nielsen) sembra volerlo tenere sempre più lontano. Le conseguenze dell’incidente si scontrano con la rabbia ribollente di Hutch, innescando istinti dormienti e spingendolo verso un percorso brutale che farà emergere oscuri segreti e abilità letali. In un turbine di pugni, sparatorie e stridore di pneumatici, Hutch dovrà salvare la sua famiglia da un pericoloso avversario (Aleksey Serebryakov) e assicurarsi che non sarà mai più trattato come un “nessuno” qualunque.

Altri cambi nella lista di uscite vedono Disney & 20th Century Studios posticipare il prequel The King’s Man – Le origini dal 12 marzo al 20 agosto 2021, l’avventura animata in CG Ron’s Gone Wrong dal 23 aprile al 22 ottobre 2021 e rimuovere completamente dal calendario delle uscite il film d’animazione The Bob’s Burgers originariamente in uscita per il 9 aprile 2021. Inoltre Searchlight annuncia nuove uscite per l’horror Antlers (29 ottobre 2021), il thriller-horror Casa della notte (16 luglio) e il dramma biografico The Eyes of Tammy Faye (24 settembre 2021).

Fonte: Slash Film