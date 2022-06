Festival e rassegne Nastri d'Argento 2022: annunciati i vincitori dei Corti d'Argento

Annunciate le candidature ai Nastri d’argento 2022, guida E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino con 12 candidature, seguito a ruota dalle dieci collezionate da Nostalgia e Qui rido io di Mario Martone, Ariaferma di Leonardo Di Costanzo e Freaks out di Gabriele Mainetti.

Sono una quarantina i film entrati in selezione con un’attenzione speciale ai protagonisti dell’annata, grandi attrici e attori accanto ad alcune ‘rivelazioni’ – che, come ogni anno, saranno anche valorizzate nei premi per i giovani – ma anche a quei titoli spesso fortemente penalizzato dalla crisi delle sale. E proprio nel segno dell’eccellenza e della più significativa sperimentazione narrativa e produttiva, i Giornalisti – che da oggi voteranno i vincitori – hanno già annunciato il Nastro d’Argento speciale al regista Jonas Carpignano, per un vero e proprio gioiello dell’anno come A Chiara che conclude l’esperienza di un’intera trilogia iniziata nel 2015 con Mediterranea e siglata poi da A Ciambra che tre anni dopo ha anche rappresentato l’Italia agli Oscar.

Festival e rassegne Nastri d’Argento 2022, vincitori documentari: premiati “Ennio”, “Let’s Kiss” e “Per Lucio”

Gli stessi titoli in candidatura per il Miglior Film – anche per la produzione – tornano nelle proposte per il Nastro alla migliore regia che si allarga eccezionalmente a sette autori: con i ‘veneziani’ Di Costanzo, Frammartino, Martone, Sorrentino e Mainetti sono candidati Sergio Rubini e Paolo Taviani. Anche in ‘cinquina’ per le commedie c’è – come accade con Martone tra i nomi per la migliore regia – un autore candidato per due titoli: Riccardo Milani regista di Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto e Corro da te in sfida con Belli ciao di Gennaro Nunziante, Davide Minnella con La cena perfetta, e poi l’indipendente Giulia di Ciro De Caro e Settembre di Giulia Louise Steigerwalt candidata anche tra le migliori opere prime con Mondocane di Alessandro Celli, Una femmina di Francesco Costabile, Il legionario di Hleb Papou e Piccolo corpo di Laura Samani.

Per il comparto recitazione questa 76.ma edizione – realizzata come sempre con il sostegno del MiC, Ministero della Cultura – Direzione generale per il Cinema, main sponsor BNL – Gruppo Bnp Paribas – grande attenzione alle interpretazioni, con una selezione eccezionalmente di sei (e non, come tradizione, cinque nomi) tra le migliori attrici e i migliori attori. Sono candidate come attrici protagoniste Claudia Gerini, Aurora Giovinazzo, Miriam Leone, Benedetta Porcaroli, Teresa Saponangelo, Kasia Smutniak. Sei anche i protagonisti con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Elio Germano, Silvio Orlando, Massimiliano Gallo, Andrea Carpenzano.

Cinque le ‘non protagoniste’: Marina Confalone, Anna Ferraioli Ravel, Aurora Quattrocchi, Luisa Ranieri, Vanessa Scalera. Per i ‘non protagonisti’ con i due ragazzi De Filippo Mario Autore e Domenico Pinelli, Pietro Castellitto, Francesco Di Leva e Tommaso Ragno, Fabrizio Ferracane, Lino Musella. Per la commedia le attrici sono: Sonia Bergamasco, anche qui Miriam Leone, Barbara Ronchi, Greta Scarano e la new-entry Rosa Palasciano di Giulia. Gli attori: Fabrizio Bentivoglio, Salvatore Esposito, anche in commedia Pierfrancesco Favino, Gianfelice Imparato e la coppia Francesco Scianna – Filippo Timi.

Nei prossimi giorni saranno annunciati il Nastro dell’anno e il Nastro europeo. I giovani saranno grandi protagonisti di quest’edizione che completerà il suo palmarès proprio con i Premi Guglielmo Biraghi e Graziella Bonacchi, il premio Nastri-Nuovo Imaie e con il riconoscimento della Fondazione Nobis e inoltre il Premio Nino Manfredi che sarà consegnato come tradizione al Taormina Film Fest. I Nastri 76 saranno invece assegnati a Roma così come il Premio Hamilton Behind the camera, il Persol – Personaggio dell’anno e il Premio Wella per l’immagine.

