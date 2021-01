Come d’incanto 2: Patrick Dempsey conferma che tornerà per il sequel Disenchanted

Patrick Dempsey in una recente intervista con Good Morning America ha conferma che tornerà per Come d’incanto 2 aka Disenchanted. Dempsey tornerà nei panni dell’interesse amoroso della Giselle di Amy Adams, il cinico papà divorziato Robert che nel primo film viene lentamente, ma inesorabilmente conquistato dalla irresistibile ingenuità e purezza del personaggio di Adams, un mix di Principesse Disney su cui spiccano Biancaneve e Ariel de La sirenetta, piombato in quel di New York dal magico e incanto mondo animato di Andalasia.

Ho appena ricevuto questa sceneggiatura per il secondo film, che sto iniziando ad esaminare e prendere appunti”, ha detto Dempsey, aggiungendo che le riprese potrebbero iniziare già in primavera.

“Come d’incanto 2” è ancora alla ricerca di un’attrice per interpretare la cattiva del film, nel film originale c’era una strepitosa Susan Sarandon nei panni della Malvagia Narissa, ispirata all’iconica Malefica. I compositori e parolieri Alan Menken e Stephen Schwartz che hanno collaborato alla colonna sonora del primo film tornano nel sequel per scrivere nuove canzoni per il film. L’originale Come d’incanto, omaggio e auto-parodia dei film animati della Disney, ha segnato il ritorno dell’animazione tradizionale in un lungometraggio Disney dopo la decisione dell’azienda nel 2004 di passare interamente all’animazione al computer. Il film diretto da Kevin Lima, regista del film animato Tarzan e del live-action La carica dei 102, è stato un successo sia critico che finanziario con un budget di 85 milioni di dollari che ne ha generati a livello globale circa 340.

In un recente aggiornamento che anticipava il ritorno di Dempsey si accennava anche ad un breve sinossi ufficiale con il sequel che riprenderà dieci anni dopo gli eventi del primo film e vedrà Giselle mettere in discussione la sua felicità, portando involontariamente confusione nelle le vite sia di coloro che vivono nel mondo reale che in quel di Andalasia. “Come d’incanto 2” è attualmente in pre-produzione ed è previsto come un’esclusiva Disney +.

Fonte: EW