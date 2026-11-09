Pioggia di film e serie tv su HBO a Novembre: gli imperdibili

Dal period drama al thriller familiare, dal true crime al cinema di catalogo, la piattaforma distribuisce le novità dal 1° al 30 novembre. Il calendario, diffuso da HBO Max e ripreso da Sortiraparis, racconta bene la linea del servizio: tenere vivo l’interesse settimana dopo settimana, puntando sia sulle serie già attese sia sulla profondità del catalogo.

Il mese parte subito con un nome di peso: The Gilded Age 4, disponibile dal 2 novembre su HBO Max Francia. Poi il calendario entra nel vivo. L’Istituto 2 arriva l’8 novembre, mentre The Good Daughter, thriller in sei episodi tratto dal romanzo di Karin Slaughter, debutta il 12 novembre.

Tre titoli molto diversi, ma con basi narrative già robuste: la New York dell’alta società ottocentesca, l’immaginario cupo di Stephen King, un dramma familiare riaperto da un caso giudiziario.

Più avanti, il 19 novembre, arriva L’inferno delle Ardenne, film di guerra diretto da Rod Lurie con Scott Eastwood, Colin Hanks e Aunjanue Ellis Taylor. Il 24 novembre sarà invece la volta di The Walking Dead 11, che porta sulla piattaforma l’intera serie originale: undici stagioni disponibili in un unico catalogo, dettaglio non da poco per chi ama recuperare saghe lunghe.

Tra le uscite principali c’è anche Pelle di farfalla, documentario di Rachel Fleit con Emma Fogarty e Colin Farrell, atteso per il 26 novembre e centrato sulla loro amicizia e sulla sfida della maratona di Dublino.

Serie in primo piano: The Gilded Age 4, L’Istituto 2 e The Good Daughter

Il ritorno di The Gilded Age è uno degli appuntamenti più visibili del mese. La quarta stagione, composta da otto episodi, riprende le rivalità tra Bertha, Agnes, Marian e Peggy nella New York degli anni Ottanta dell’Ottocento. La serie resta fedele alla sua identità: salotti, ambizioni di famiglia, fratture sociali e grande cura per il dettaglio d’epoca. Ma sotto abiti e ricevimenti continua a battere il conflitto più forte: quello tra vecchie gerarchie e nuove ricchezze.

Atmosfera serale in salotto mentre si pianifica cosa vedere in streaming a novembre 2026 tra serie, film e documentari.

L’8 novembre tocca a L’Istituto 2, nuova stagione dell’adattamento dal romanzo di Stephen King, con Joe Freeman, Ben Barnes e Mary-Louise Parker nel cast indicato dalla programmazione francese. Nello stesso giorno debutta anche La città di Dio: La lotta continua 2, serie brasiliana che allarga l’universo del film di Fernando Meirelles e Kátia Lund, seguendo ancora il percorso del fotografo Buscapé. Pochi giorni dopo, il 12 novembre, arriva The Good Daughter: Rose Byrne e Meghann Fahy sono due sorelle avvocate costrette a fare i conti con il passato di famiglia quando un nuovo caso riapre ferite mai davvero chiuse. Più un thriller domestico che un semplice legal drama.

Nel calendario delle serie HBO Max novembre 2026 ci sono anche Melania Rea, dal 6 novembre, Notte dolce, dal 13 novembre, e Gift, dal 14 novembre. Le anticipazioni disponibili dicono poco su questi titoli, ma la griglia è chiara: alternare produzioni di richiamo, crime, adattamenti letterari e racconti più brevi. Non un solo grande lancio, quindi, ma un catalogo tenuto acceso per tutto il mese.

Film di catalogo e nuove aggiunte: da Apocalypse Now a Piccole donne

Sul fronte cinema, HBO Max apre novembre con Coupez! il 1° novembre, seguito da Chicken Run il 4 novembre e da I fiumi di porpora il 6 novembre. Il 7 novembre entra in catalogo Apocalypse Now – Final Cut, la versione rielaborata del film di Francis Ford Coppola, insieme a Rock’n’Roll. Titoli lontanissimi tra loro, ed è proprio questo il punto: animazione, polar francese, cinema bellico, commedia. Più che una semplice vetrina di novità, sembra una biblioteca pensata per gusti diversi.

L’8 novembre arrivano I tre moschettieri – D’Artagnan e I tre moschettieri – Milady. L’11 novembre è il turno di One Piece Film: Red, Il libro delle soluzioni e Titeuf, il film. Poi il registro cambia ancora: Dangerous il 13 novembre, Le ceneri di Angela il 14 novembre, Wolf Man il 15 novembre, Zarafa il 18 novembre. Il giorno dopo, il 19 novembre, spazio al già citato L’inferno delle Ardenne.

La parte finale del mese guarda a un pubblico più largo. Piccole donne, nella versione del 2019, e I figli di Timpelbach arrivano il 25 novembre, mentre La bella e la bestia, versione 2014, è attesa per il 27 novembre. Per chi apre il catalogo la sera senza avere già un titolo in testa, è una selezione costruita più sull’ampiezza che sul colpo a sorpresa. Succede spesso nello streaming di fine anno: qualche richiamo forte, molti recuperi, un film per famiglie pronto per il weekend.

Documentari e true crime: il racconto del reale pesa sempre di più su HBO Max

La sezione documentari HBO Max novembre 2026 è tra le più ricche del mese e conferma quanto contino ormai il true crime e le storie reali sulle piattaforme. Si parte il 2 novembre con Giorno di partita, giorno di omicidio. Il 3 novembre arriva Internet: la caccia ai rifiuti, mentre il 5 novembre tocca a Omicidi su Elm Street 2. Già dai titoli si capisce il taglio: inchieste seriali, casi irrisolti, ricostruzioni, testimonianze.

L’11 novembre è previsto Amico o assassino? 2, il 12 novembre L’omicidio di Valentín Elizalde. Il 13 novembre entrano Clangold e Ossessionati dalla verità. Seguono Quando il testimone cambia versione il 18 novembre, La Hotline il 19 novembre, Relazioni tossiche 2 il 22 novembre e Oobah: truffe per un mondo migliore il 23 novembre. Titoli diversi, ma uniti da una domanda che torna spesso: quanto spazio hanno ancora le storie vere, quando vengono raccontate con il ritmo di una serie?

Il 25 novembre arriva Bufera di neve a Buffalo, mentre il 26 novembre è la data di Pelle di farfalla, il documentario su Emma Fogarty e Colin Farrell alla maratona di Dublino. Il mese si chiude con un blocco fitto il 27 novembre — L’arte della truffa, Il caso Linares, Lo zoo maledetto — e con Pericolosamente bionda 2 il 29 novembre. Accanto a questi titoli, la piattaforma mette anche intrattenimento puro: Ritorno all’istinto primordiale 19, Harry Potter: i maghi della pasticceria 3, Josh Gates e i misteri della storia 3. Un modo per allargare il pubblico, senza perdere il filo del mese.