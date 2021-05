Nastri d’Argento 2021: a Miss Marx di Susanna Nicchiarelli il “Nastro dell’Anno”

A Miss Marx di Susanna Nicchiarelli è stato insignito il “Nastro dell’Anno” 2021 che il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici assegna scegliendo tradizionalmente un’opera che meriti una particolare sottolineatura di eccellenza, oltre il verdetto che annualmente premia i migliori dell’anno attraverso il voto dei Giornalisti Cinematografici che assegnano quest’anno i Nastri della 75.ma edizione.

Il Nastro dell’anno va anche ai produttori italiani del film, Marta Donzelli e Gregorio Paonessa (Vivo Film) con Rai Cinema, allo straordinario talento del costumista Massimo Cantini Parrini e per le musiche esplosive, condivise con i Downtown Boys, ai Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo.

La Presidente Laura Delli Colli spiega per il Direttivo Nazionale dei Giornalisti:

Mai come quest’anno, il nostro 75.mo, questo riconoscimento premia un’opera dal valore doppiamente speciale. Nel progetto e nelle intuizioni di Susanna Nicchiarelli la grande qualità tecnica nella realizzazione coincide con una visione che rende contemporanea, come la musica che accompagna la sua storia, la vicenda di una donna che trova il coraggio di liberarsi con lucida determinazione anche nel corpo dalla condanna alla subalternità. Un destino di molte donne che ancora oggi rende universale il messaggio del film.

“Miss Marx” è la storia di ‘Tussy’ la terza figlia di Karl Marx, Eleanor, interpretata da Romola Garai. Presentato in concorso all’ultima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il film racconta le contraddizioni esistenziali e la sofferenza di una giovane donna colta e brillante che lotta per l’emancipazione di tutte e per la parità con gli uomini, intellettuali che professano una nuova visione della società ma vivono tra forti contraddizioni il loro stesso privato. Tra le prime donne nella storia ad avvicinarsi ai temi del socialismo e al femminismo, Eleanor sarà vittima della propria generosità e dei propri sentimenti, travolta da una storia d’amore dal destino tragico.

I Nastri d’Argento per i migliori autori, protagonisti, tecnici del cinema italiano sono assegnati da 75 anni sulla base di una selezione effettuata dai giornalisti del Direttivo e Consiglio Nazionale del Sindacato e decisi dal voto della Giuria composta da oltre 100 giornalisti che si occupano attivamente di Cinema, dalle più autorevoli firme della carta stampata e di radio e tv ai cronisti del web. Con i premi speciali e le menzioni destinate ai giovani non sono solo un Premio ma un vero e proprio volano di attività, attenzione e visibilità con il quale i Giornalisti promuovono da sempre il meglio del cinema italiano. Realizzati con il sostegno del Mibac -Direzione Generale per il Cinema e da istituzioni e sponsor privati.

Il 26 maggio saranno annunciate le candidature 2021 in streaming, seguite sabato 26 giugno dalla cerimonia di premiazione che si terrà ‘in presenza’ e nelle modalità consentite dalle normative di sicurezza previste.

Fonte: Nastri d’Argento