Our Little Secret, recensione e colonna sonora: una brillante commedia romantica a misura di Natale (disponibile su Netflix)

E’ disponibile su Netflix “Our Little Secret“, una commedia romantica natalizia con Lindsay Lohan e Ian Harding che parla di piccoli grandi segreti, primi amori mai realmente dimenticati, seconde possibilità e suocere da incubo.

Our Little Secret – La recensione del film

Lindsay Lohan conclude il contratto firmato con Netflix per una trilogia di film con un’altra commedia romantica di cui è come di consueto anche produttrice esecutiva. Dopo aver interpretato una “smemorata” accolta in casa da un bel vedovo e sua figlia in Falling for Christmas, e la trasferta irlandese condita con un pizzico di magia di Irish Wish – Solo un desiderio si cimenta con una sorta di “Ti presento i miei incontra Quel mostro di suocera”.

Al timone di questo scanzonato “divertissement” di stampo natalizio troviamo Stephen Herek, un eclettico per quanto riguarda lo spaziare tra i generi, ma noi lo vogliamo ricordare con affetto per aver portato negli anni ottanta sul grande schermo i Critters, per la commedia sportiva Stoffa da campioni recentemente adattata in una serie tv di Disney+ purtroppo chiusa alla prima stagione, per l’adattamento Disney anni novanta de I tre moschettieri con Charlie Sheen:, Kiefer Sutherland, Oliver Platt, Chris O’Donnell e un cattivissimo Tim Curry nei panni di Richelieu, per la storia vera Rock Star con protagonista un istrionico Mark Whalberg e naturalmente per averci regalato Glenn Close nel ruolo di Crudelia Demon nel live-action La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera.

“Our Little Secret” ci racconta di due ex, la Avery di Lindsay Lohan e il Logan di Ian Harding, che non si vedono da una decina d’anni e che si sono lasciati piuttosto malamente dopo aver percorso quel sentiero della vita che parte con un’amicizia di gioventù e diventa un amore che sembra destinato a durare per sempre. Ma sappiamo che il destino è spesso cinico e beffardo ed è così che la coppia scoppia e poi si “riaccoppia” con un paio di partiti di buona famiglia: Avery incontra l’estremamente posato Cameron (Jon Rudnitsky) mentre Logan la giovane e stilosa Cassie (Katie Baker). Quello che i due ex non sanno è che i loro rispettivi partner sono fratelli e che di conseguenza loro condividono inconsapevolmente una suocera da incubo, la Erica Morgan di Kristin Chenoweth che non vede di buon occhio Avery e stravede invece per Logan. Le festività natalizie saranno l’occasione per un incontro con le famiglie che si trasformerà in un goffo e reiterato tentativo di Avery e Logan di non far scoprire ad Erica il loro trascorso sentimentale, ma come ci ricorda Shakespeare: “Due persone possono serbare un segreto se soltanto una sola lo conosce.”

“Our Little Secret” è una commedia che non presenta particolari guizzi, ma è in grado di muoversi con particolare eleganza all’interno di dinamiche come quelle famigliari legate alle festività spesso al centro di feroci rappresentazioni comiche. La sceneggiatura dell’esordiente Hailey DeDominicis è di una leggerezza encomiabile, schiva o smorza ogni elemento “politicamente scorretto” spingendo su una serie di gag, in gran parte allestite in casa Morgan, che divertono senza mai sfociare nella risata grassa, ma questo non è assolutamenet un problema se alla fine quello di cui si vuol fruire è una romantica e piacevolmente prevedibile storia d’amore ad ostacoli, con prevedibile ma gradito lieto fine e un’atmosfera natalizia che arriva a dare un benevolo colpo di grazia anche a chi non ama particolarmente il genere.

Our Little Secret – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono della compositrice Emily Bear (K-POPS, Oceania 2, Qua la zampa 2). Bear e il regista Stephen Herek hanno già collaborato per il dramma Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker.

(K-POPS, Oceania 2, Qua la zampa 2). Bear e il regista Stephen Herek hanno già collaborato per il dramma Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker. Altri brani inclusi nella colonna sonora: “Go Santa Go!” di Howell-Freundich Overdrive / “Summer” di Calvin Harris / “Down At the Bay” di Lawrence J. Weber / “Tis the Season” di Rehya Stevens / “Joy to the World” di Up With People / “Otherside” di ED.1T / “Deck the Halls” di Nik Freitas / “Jingle Jangle” di Rehya Stevens / “Light On” di Maggie Rogers / “Thanks To Me” di The Mears Brothers / “It’s Christmas” di Amber Woodhouse.

Ad un certo punto nella scena in chiesa il coro intona “Celebration” di Kool & the Gang .

. La colonna sonora include il brano “Happiest Christmas Tree” dell’attrice e cantante Aliana Lohan, sorella di Lindsay Lohan. Aliana oltre ad aver fornito brani all’intera trilogia di film che Lindsay Lohan ha realizzato per Netflix (Falling Christmas, Irish Wish e Our Little Secret) , ha anche recitato con la sorella in “Falling Christmas”.

