Pino Daniele – Il Tempo Resterà, su Rai Due il docu-film di Giorgio Verdelli dedicato al grande artista partenopeo. Un viaggio attraverso la musica, i concerti e la vita di Daniele, con una straordinaria serie di immagini, molte delle quali mai mostrate finora, testimonianze e performance musicali.

Un viaggio attraverso la musica, i concerti e la vita del grande artista partenopeo, a due anni dalla sua scomparsa. Il docu-film racconta pino Daniele con una straordinaria serie di immagini, molte delle quali mai mostrate finora, testimonianze e performance musicali. Molto del materiale utilizzato per comporre è assolutamente inedito ed è stato selezionato appositamente dal regista Giorgio Verdelli attraverso una lunga e paziente ricerca – e la consulenza del figlio di Pino Daniele, Alessandro, stretto collaboratore artistico del padre negli ultimi quindici anni – che ha permesso che la voce narrante del film fosse quella dello stesso Pino Daniele, supportato dal contributo di Claudio Amendola.

Nel film si intersecano immagini di repertorio, testimonianze e contributi. Accanto a Joe Amoruso, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, James Senese, Rino Zurzolo (i musicisti della storica band di “Vaimò” con cui Pino Daniele si riunì nel 2008 ) troviamo tra gli altri personaggi come Renzo Arbore, Stefano Bollani, Ezio Bosso, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Eric Clapton, Clementino, Roberto Colella, Gaetano Daniele, Enzo Decaro, Maurizio De Giovanni, Francesco De Gregori, Giorgia, Enzo Gragnaniello, Peppe Lanzetta, Maldestro, Fiorella Mannoia, Al di Meola, Phil Manzanera, Pat Metheny, Eros Ramazzotti, Massimo Ranieri, Ron, Vasco Rossi, Sandro Ruotolo, Giuliano Sangiorgi, Daniele Sanzone, Lina Sastri, Alessandro Siani, Corrado Sfogli, Massimo Troisi e Fausta Vetere.

“Il Tempo Resterà non è la biografia di Pino Daniele, ma per certi versi gli assomiglia molto” spiega il regista, Giorgio Verdelli. “Mi sono fatto guidare dalle canzoni e dalle frasi di Pino che sono diventate il filo conduttore del film documentario. Abbiamo voluto fare un percorso emozionale e siamo letteralmente saliti su un autobus (ribattezzato Vaimò, come il tour del 1981) che ci ha riportato nei luoghi della Napoli di Pino Daniele, per raccontare la sua idea di musica in movimento perenne, come la società di quegli anni che lui ha interpretato con una cifra innovativa e inimitabile”.

Verdelli, grazie alla sua profonda conoscenza di Pino Daniele, realizza così un ritratto inedito del musicista, raccontandone il rapporto intimo e profondo con la città di Napoli e la capacità di essere un artista apprezzato a livello internazionale. Così da “Pino Daniele – Il Tempo Resterà” emergono la vita e gli incontri di un uomo unico, tra appocundria, musica e poesia: un nero a metà, un Masaniello, un uomo in blues capace di parlare un linguaggio aperto a tutti grazie a una relazione empatica e straordinaria con le terre in cui era nato.

Le riprese a Napoli sono state realizzate grazie alla collaborazione del Comune di Napoli, per un doc impreziosito da molte testimonianze di artisti e amici di Pino., musica e poesia: un nero a metà, un Masaniello, un uomo in blues capace di parlare un linguaggio aperto a tutti grazie a una relazione empatica e straordinaria con le terre in cui era nato.

“Pino Daniele – Musicante 40th Anniversary Album” in digitale, CD e Vinile Limited Edition

E’ disponibile In occasione del 40° anniversario della pubblicazione di “Musicante” di Pino Daniele “Musicante 40th Anniversary Album”, una ristampa speciale che celebra non solo la straordinaria portata artistica di un album che ha segnato la musica italiana, ma anche l’accurato processo creativo che si cela dietro a ogni canzone.

A cura della Fondazione Pino Daniele e prodotto da Warner Music Italy, “Musicante 40th Anniversary Album” comprende l’album del 1984 rimasterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola e “Studio Session”, ovvero le recording session inedite di ogni brano registrate in presa diretta tra gennaio e settembre del 1984 presso Bagaria Studios di Formia (Latina).

“Musicante” ha segnato un punto di svolta nella carriera di Pino Daniele: questo album del 1984, infatti, rappresenta l’opera che ha reso Pino Daniele uno dei più grandi innovatori della musica italiana. La sua capacità di fondere mondi diversi e di comunicare sentimenti attraverso un linguaggio musicale universale che unisce perfettamente italiano, napoletano e inglese, lo consacra come un “musicante” libero che sa sempre dove dirigere la propria musica, con una profondità e una consapevolezza che lo hanno reso unico nella storia della musica.

Il lavoro di masterizzazione ha permesso di donare nuova vita sonora a brani incisi più 40 anni fa e di migliorarne il suono, senza stravolgerne l’essenza.

“Studio Session” rappresenta un prezioso documento, che offre uno sguardo approfondito sul metodo di lavoro di Pino Daniele e sulla ricerca musicale, permettendo a chi lo ascolta di fare un viaggio nel cuore del processo creativo e di apprendere la cura e la precisione che l’artista aveva nella costruzione e nella scelta degli arrangiamenti della base ritmica, su cui poi venivano aggiunte le voci, gli assoli di chitarra e gli altri strumenti, apprezzando così il lavoro di ricerca dell’equilibrio perfetto tra basso, batteria, pianoforte e chitarra, gli elementi alla base del suo “sound mediterraneo”.

La versione CD della ristampa comprende le tracce contenute “Musicante Original Album” (disco 1), “Studio Session” (disco 2) e un booklet impreziosito da foto inedite.

Il box limited edition, oltre al vinile dell’album originale e al vinile di “Studio Session”, contiene anche un booklet di 24 pagine con foto inedite, testi e guida all’ascolto e 4 inserti con le trascrizioni per chitarra, basso, batteria e pianoforte di 3 brani, che consentono a musicisti di ogni livello di approfondire e studiare le parti originali. Questi volumi sono parte di un ampio progetto della Fondazione Pino Daniele volto a catalogare e preservare l’intera opera dell’artista, con un focus particolare sull’aspetto didattico e formativo.

La produzione artistica di “Musicante Original Album” è stata curata da Fabrizio Bianco per la Fondazione Pino Daniele Ets, presieduta da Alessandro Daniele.

Come il brano “Again” e il live contest Musicante Award – Premio Pino Daniele, “Musicante 40th Anniversary Album” porta il sigillo del “70/10 Anniversary”, il marchio distintivo, ideato dalla Fondazione Pino Daniele, che garantisce l’autenticità e l’ufficialità delle iniziative dedicate a Pino Daniele che celebreranno, con profondità e impegno, il grande Pino Daniele in occasione dei 10 anni dalla sua scomparsa e dei 70 anni dalla sua nascita (www.fondazionepinodaniele.org/anniversary).

Musicante Original Album – Disco 1

Keep on Movin’

Just in Mi

Disperazione

Lassa che vene

Io ci sarò

Oi ne

Stella nera

Santa Teresa

Acchiappa acchiappa

Lazzari felici

Studio Session – Disco 2

Keep on Movin’

Just in Mi

Disperazione

Lassa che vene

Io ci sarò

Oi né

Stella nera

Santa Teresa

Acchiappa acchiappa

Lazzari felici

L’album “Musicante 40th Anniversary Album” è disponibile su Amazon sia in Doppio CD chein versione Digitale.