Old di M. Night Shyamalan: trailer italiano ufficiale (solo al cinema dal 21 luglio)

Universal Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Old, il nuovo thriller mistery del regista M. Night Shyamalan che arriverà nei cinema il 21 luglio. Il film racconta l’idilliaca vacanza di una famiglia in una località tropicale in cui scoprono che la spiaggia appartata dove si stanno rilassando li sta facendo invecchiare rapidamente…riducendo le loro intere vite ad un solo giorno.

La trama ufficiale: È una giornata da spiaggia perfetta, o almeno così pensano la famiglia, la giovane coppia, alcuni turisti e un rifugiato che finiscono tutti nella stessa baia appartata e idilliaca piena di piscine naturali e spiagge sabbiose, circondata da scogliere verdi e fitte di vegetazione. Ma questa utopia nasconde un oscuro segreto. Il primo è il cadavere di una donna trovata a galleggiare nell’acqua cristallina. Poi c’è il fatto strano che tutti i bambini invecchino rapidamente. Presto tutti invecchiano, ogni mezz’ora, e non sembra esserci alcuna via d’uscita dalla baia. Il racconto inizia come un giallo con delitto, prosegue come un episodio di “Ai confini della realtà” e termina con una sorta di esistenzialismo che non sarebbe fuori luogo in un film di Von Trier.

“Old” è interpretato da un notevole cast internazionale che include il vincitore del Golden Globe Gael García Bernal (Mozart in the Jungle), Vicky Krieps (Il filo nascosto), Rufus Sewell (L’uomo nell’alto castello), Ken Leung (Star Wars: Episode VII — Il risveglio della Forza), Nikki Amuka-Bird (Jupiter – Il destino dell’universo), Abbey Lee (Lovecraft Country), Aaron Pierre (Krypton), Alex Wolff (Hereditary), Embeth Davidtz (Millennium – Uomini che odiano le donne), Eliza Scanlen (Piccole Donne), Emun Elliott (Star Wars: Episode VII — Il risveglio della Forza), Kathleen Chalfant (The Affair) and Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit).

Shyamalan lanciato dal film Il sesto senso nel 1999, ha avuto il suo momento d’oro agli inizi degli anni 2000 (Unbreakable, Signs, The Village) per poi subire una battuta d’arresto iniziata con l’intrigante ma travagliato Lady in the Water, proseguita con il sottovalutato E venne il giorno stroncato dalla critica e culminato con due sonori flop: il fantasy L’ultimo dominatore dell’aria e il fantascientifico After Earth interpretato da Will Smith con il figlio Jaden Smith. Shyamalan sta vivendo un momento di rinascita artistica iniziata con il thriller found footage The Visit (105 milioni) a cui è seguito l’apprezzato Split (278 milioni) che si è poi rivelato un sequel di Unbreakable culminato purtroppo nel deludente Glass che però ha incassato bene (249 milioni). Nel mezzo anche l’intrigante serie tv Servant, rinnovata per una terza stagione, che ha visto Shyamalan in veste di regista e produttore esecutivo.

“Old” è una produzione Blinding Edge Pictures, diretta e prodotta da M. Night Shyamalan, da una sceneggiatura basato sulla graphic novel Sandcastle di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters. Il film è anche prodotto da Ashwin Rajan (Glass, Servant) e Marc Bienstock (Glass, Split). Il produttore esecutivo è Steven Schneider.

