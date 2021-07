Nope: primo poster del nuovo horror del regista Jordan Peele

Jordan Peele ha utilizzato il suo account Twitter per rivelare poster e titolo del suo prossimo film, un nuovo horror dal titolo Nope. Gli unici dettagli disponibili e che come i precedenti Scappa – Get Out e Noi, sarà un altro horror narrato da un punto di vista sociale e uscirà nelle sale il 22 luglio 2022.

Questo progetto segnerà una reunion tra Peele e l’attore Daniel Kaluuya, il protagonista di “Scappa – Get Out”, che reciterà nel nuovo film con Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Barbie Ferreira, Terry Notary, Brandon Perea e Conor Kowalski.

Peele nasce comico (Key & Peele) e poi decide di mettere in pratica la sua passione per il genere horror debuttando alla regia nel 2017 con l’acclamato “Scappa – Get Out” che gli vale 4 candidature all’oscar tra cui miglior film e regista e una statuetta vinta per la migliore sceneggiatura originale. Inoltre il film sbanca il box-office con circa 255 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di appena 4 milioni e mezzo. Nel 2019 arriva l’opera seconda “Noi” incentrata su una famiglia che si ritrova perseguitata da una famiglia di doppelganger malvagi, il film convince la critica e conquista il pubblico con 255 milioni incassati nel mondo da un budget di 20. Nel frattempo Peele ha anche prodotto il BlacKkKlansman di Spike Lee, le serie tv Ai confini della realtà di cui è stato anche presentatore, Hunters con Al Pacino e Lovecraft Country – La terra dei demoni purtroppo cancellata da HBO dopo una sola stagione. Inoltre c’è Peele dietro al sequel/reboot di Candyman che il regista ha scritto e prodotto e che arriverà nei cinema il 26 agosto 2021.

Fonte: Twitter