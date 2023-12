Prendi il volo: nuove clip in italiano e video musicale di Taylor Swift del film d’animazione di Illumination

Guarda un backstage dei doppiatori italiani del film e il video ufficiale di “Out of the Woods (Taylor’s Version)” di Taylor Swift.

Disponibili nuove clip ufficiali in italiano di Prendi il volo (Migration), il nuovo film d’animazione di Illumination con le voci italiane di Francesco Scianna e Serena Rossi.

La trama ufficiale: La famiglia Mallard è intrappolata nella sua routine. Mentre papà Mack è felice di mantenere la sua famiglia al sicuro navigando all’infinito nel loro stagno del New England, mamma Pam è intenzionata a dare una scossa alla loro vita e mostrare ai loro figli – il figlio adolescente Dax e la papera Gwen – il mondo intero. Dopo che una famiglia di anatre migratorie si posa sul loro stagno raccontando entusiasmanti storie di luoghi lontani, Pam convince Mack a intraprendere un viaggio di famiglia, passando per New York City, fino alla Jamaica tropicale. Man mano che i Mallard si dirigono verso sud per l’inverno, i loro piani ben architettati vanno rapidamente in rovina. L’esperienza li stimolerà a espandere i loro orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici, a realizzare più di quanto avessero mai immaginato, ma soprattutto insegnerà loro più cose sull’altro – e su se stessi – di quanto avessero mai pensato.

Prendi il volo – Le nuove clip in italiano

Diretto da Benjamin Renner, il regista candidato all’Oscar di Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 Note e La Volpe Cattiva e altri Racconti, “Prendi Il Volo” è uno spettacolo visivo senza precedenti nell’acclamata storia di Illumination; caratterizzato da una tecnica espressiva elevata, un umorismo sovversivo e un animo autentico tipici di Illumination, “Prendi Il Volo” vanta personaggi indimenticabili e una colonna sonora straordinaria composta dal veterano John Powell (Dragon Traner, Happy Feet, Galline in fuga, Kung Fu Panda) che include il brano originale “Out of the Woods (Taylor’s Version)” di Taylor Swift.

Taylor Swift – Out Of The Woods (Taylor’s Version) – Il video ufficiale

Dopo aver firmato un nuovo contratto con la Republic Records nel novembre 2020, Taylor Swift ha iniziato a registrare nuovamente i suoi primi sei album in studio. La decisione ha fatto seguito ad una disputa pubblica del 2019 tra Swift e il talent manager Scooter Braun, che ha acquisito la Big Machine Records, inclusi i master degli album di Swift che l’etichetta aveva pubblicato. Registrando di nuovo gli album, Swift aveva la piena proprietà dei nuovi master, cosa che le permetteva di controllare la licenza delle sue canzoni per uso commerciale e quindi di sostituire i master di proprietà di Big Machine. Republic Records ha pubblicato la nuova registrazione dell’abum 1989, 1989 (Taylor’s Version), il 27 ottobre 2023. La nuova registrazione di “Out of the Woods“, sottotitolata “Taylor’s Version”, è stata pubblicata come traccia numero quattro nell’album frutto della nuova registrazione e inclusa in un trailer di “Prendi il volo”.

Prodotto dal fondatore e CEO di Illumination, Chris Meledandri, “Prendi Il Volo” è un film che racconta argomenti universali, come superare le proprie paure e aprirsi al mondo e alle sue opportunità. Il film è co-diretto da Guylo Homsy (responsabile della fotografia di Sing e Sing 2), montato da Christian Gazal (Happy Feet, Peter Rabbit) e il direttore artistico è Colin Stimpson (Pets – Vita da animali 2).