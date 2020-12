Parasite e Tiger King sono il film e la serie tv più cercati su Google del 2020

Google ha rivelato la classifica 2020 dei più “googlati” e quest’anno il vincitore per il cinema va all’acclamato film premio Oscar Parasite di Bong Joon-Ho, mentre per le serie tv si piazza in testa Tiger King di Netflix.

“Parasite” ha fatto sensazione agli Oscar 2020 dopo aver fatto incetta di premi, tra cui prima Palma d’oro sudcoreana assegnata nella storia di Cannes. Il film di Bong Joon-Ho è stato il primo film sudcoreano a venire candidato agli Oscar, con quattro statuette vinte tra cui un doppia con miglior film e miglior film straniero.

Notevole anche l’exploit del “Tiger King” di Netflix, senza dubbio la docuserie dell’anno, che ha seguito da molto vicino le vicende dell’eccentrico collezionista e commerciante di animali esotici Joseph Allen Maldonado-Passage alias Joe Exotic, proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklahoma condannato a 22 anni di reclusione nel 2019 dopo essere stato ritenuto colpevole di diciassette capi d’accusa per abuso di animali e due accuse di omicidio su commissione per il tentato omicidio dell’attivista animalista Carole Baskin. Attualmente l’attore Rob Lowe e il regista Ryan Murphy stanno lavorando ad un adattamento cinematografico delle vicende di Joe Exotic mentre Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una serie tv di otto episodi prodotta da Imagine Television Studios e CBS, basata sull’articolo “Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild” di Leif Reigstad.

Nella lista annuale di Google Year in Search, “Parasite” ha battuto il film di guerra 1917 di Sam Mendes in cima alla lista dei film, con Black Panther al terzo posto, risultato registrato in concomitanza con la morte di Chadwick Boseman che è anche nella lista delle celebrità defunte più cercate del 2020. Il thriller erotico 365 Days è arrivato quarto mentre Contagion si è aggiudicato il quinto posto. Nella lista dei programmi televisivi, “Tiger King” ha battuto il Grande Fratello brasiliano aggiudicandosi il primo posto con il podio completato da Money Heist terzo seguito da Cobra Kai al quarto posto e The Umbrella Academy al quinto.

Il quinto posto per il “Contagion” di Steven Soderbergh è una diretta conseguenza della pandemia Covid-19 mentre il controverso “365 Days”, dramma erotico polacco stroncato dalla critica e al centro di polemiche per i suoi contenuti sessisti accusati di incitare alla violenza sulle donne, è stato molto apprezzato dal pubblico di Netflix che lo ha visto incluso nella top 10 dei film più visti in 25 paesi del mondo tra cui italia, Germania, Gran Bretagna, Canada, Israele e Stati Uniti.

Per quanto riguarda gli attori più cercati oltre a Boseman nella classifica troviamo Tom Hanks, Amber Heard, Lea Michele e Joaquin Phoenix.

NEWS

Election results

Coronavirus

Stimulus checks

Unemployment

Iran

Hurricane Laura

Super Tuesday

Stock market

Murder hornet

Australia fires

PERSONE

Joe Biden

Kim Jong Un

Kamala Harris

Jacob Blake

Ryan Newman

Tom Hanks

Shakira

Tom Brady

Kanye West

Vanessa Bryant

DEFUNTI

Kobe Bryant

Naya Rivera

Chadwick Boseman

George Floyd

Ruth Bader Ginsburg

Eddie Van Halen

King Von

Kelly Preston

Pop Smoke

Ahmaud Arbery

ATTORI

Tom Hanks

Chris D’Elia

Jada Pinkett Smith

Timothée Chalamet

Ricky Gervais

Amber Heard

Joaquin Phoenix

Danny Masterson

Ryan Dorsey

Lea Michele

FILM

Parasite

1917

Black Panther

Harley Quinn: Birds of Prey

Little Women

Just Mercy

Bad Boys 3

Sonic the Hedgehog

Contagion

Fantasy Island

FILM D’AZIONE

1917

Black Panther

Birds of Prey

Bad Boys 3

Sonic the Hedgehog

Mulan

The Old Guard

Artemis Fowl

Bloodshot

Extraction

FILM DRAMMATICI

Little Women

Just Mercy

Tenet

365 Days

Jojo Rabbit

The Photograph

Enola Holmes

The Gentlemen

The Hunt

After we Collided

FILM THRILLER

Contagion

Fantasy Island

Underwater

The Grudge

The Invisible Man

The Turning

The Devil All The Time

Antebellum

Gretel & Hansel

Knock Knock

FILM COMMEDIE

Hubie Halloween

Like a Boss

Onward

Trolls World Tour

Borat 2

Spies in Disguise

The Wrong Missy

Dolittle

King of Staten Island

Downhill

MUSICISTI E GRUPPI

Shakira

August Alsina

Adele

Doja Cat

Grimes

Van Halen

Lizzo

Tamar Braxton

Quando Rondo

Tory Lanez

SERIE TV

Tiger King

Cobra Kai

Ozark

The Umbrella Academy

The Queen’s Gambit

Little Fires Everywhere

Outer Banks

Ratched

All American

The Last Dance

Fonte: Deadline