Paranormal Activity 7 è completato, lo conferma Jason Blum

Paranormal Activity 7 è stato completato, a dare la notizia Jason Blum fondatore e CEO di Blumhouse Productions. Questo settimo capitolo arriva a quattordici anni dal folgorante debutto della saga con l’originale Paranormal Activity lanciato da Blum, distribuito da Paramount Pictures e diretto da Oren Peli che all’epoca registrò un incasso di 194 milioni di dollari, decisamente impressionante considerando il budget investito di soli 15.000$ (215.000$ con la post-produzione).

La saga proseguirà con tre sequel tutti al di sopra dei 100 milioni d’incasso con budget che oscillavano dai 3 ai 5 milioni, un mediocre spin-off del 2014 che in Italia perderà il riferimento al franchise e uscirà con il solo titolo Il Segnato, e nel 2015 la saga sembra aver fatto il suo tempo con il discreto sequel Paranormal Activity – Dimensione fantasma, sesto film che si rivelerà il più costoso della serie con 10 milioni di budget, ma un incasso che non raggiungerà gli 80 milioni.

Nonostante Blum avesse annunciato “Dimensione fantasma” come capitolo finale, quattro anni dopo viene annunciato un “Paranormal Activity 7” interpretato da Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert, Henry-Ayres-Brown, Kyli Zion, Jill Andre, Wesley Han e Colin Keane.

Durante un’intervista con il sito Collider per promuovere La notte del giudizio per sempre, Blum ha confermato che Paranormal Activity 7 è stato ufficialmente completato. Ha spiegato che la Paramount Pictures voleva davvero continuare il franchise, ma ha riconosciuto che la storia doveva per forza di cose prendere una strada diversa rispetto al passato.

Il film è finito. Sì, ce l’abbiamo fatta…Paramount voleva continuare Paranormal Activity, probabilmente io l’avrei lasciato stare. Ma visto che volevano continuare, ho pensato che se questa era l’intenzione c’era un livello di stanchezza raggiunta e quindi non c’era modo di continuare la strada che avevamo percorso. Quindi ho davvero incoraggiato tutte le persone creative coinvolte a pensare a qualcosa di nuovo. Molte persone che andranno a vedere il nuovo Paranormal Activity avevano 3 anni quando è uscito il primo Paranormal Activity, quindi non sanno nemmeno di quei film più vecchi. Ho pensato che se si aveva l’intenzione di rifarlo, sarebbe stato meglio rifarlo sul serio, non cercare di espandere ciò che abbiamo fatto durante gli anni passati.

Al momento non ci sono dettagli sulla trama di “Paranormal Activity 7”. Il film è diretto da Will Eubank (Underwater) e scritto da Christopher Landon (Auguri per la tua morte) già sceneggiatore di quattro dei sei capitoli del franchise. A causa della pandemia di coronavirus il film ha subito ritardi e alla fine si è deciso di far debuttare il settimo film direttamente in streaming su Paramount+ entro la fine del 2021.