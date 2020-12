Disponibili trailer e poster del film Music, una dichiarazione artistica potente, originale e celebrativa nonché debutto alla regia della pluricandidata al Grammy e cantautrice di fama internazionale Sia, che ha anche scritto la sceneggiatura con l’esordiente Dallas Clayton basata su un suo racconto.

A seguire la trama ufficiale del film descritto come un’esperienza cinematografica musicale.

Kate Hudson interpreta Zu, una spacciatrice di droga autolesionista e da poco disintossicatasi si ritrova l’unica custode della sua sorellastra, Music (Maddie Ziegler), un’adolescente con bisogni speciali. A malapena in grado di prendersi cura di se stessa, figuriamoci sua sorella, Zu lotta con questa nuova responsabilità, ma apprende presto che gli ostacoli della vita sono facilitati con un piccolo aiuto da parte di un amico, Ebo (Leslie Odom, Jr.), un vicino di casa la cui famiglia e storia lo rende qualcuno da cui Zu può imparare e su cui contare. Il film esplora i tenui legami che ci tengono insieme e immagina un mondo in cui quei legami possono essere rafforzati in tempi di grandi sfide.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Music” può anche contare su un cast di numerosi talenti che vede la partecipazione della candidata all’Oscar e vincitrice del Golden Globe Kate Hudson (Almost Famous) e del vincitore del Tony e del Grammy Leslie Odom Jr. (Hamilton). La ballerina Maddie Ziegler fa il suo debutto cinematografico nei panni di Music. Ziegler è amica e musa creativa di Sia dal 2014, quando Sia l’ha diretta per la prima volta nel video della hit mondiale “Chandelier”. Sia ha diretto Zeigler anche nei video musicali Elastic Heart (co-protagonista con Shia LaBeouf), Big Girls Cry, The Greatest, Rainbow e Together. I crediti di Zeigler includono ruoli nel dramma Il libro di Henry, nel romance P.S. Ti amo ancora e la vedremo l’anno prossimo nel West Side Story di Steven Spielberg nel ruolo di Velma. “Music” debutta negli Stati Uniti il 14 gennaio 2021.

Fonte: YouTube