Napoleon: secondo trailer italiano, prima clip e locandine del biopic di Ridley Scott (Al cinema dal 23 novembre)

Sony Pictures ha reso disponibili un secondo trailer italiano ufficiale, una prima clip in lingua originale e un set di nuovi poster di Napoleon, il biopic storico di Ridley Scott che vede protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte. Scott e Phoenix tornano a collaborare dopo Il gladiatore (2000).

“Napoleon” racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Il nutrito cast del film include anche Ludivine Sagnier (Theresa Cabarrus), Ben Miles (Coulancourt), Tahar Rahim (Paul Barras), Catherine Walker (Maria Antonietta), Youssef Kerkour (Generale Davout), Paul Rhys (Talleyrand) e Matthew Needham (Lucien Bonaparte).

Napoleon – Nuovo trailer italiano e prima clip

Ridley Scott dirige “Napoleon” da una sceneggiatura di David Scarpa (Il castello, Ultimatum alla Terra, Tutti i soldi del mondo ed episodi della serie tv L’uomo nell’alto castello). Scarpa ha anche scritto una prima bozza del sequel Il Gladiatore 2 in uscita il 22 novembre 2024 e il biopic Cleopatra di Denis Villeneuve attualmente in fase di produzione.

Il titolo di lavorazione del film era “Kitbag”, ispirato al detto “C’è una staffa nascosta di un generale nella valigia di ogni soldato”.

Nel dicembre 2022 è stato riferito ai media che la performance di Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone era così potente che Ridley Scott ha dovuto riscrivere la sceneggiatura per adattarla a Phoenix.

Jodie Comer è stata scelta per il ruolo dell’imperatrice Giuseppina Bonaparte, ma ha abbandonato a causa di conflitti di programmazione. Vanessa Kirby l’ha sostituita. Ben Miles, Coulancourt nel film, ha interpretato l’amante di Kirby nelle stagioni 1 e 2 di The Crown.

In precedenza Napoleone Bonaparte sullo schermo è stato interpretato da Charles Boyer in Maria Walewska (1937), Renato Rascel nella commedia Napoleone (1951), Marlon Brando in Désirée (1954), Pierre Mondy in La battaglia di Austerlitz (1960), Rod Steiger in Waterloo (1970), da Ian Holm sia nella miniserie tv Napoleone e le donne ( 1974) che nel lungometraggio I vestiti nuovi dell’imperatore (2001) e da Daniel Auteuil in N (Io e Napoleone), commedia storica del 2006 diretta da Paolo Virzì.

“Napoleon” è una produzione Apple Studios in collaborazione con Scott Free Production.