I Nastri d’Argento 2022 si concluderanno a Roma, nell’arena del MAXXI lunedì 20 Giugno con una corsa per il miglior film che comprende ben quattro titoli lanciati dalla Mostra di Venezia: E’ stata la mano di Dio, Ariaferma, Freaks out e Qui rido io, dedicato alla storia della famiglia Scarpetta. I Giornalisti Cinematografici Italiani lo annunciano alla vigilia della premiazione dei Nastri d’Argento Grandi Serie che si terrà domani sera al Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli.

LE CANDIDATURE 2022

MIGLIOR FILM

Ariaferma di Leonardo Di COSTANZO

Una produzione TEMPESTA / CARLO CRESTO-DINA con RAI Cinema

In coproduzione con AMKA Films Productions

E’ stata la mano di Dio di Paolo SORRENTINO

Prodotto da Lorenzo MIELI e Paolo SORRENTINO

Una produzione THE APARTMENT – società del gruppo FREMANTLE

Freaks out di Gabriele MAINETTI

Prodotto da GOON Films, LUCKY RED con RAI Cinema

In coproduzione con GAPBUSTERS, in associazione con VOO e BE TV

Nostalgia di Mario MARTONE

Prodotto da PICOMEDIA, MAD ENTERTAINMENT PICTURES

In associazione con MEDUSA Film

In coproduzione con ROSEBUD Entertainment Pictures realizzata da MAD Entertainment

Qui rido io di Mario MARTONE

Prodotto da Nicola GIULIANO, Francesca CIMA, Carlotta CALORI

INDIGO Film con RAI Cinema

In coproduzione con TORNASOL

MIGLIORE REGIA

Leonardo DI COSTANZO Ariaferma

Michelangelo FRAMMARTINO Il buco

Gabriele MAINETTI Freaks out

Mario MARTONE Nostalgia – Qui rido io

Sergio RUBINI I fratelli De Filippo

Paolo SORRENTINO è stata la mano Dio

Paolo TAVIANI Leonora addio

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Alessandro CELLI Mondocane

Francesco COSTABILE Una femmina

Hleb PAPOU Il legionario

Laura SAMANI Piccolo corpo

Giulia Louise STEIGERWALT Settembre

MIGLIORE COMMEDIA

Belli ciao Gennaro NUNZIANTE

Una produzione FREMANTLE e VISION Distribution

In collaborazione con SKY e PRIME Video

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto / Corro da te Riccardo MILANI

