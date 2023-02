Perfect Addiction: trailer italiano e anticipazioni del dramma romance su Prime Video dal 24 marzo

Dal 24 marzo disponibile su Prime Video Perfect Addiction, il nuovo film basato sull’omonima web-novel di successo lanciata sulla piattaforma Wattpad, della scrittrice di romanzi di genere “new adult” Claudia Tan.

Perfect Addiction – Trama e cast

La trama ufficiale: L’allenatrice di arti marziali Sienna Lane (Kiana Madeira) pensa di aver finalmente dato un ordine nella sua vita: un bell’appartamento, il lavoro dei suoi sogni e Jax (Matthew Noszka), l’amore della sua vita. Jax e Sienna sembrano essere una coppia indistruttibile, divenendo sempre più uniti, mentre Sienna allena Jax per diventare campione assoluto della categoria MMA underground in carica. Tutto sembra perfetto… fino a quando non lo è più e Sienna scopre che Jax la tradisce con sua sorella minore. Di fronte al tradimento di chi dovrebbe esserle più vicino, Sienna decide di vendicarsi e intende colpire Jax sui suoi punti deboli. L’occasione perfetta si presenta con Kayden Williams (Ross Butler). Kayden è lunatico, pieno di risentimento e indisciplinato, ma senza dubbio un grande combattente. Kayden e Sienna si rendono presto conto che dovranno collaborare per raggiungere il loro obiettivo e sconfiggere Jax sul ring. Ma quando Sienna e Kayden si troveranno vicini ma fuori dal ring, il percorso diventa più complicato.

Il film è interpretato dalle stelle nascenti Kiana Madeira (After 3, After 4), Ross Butler (13 Reasons Why), e Matthew Noszka (Star). Al loro fianco Bree Winslow (Euphoria), Nicholas Duvernay (Purple Hearts) e Manu Bennett (Spartacus: Gods of the Arena).

Perfect Addiction – Trailer e video

Trailer italiano ufficiale pubblicato il 21 febbraio 2023

Curiosità sul film

Il film è diretto da Castille Landon, già regista di Luce dei miei occhi e successi di Prime Video come After 3 e After 4.

La sceneggiatura del film è dell’attrice e scrittrice Stephanie Sanditz, al suo primo lungometraggio dopo aver esordito come autrice per per serie tv (Chat Like Love, Love Daily e The High Life).

L’attore Ross Butler sul film: “Quello che mi è piaciuto del film è che è un mix tra il genere MMA (Mixed Martial Arts – Arti Marziali Miste) e un dramma romantico, e non è così usuale. Di solito, i film di combattimento sono tutti incentrati sulle gare e gli allenamenti, e quelli funzionano molto bene, ma questo film ha un lato emotivo davvero dolce e profondo”.

“Perfect Addiction” è una produzione Constantin Film (executive producers: Martin Moszkowicz e Richard Wright, prodotto da Robert Kulzer) e JB Pictures (prodotto da Jeremy Bolt) in cooperazione con Wattpad WEBTOON Studios (prodotto da Aron Levitz, Eric Lehrmann, Lindsey Ramey) e in co-produzione con Spark Productions.

Claudia Tan – Il romanzo originale

Claudia Tan è una nuova scrittrice di romance per adulti. È l’autrice della serie di successo “Perfect” su Wattpad, che ha accumulato oltre 170 milioni di letture combinate e le è valso il People’s Choice Award nel 2015 e nel 2016. Il suo secondo romanzo, “Perfect Addiction” è stato pubblicato da Wattpad Books nel 2022. Tan che è anche una cantautrice vive attualmente in Malesia.

Ambientato a Kuala Lumpur, “Perfect Addiction” è il secondo libro di una serie romance interconnessa denominata “Perfect”. Spiegando ulteriormente questo argomento, Claudia Tan ha dichiarato: “La serie è stata pubblicata per la prima volta su Wattpad nel 2014, ma ora è stata pubblicata come copie fisiche. Perfect Addiction è stato di gran lunga il libro con le migliori prestazioni della serie. Secondo Variety, questo romanzo ha oltre 85 milioni di letture su Wattpad.

La sinossi ufficiale del romanzo: Quando Sienna Lane scopre il suo fidanzato Jax Deneris a letto con sua sorella, il suo mondo va in pezzi. In meno di cinque minuti è senza casa, senza amici, senza famiglia. Promettendo di vendicarsi di Jax, Sienna pianifica rapidamente una vendetta che lo colpirà dove fa più male: sul ring delle MMA. Fase uno: convincere il rivale di Jax, Kayden Williams, ad allenarsi con lei. All’inizio, Kayden non vuole avere niente a che fare con i piani di Sienna, ma quando capisce che potrebbe essere in grado di dargli un vantaggio, cede, lasciandola prima entrare in casa sua, poi nel suo letto e infine nel suo cuore. Ma per quanto lei tenga a Kayden, non può lasciar andare la sua rabbia, e questo minaccia le fondamenta traballanti che hanno costruito insieme dalle loro vite danneggiate. Quando Kayden dà a Sienna un ultimatum, o lui o la sua vendetta, lei è costretta a decidere. Vale la pena buttare via il suo futuro con Kayden solo per farla pagare a Jax?

Il romanzo “Perfect Addiction” di Claudia Tan è disponibile in edizione inglese su Amazon.

Perfect Addiction – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Jonathan Sanford (In My Pocket, Garwin, Sembrava perfetto… e invece, Chasing Bubbles, National Champions).

1. Better than Before (Intro) (0:26)

2. What Do You Want (2:15)

3. Passion Campaign (1:03)

4. Better than Before (1:12)

5. Dizzy Disorientation (1:52)

6. Underground King (0:55)

7. Time for Fun (1:09)

8. Diner Declaration (1:35)

9. Jumping Jack (1:11)

10. Make a Statement (1:32)

11. Fueled Up (0:48)

12. Protecting You (1:44)

13. A Beautiful Force (1:15)

14. Surrounded by Loneliness (1:17)

15. Putting the Pieces Together (1:21)

16. The Boy Hero (1:56)

17. The Sport of Blood (1:34)

18. I Love You (1:43)

19. Letter Read Intro (0:57)

20. The Old Feelings (1:14)

21. Return to Lucky (0:41)

22. Letter Read (1:28)

La colonna sonora di “Perfect Addiction” è disponibile su Amazon.

Perfect Addiction – Foto e poster