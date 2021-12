Stasera in tv: “Non ci resta che vincere” su Rai 3

Cast e personaggi

Javier Gutiérrez: Marco Montes

Athenea Mata: Sonia

Juan Margallo: Julio

José de Luna: Juanma

Sergio Olmo: Sergio

Luisa Gavasa: Amparo, madre di Marco

Jesús Vidal: Marín

Gloria Ramos: Collantes

Alberto Nieto Fernández: Benito

Julio Fernández: Fabián

Jesús Lago: Jesús

Fran Fuentes: Paquito

Stefan López: Manuel

Roberto Chinchilla: Román

Daniel Freire: Carrascosa

Jorge Galerón: Yepes

Itziar Castro: Madre di Jesús

Doppiatori italiani

Marco Mete: Marco Montes

Selvaggia Quattrini: Sonia

Gianni Giuliano: Julio

Gianluca Crisafi: Juanma

Alessio Nissolino: Sergio

Antonella Giannini: Amparo

Franco Mannella: Marín

Perla Liberatori: Collantes

Luigi Ferraro: Benito

Alberto Bognanni: Fabián

Federico Di Pofi: Jesús

Davide Lepore: Paquito

Angelo Evangelista: Manuel

Daniele Raffaeli: Román

Edoardo Nordio: Carrascosa

Dario Oppido: Yepes

Oliviero Dinelli: Antonio

Daniela Abbruzzese: Victoria

Trama e cast

Marco è allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello. Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una pena d’interesse generale. Per ordine del giudice deve quindi organizzare una squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità. Tutti i giocatori della squadra di basket sono interpretati da attori disabili.

Curiosità

Alla ricerca di più realismo, il regista Javier Fesser voleva attori non professionisti, ma persone disabili della vita reale per la squadra di basket. Tutti loro fanno il loro debutto con questo film.

Javier Fesser dirige “Non ci resta che vincere” da una sua sceneggiatura basata su una storia originale di David Marqués (El club del paro).

Javier Fesser vincitore di quattro Premi Goya, due dei quali per la sceneggiatura e la regia del dramma fantasy Camino, e nominato all’Oscar per il cortometraggio Binta y la gran idea, torna al formato live-action dopo la regia del film d’animazione Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo Sguercio.

Il film è stato candidato a 11 premi Goya vincendo in tre categorie: Miglior film, Miglior attore rivelazione (Jesús Vidal) e Miglior canzone (“Este es el momento”).

Il film è stato opzionato per un remake americano attualmente in pre-produzione che vedrà protagonista Woody Harrelson; dirige Bobby Farrelly (Io, me & Irene) da una sceneggiatura di Mark Rizzo (Prosciutto e uova verdi).

Note di regia

“Non ci resta che vincere” affronta l’affascinante mondo delle persone con disabilità mentali con la stessa sincerità e naturalezza con cui loro si trovano ad affrontare la vita. La loro diffusa mancanza di pregiudizi su qualsiasi questione e la loro invidiabile propensione a dire le cose come stanno, permettono ai suoi protagonisti di vivere un’avventura inevitabilmente divertente e umanamente deliziosa. [Javier Fesser]

La colonna sonora