Una Produzione WILDSIDE, società del gruppo FREMANTLE e VISION Distribution

In collaborazione con SKY e AMAZON PRIME Video

Giulia Ciro DE CARO

Una produzione FARE CINEMA

La cena perfetta Davide MINNELLA

Una produzione IIF – Italian International Film e VISION Distribution

In collaborazione con PRIME Video

Settembre Giulia Louise STEIGERWALT

Prodotto da Matteo ROVERE

Una produzione GRØENLANDIA con RAI Cinema

SOGGETTO

America Latina Damiano e Fabio D’INNOCENZO

Il filo invisibile Marco Simon PUCCIONI

Il materiale emotivo Ettore SCOLA, Ivo MILAZZO, Furio SCARPELLI

La tana Beatrice BALDACCI

Re Granchio Alessio RIG0 de RIGHI, Matteo ZOPPIS, Tommaso BERTANI, Carlo LAVAGNA

SCENEGGIATURA

Ariaferma Leonardo Di COSTANZO, Bruno OLIVIERO, Valia SANTELLA

è stata la mano di Dio Paolo SORRENTINO

Il silenzio grande Andrea OZZA, Maurizio DE GIOVANNI, Alessandro GASSMANN

L’Arminuta Monica ZAPELLI, Donatella DI PIETRANTONIO

Nostalgia, Qui rido io Mario MARTONE, Ippolita DI MAJO

ATTRICE PROTAGONISTA

Claudia GERINI Mancino naturale

Aurora GIOVINAZZO Freaks out

Miriam LEONE Diabolik

Benedetta PORCAROLI La scuola cattolica, L’ombra del giorno

Teresa SAPONANGELO è stata la mano di Dio

Kasia SMUTNIAK 3/19

ATTORE PROTAGONISTA

Andrea CARPENZANO Calcinculo, Lovely boy Pierfrancesco FAVINO Nostalgia

Massimiliano GALLO Il silenzio grande

Elio GERMANO America Latina

Silvio ORLANDO Ariaferma – Il bambino nascosto

Toni SERVILLO Ariaferma – Qui rido io

ATTRICE NON PROTAGONISTA

Marina CONFALONE Il silenzio grande

Anna FERRAIOLI RAVEL I fratelli De Filippo

Aurora QUATTROCCHI Nostalgia

Luisa RANIERI è stata la mano di Dio

Vanessa SCALERA L’Arminuta

ATTORE NON PROTAGONISTA

Mario AUTORE, Domenico PINELLI I fratelli De Filippo

Pietro CASTELLITTO Freaks out

Francesco DI LEVA, Tommaso RAGNO Nostalgia

Fabrizio FERRACANE Ariaferma – L’Arminuta – Una femmina

Lino MUSELLA Il bambino nascosto – L’ombra del giorno – Qui rido io

ATTRICE COMMEDIA

Sonia BERGAMASCO Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto

Miriam LEONE Corro da te

Rosa PALASCIANO Giulia

Barbara RONCHI Settembre

Greta SCARANO La cena perfetta

ATTORE COMMEDIA

Fabrizio BENTIVOGLIO Settembre

Salvatore ESPOSITO La cena perfetta

Pierfrancesco FAVINO Corro da te

Gianfelice IMPARATO Querido Fidel

Francesco SCIANNA, Filippo TIMI Il filo invisibile

FOTOGRAFIA

Francesca AMITRANO Diabolik

Luca BIGAZZI Ariaferma

Paolo CARNERA Leonora addio – Nostalgia

Daria D’ANTONIO è stata la mano di Dio

Michele D’ATTANASIO Freaks out

SCENOGRAFIA

Isabella ANGELINI L’ombra del giorno

Carmine GUARINO è stata la mano di Dio

Noemi MARCHICA Diabolik

Giancarlo MUSELLI, Carlo RESCIGNO Qui rido io

Massimiliano STURIALE Freaks out – Il materiale emotivo

COSTUMI

Ginevra DE CAROLIS Diabolik

Maurizio MILLENOTTI I fratelli De Filippo

Mary MONTALTO Freaks out

Ursula PATZAK Qui rido io

Mariano TUFANO è stata la mano di Dio

MONTAGGIO

Carlotta CRISTIANI Ariaferma

Francesco DI STEFANO Freaks out

Federico Maria MANESCHI Diabolik

Jacopo QUADRI Nostalgia – Qui rido io

Cristiano TRAVAGLIOLI è stata la mano di Dio

SONORO

Per la complessità del lavoro sempre più condiviso da un’intera squadra tecnica

si considera candidato per il risultato l’intero reparto del suono

Diabolik

è stata la mano di Dio

Il Buco

Nostalgia

Qui rido io

CASTING DIRECTOR

Sara CASANI Settembre

Alessandra CUTOLO Ariaferma

Paola ROTA, Raffaele DI FLORIO Nostalgia – Qui rido io

Annamaria SAMBUCCO, Massimo APPOLLONI è stata la mano di Dio

Francesco VEDOVATI Freaks out

COLONNA SONORA

Michele BRAGA, Gabriele MAINETTI Freaks out

Lele MARCHITELLI è stata la mano di Dio

Nicola PIOVANI I fratelli De Filippo – Leonora addio

PIVIO e Aldo DE SCALZI Diabolik – Il silenzio grande

Pasquale SCIALò Ariaferma

MIGLIORE CANZONE

SEI TU Musica, Fabrizio MOBRICI Roberto CARDELLI, testo Fabrizio MORO

interpretata da Fabrizio MORO Ghiaccio

SULLE NUVOLE Musica, testi e interpretata da Tommaso PARADISO Sulle nuvole

LA PROFONDITà DEGLI ABISSI Musica, testi e interpretazione di Manuel AGNELLI Diabolik

NEI TUOI OCCHI Musica Francesca MICHIELIN, Andrea FARRI

testi e interpretazione Francesca MICHIELIN Marilyn ha gli occhi neri

JUST YOU Musica e testi Giuliano TAVIANI, Carmelo TRAVIA

interpretata da Marianna TRAVIA L’Arminuta