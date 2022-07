Stasera in tv: “Pane al limone con semi di papavero” su Canale 5

Cast e personaggi

Elia Galera: Marina

Eva Martín: Anna

Mariona Pagès: Anita

Marilú Marini: Úrsula

Tommy Schlesser: Mathias

Claudia Fazi: Catalina

Ana Gracia: Sor Teresa

Pere Arquillu: Sorella Zelat

Almudena Rey: Paula

Nansi Nsue: Lezna

Joseph Ewonde: Kaleb

Natalia Monroy: Fabiola

Hoji Fortuna: Signor Berkele

Xim Vidal: Bernat

Caterina Alorda: Joana

Miquel Gelabert: Vicenç

Carles Molinet: Ginecologo

Assun Planas: Dottoressa Fernández

Jaume Fuster: Julio

Eva Barceló: Berta

Suadu Sene Faye: Giovane Madre Africana

Phillip Rogers: Notaio

Apolònia Serra: Infermiera di Ginecología

Toni Pons Vera: Tecnico Radiologo

David Harada: Anestesista Africa

Fatou Bass: Infermiera Africa

Giuseppe Aste: Avvocato Alemán

Luis Dyangani: Marito Africano

La trama

In un piccolo paese dell’isola di Maiorca, Anna e Marina (Eva Martin e Elia Galera), due sorelle separate quando erano adolescenti, si incontrano di nuovo per vendere una panetteria che hanno ereditato da una donna misteriosa di cui non sanno nulla. Le due sorelle hanno condotto vite molto diverse. Anna ha appena lasciato l’isola ed è infelicemente sposata con un uomo che non ama più. Marina viaggia per il mondo lavorando come medico per una ONG. Mentre le sorelle cercano di scoprire i segreti nascosti dietro la loro enigmatica benefattrice e la sua proprietà, sono costrette ad affrontare vecchie controversie familiari e recuperare il tempo perduto.

Curiosità

Il film è diretto dal regista spagnolo Benito Zambrano (La voce taciuta, Habana Blues, Intemperie) da una sua sceneggiatura scritta con Cristina Campos e basata sull’omonimo romanzo di Campos.

Il film è stato girato presso Valldemossa, comune spagnolo di 1.995 abitanti situato nella comunità autonoma delle Isole Baleari. Si trova a Nord-Ovest dell’isola maggiore, Maiorca, ed è ricordata per essere stata luogo di soggiorno del compositore Fryderyk Chopin e della sua compagna, la scrittrice George Sand.

Il film ha fruito della fotografia di Marc Gómez del Moral (La distancia), del montaggio di Teresa Font (Prosciutto prosciutto), della scenografia di Irene Montcada (Truman – Un vero amico è per sempre) e dei costumi di Uli Simon (JCVD – Nessuna giustizia).

Elia Galera (Marina) ed Eva Martin (Anna) hanno già recitato insieme nella serie tv La caccia. Monteperdido. Inoltre Eva Martin ha interpretato una radiologa in Dolor y Gloria di Pedro Almodovar ed ha recitato nelle serie tv Le ragazze del centralino e Il molo rosso.

Il romanzo originale

Cristina Campos è nata a Barcellona nel 1975. Si è laureata in Lettere presso l’Universidad Autónoma de Barcelona. Ha terminato i suoi studi all’Università di Heidelberg in Germania, dove ha anche lavorato come coordinatrice del festival internazionale del cinema della città. È tornata nel suo paese d’origine dove ha iniziato la sua carriera nell’industria cinematografica. Negli ultimi dieci anni ha lavorato come direttrice del casting per lungometraggi e serie televisive. Attualmente combina il suo lavoro audiovisivo con la sua passione per la scrittura. “Pane al limone con semi di papavero” è il suo primo romanzo.

La sinossi ufficiale del romanzo: Sullo sfondo incantato di Mallorca, una storia di amicizia tutta al femminile tra inconfessabili segreti di famiglia e il coraggio di realizzare i propri desideri. Anna e Marina non si vedono da molti, troppi anni. Inseparabili per tutta l’infanzia trascorsa sulle spiagge assolate di Mallorca, si sono allontanate sempre più. Anna, la sorella maggiore, bionda e delicata, è rimasta sull’isola, intrappolata in un matrimonio infelice; Marina, il maschiaccio di famiglia, ha fatto del mondo la sua casa e vive dove la porta il suo lavoro per Medici senza Frontiere. Quando scoprono di aver ereditato un mulino con tanto di panetteria annessa, le due sorelle non vedono l’ora di sbarazzarsene e andare avanti con le loro vite. Ma al momento di firmare il contratto di vendita della proprietà, Marina ha un ripensamento. Le circostanze e le motivazioni che si celano dietro la donazione sono troppo misteriose per poter essere ignorate: chi era María Dolores? Che legame aveva con loro quella donna? Grazie alla panetteria e alle antiche ricette di famiglia, Marina, Anna e sua figlia Anita troveranno la forza di perdonare gli errori del passato e affrontare il difficile futuro che le attende.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore spagnolo Joan Valent (The Cosmonaut, La fortuna della vita, Le streghe son tornate).

(The Cosmonaut, La fortuna della vita, Le streghe son tornate). La colonna sonora include il brano “Semillas de amapola” scritto da Joan Valent e interpretato da Estrella Morente.

TRACK LISTINGS:

1. Nacer en África 4:34

2. El Orfanato 2:37

3. Amina 2:28

4. Despedida de África 4:00

5. Adiós, Amina 2:27

6. Adopción, Amor y Distancia 1:51

7. Me Pedirás Que Me Case Contigo 3:07

8. Llegar a Mallorca 1:56

9. Quién Es Lola 5:02

10. El Horno de Lola 3:22

11. No Sé Por Qué Os Dejo la Herencia 2:08

12. No Quiero Vender 2:09

13. Quiero Saber Más 2:25

14. La Adopción de Amina 3:07

15. Los Caminos Se Cruzan 4:39

16. Hagamos Pan de Limón 3:52

17. Las Semillas del Alma 1:35

18. Los Misterios de la Maternidad 2:50

19. Boda en África 5:42

20. Ser Madre de Amina 2:32

21. No Tengas Miedo, Estoy a Tu Lado 6:34

22. La Despedida 5:03

23. Pan de Limón Con Semillas de Amapola 5:58

La colonna sonora di “Pane al limone con semi di papavero” è disponibile su Amazon.