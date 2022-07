Persuasione: nuove locandine e colonna sonora del film Netflix con Dakota Johnson

Dal 15 luglio su Netflix Persuasione, un nuovo e moderno adattamento del celebre romanzo di Jane Austen sulla scia del successo della serie tv Bridgerton. Il film diretto dalla regista teatrale Carrie Cracknell vede protagonista Dakota Johnson affiancata da Cosmo Jarvis, Richard E. Grant e Henry Golding.

Trama e cast

La trama ufficiale: Anne Elliot (Dakota Johnson) è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l’altezzosa famiglia sull’orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis), l’affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità.

Il cast è completato da Richard E. Grant, Henry Golding, Yolanda Kettle, Jordan Long, Simon Paisley Day, Nikki Amuka-Bird, Lydia Rose Bewley, Agni Scott, Stewart Scudamore, Mia McKenna-Bruce, Nia Towle, Izuka Hoyle, Hardy Yusuf, Jake Siame, Ben Bailey Smith, Eve Matheson, Gary Beadle, Edward Bluemel, Afolabi Alli, Jenny Rainsford, Kate Ashcroft, Ali Ariaie, Janet Henfrey, Sophie Brooke.

Persuasione – trailer e video

Curiosità

Il film è diretto da Carrie Cracknell, regista di teatro al suo primo lungometraggio cinematografico.

Carrie Cracknell dirige “Persuasione” da una sceneggiatura di Ron Bass (Rain Man – L’uomo della pioggia, Al di là dei sogni) & Alice Victoria Winslow (miniserie tv Hot Spot) basata sul romanzo di Jane Austen.

Il team che ha supportato la regista Carrie Cracknell dietro le quite ha incluso il direttore della fotografia Carrie Cracknell (Old Man & the Gun), la montatrice Pani Scott (La vita straordinaria di David Copperfield), lo scenografo John Paul Kelly (L’altra donna del re) e la costumista Marianne Agertoft (serie tv Poldark e I Miserabili).

“Persuasione” al cinema e in tv

Persuasione (Persuasion, 1818) è un romanzo della scrittrice inglese Jane Austen, pubblicato postumo dal fratello e composto tra il 1815 e il 1816. La scrittrice inizierà a lavorare a questo romanzo immediatamente dopo aver finito Emma. È l’ultima opera completa scritta poco prima dell’aggravarsi della malattia di Addison che la porterà alla morte nel luglio del 1817.

“Persuasione” è stato oggetto di numerosi adattamenti, inclusi quattro adattamenti per la televisione, produzioni teatrali, trasmissioni radiofoniche e altre opere letterarie.

1960: “Persuasione”, miniserie della BBC con Daphne Slater nei panni di Anne e Paul Daneman nei panni del capitano Wentworth.

1971: “Persuasione”, miniserie ITV con Ann Firbank nei panni di Anne e Bryan Marshall nei panni del capitano Wentworth.

1995: “Persuasione”, uscito nel Regno Unito come film per la televisione con Amanda Root nei panni di Anne e Ciarán Hinds nei panni del capitano Wentworth. Il film è stato distribuito come film nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti dalla Sony Pictures Classics.

2007: “Persuasione”, film per la televisione che utilizza le location di Bath girato nel settembre 2006 per ITV1, con Sally Hawkins nei panni di Anne e Rupert Penry-Jones nei panni del capitano Wentworth.

2015: “Classic Alice”, serie prodotta per il web con Kate Hackett nei panni di Anne.

2019: “Rational Creatures”, una modernizzazione di Persuasione, con Kristina Pupo nei panni di Ana Elías (Anne Elliot) e Peter Giessl nei panni di Fred Wentworth (Capitano Wentworth).

2020: “Modern Persuasion”, una rivisitazione moderna di “Persuasione”.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Stuart Earl (My Brother the Devil, Frank). Earl ha musicato anche le serie tv Dieci piccoli indiani, Doctor Foster, Piccole donne e Angela Black. Earl è alla seconda collaborazione con la regista dopo il dramma teatrale A Doll’s House (2012)

TRACK LISTINGS:

1. Quietly Yours (Birdy) 3:54

2. Clifftop Prelude (Stuart Earl) 1:28

3. Journey to Uppercross (Stuart Earl) 1:36

4. Lanterns (Stuart Earl) 0:59

5. Into the Sea (Stuart Earl) 1:39

6. The Letter (Stuart Earl) 2:16

La colonna sonora di Persuasione è disponibile su Amazon.

