Prendi Il Volo: la colonna sonora di John Powell per il film d’animazione Illumination (Al cinema dal 7 dicembre)

E’ disponibile per l’ascolto la colonna sonora ufficiale di Prendi il volo (Migration), Il film segna il ritorno del compositore John Powell (Kung Fu Panda 2, Dragon Trainer 2, Rio 2, Happy Feet 2, L’era glaciale 4) in un film prodotto da Illumination dai tempi di Lorax – Il guardiano della foresta.

Nato a Londra, Powell era un violinista mediocre da bambino, scriveva musica per spot pubblicitari al di fuori della scuola e assisteva il compositore Patrick Doyle nei primi anni ’90. Si è trasferito negli Stati Uniti nel 1997, dove ha lavorato a numerosi progetti per Hans Zimmer e la sua società di musica da film “Remote Control”. Ha scritto la colonna sonora di Z la formica con Harry Gregson-Williams ed è diventato rapidamente uno dei compositori più richiesti, versatili ed entusiasmanti. John Powell è stato catapultato nel regno dei compositori di prim’ordine mostrando una voce del tutto originale con le sue partiture spesso citate per il primo capitolo della trilogia di “Jason Bourne” con Matt Damon, The Bourne Identity del 2002. È diventato lo scrittore di riferimento per i film d’animazione per famiglie, colonne sonore di successi come Shrek (musicato in collaborazione con Harry Gregson-Williams), Galline in fuga (scritto in collaborazione con Harry Gregson-Williams), L’era glaciale 2: Il disgelo , L’era glaciale 3: L’alba dei dinosauri , Bolt , Rio , Happy Feet 1&2 e le due prime puntate di Kung Fu Panda (musicate in collaborazione con Hans Zimmer). La sua pulsante musica d’azione ha fornito il carburante per Hancock , Green Zone , Stop-Loss , Mr. & Mrs. Smith e The Italian Job . La sua musica ha anche addolcito il romanticismo di Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi e P.S.: I Love You . Nel 2006 la sua musica ha dato potere a X-Men: Conflitto finale , ha donato tenerezza a Io sono Sam e avvincente drammaticità in tempo reale a United 93 . La sua colonna sonora contagiosa per Dragon Trainer gli è valsa la sua prima nomination all’Oscar. Powell ha anche prestato la sua voce alla colonna sonora di L’era glaciale 4: Continenti alla deriva , Rio 2 , diretto da Carlos Saldanha, e al film acclamato dalla critica della DreamWorks Dragon Trainer 2 . Il suo lavoro può essere trovato nel Pan – Viaggio sull’isola che non c’è di Warner Bros., nel thriller d’azione della Universal Pictures Jason Bourne e nel film d’animazione della Fox candidato all’Oscar Ferdinand . Powell ha scritto la colonna sonora del film della Disney Solo: A Star Wars Story , diretto da Ron Howard. Le sue colonne sonore più recenti sono state Dragon Trainer: Il mondo nascosto , diretto da Dean DeBlois, e il film d’avventura per famiglie della 20th Century Studios, Il richiamo della foresta , con Harrison Ford. Oltre alle sue numerose colonne sonore di tutti i generi, John Powell ha scritto anche opere da concerto per coro e orchestra. Una selezione di questi è stata pubblicata con l’album Hubris: Choral Works , incluso il suo commovente oratorio “A Prussian Requiem”.

John Powell parla con Deadline della colonna sonora di “Prendi il volo”

Una delle cose che ho fatto proprio all’inizio è stata scrivere il tema per Mack. Ho scritto una melodia che andava deliberatamente giù, cosa che non si fa per il tema di un eroe…È stata una decisione molto deliberata, e anche un punto di riferimento per il resto della famiglia. In particolare per Pam, la moglie, con cui ho fatto esattamente il contrario….Una volta applicati questi materiali tematici alla struttura dei personaggi, in realtà era solo questione di assicurarsi che quel materiale fosse utilizzato per ogni scenario. Mentre viaggiano, e il viaggio ha ampliato gli orizzonti di Mack in particolare, la sua melodia è diventata sempre più grandiosa e poi diventa una melodia da eroe. Inizia come una melodia di chi non vuole essere un eroe, ma in Giamaica molte melodie sono state sciolte nella loro parte più gioiosa.

Parlando con Benjamin [Renner], si scopre che in realtà è un grande fan della musica classica. Quindi penso che forse ho avuto l’incarico quando ho detto: “Tutto ciò che qualcuno ha bisogno di sapere sulla colonna sonora è tutto scritto in “Pierino e il lupo” di Prokofiev”. Una delle cose interessanti di “Pierino e il lupo” è l’anatra, che è un oboe. È una meravigliosa immagine di un’anatra molto ansiosa. Siamo stati tutti molto influenzati da quel pezzo, quindi ci sono alcuni piccoli riferimenti tra cui un uso eccessivo dell’oboe e soprattutto dell’oboe nevrotico per Mack.

Quando arrivi a New York, non è New York come la conosciamo. Non è jazz, non è Broadway, niente di tutto questo. È questa gigantesca metropoli aliena in cui entri in una scena nebbiosa, ed è caos ed è pericoloso. Ho usato tutti i tipi di vocalità molto strane. Anche una cosa in particolare, per la leader dei piccioni, la maggior parte sono io su una Kora [arpa-liuto], che è un’arpa africana che produce dei suoni davvero strani e bizzarri e in qualche modo si adattano al suo personaggio.

È molto difficile dire perché le cose funzionano, in pratica devi solo giocare molto con tutto ciò che puoi. E poi nel gioco, all’improvviso vedi che le cose si connettono e molte cose cadono nel dimenticatoio…Le sfide e i momenti salienti sono gli stessi, ovvero cercare di far volare qualsiasi personaggio. Con le anatre, ovviamente, non hanno problemi, ma penso che il bello del volo sia che nel film è una gioia per i personaggi viaggiare. Una delle cose che facciamo nel film è assicurarci di metterti lì con la loro euforia, la sensazione estatica che provano dal volo, quindi questa è sempre la sfida. La gioia più grande per me è rappresentare in qualche modo ciò che proviamo come esseri umani riguardo all’idea del volo, e ci sono alcune scene bellissime nel film che dovevano essere ben rappresentate.